株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGY　メディア向け新製品発表、体験会開催のご案内　元ReFa(リファ)統括が企画、開発した最新の美容、健康、生活製品の新製品を発表いたします。

株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGY

株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGYはこの度、ニッセイエブロ様ご協力の元、2025年11月21日

に新製品発表、体験会を開催いたします。

「美容」「健康」「生活」を軸とした独自のテクノロジーで、

お客様のライフスタイルをより便利で豊かに進化させるべく、日々挑戦を続けております。

この度、過去の人気商品に加え、新作のご紹介を兼ねた発表会を、2025年11月21日（金）に開催いたします。

梳かすだけで髪が“つるサラ”になる最新の「超音波コーム」、つけるだけでシミ・シワをケアする手のお悩みにアプローチした美容器「Beau-te」など、今後発売予定の商品も一足先にご体験ください。

商品開発の秘話やオリジナル商品を展示、デモンストレーションも実施いたします。

さらに、ご来場の皆さまには特別なプレゼントを用意しております。

新しい美容テクノロジーの世界を、ぜひご体感ください。

ご紹介予定商品を一部公開

・Lattractions Global Permeates Comb by Dr.Beau（超音波コーム）

特許技術の超音波と導入超微電流を同時出力。

研磨にこだわった独自のコーム形状で、髪１本１本を逃がさず、キューティクル、毛髪内部、肌を優しく深層までケアします。

「カラー」「スカルプ」「トリートメント」の３つのモードで、トリートメント剤・カラー剤・美容ローションそれぞれに最適なエレクトリカルテクノロジーが美容効果をすみずみまで行き渡らせ、傷ついた髪に深い潤いと輝きを与えます。

・Lattractions Dryer by Dr.Beau

「テラヘルツ波を含む業界初*のトリプル遠赤外線」「髪の内側まで届くトルネード風」「たっぷりマイナスイオン３０００万個」「60℃低温風」「低電磁波」により、髪を傷めず、頭皮やお肌をケアしながらドライ時間を短縮します。

髪の毛をツルサラへと導きます。

さらに、リンゴ１個分相当の約 370g の軽量に加え、特許取得のハンズフリースタンドで「ながらドライ」を実現しました。

*2023年1月当社調べ、日本国内でのインターネット検索によるドライヤー市場調査結果より

・３Dオートエアクッション

特許技術のエアセルを採用し、身体に関る圧力を最大約６０％分散

血の流れを止めない設計のため血流の流れを促し、快適な座り心地を実現

腰痛や坐骨神経痛の方にアプローチします。

記事を書く方、長時間座る仕事についておられる方におすすめです。

新開発商品（OEM品）

・メデュラ スカルプエアショット

浸透とリフトアップ効果に着目した頭皮リカバリーデバイス

・赤色、青色LED搭載

・2段階EMS

・プラズマイオン搭載

・3段階のマッサージ機能

※外部機関にて浸透率が約565%アップのエビデンス取得済み

・メデュラ ソニックシャインプロ アドバンスナイトリペア

超音波ヘアアイロン

・赤色LED＋近赤外線のダブル照射

・エレクトロポレーション＋マイクロカレント機能で浸透

・温熱ヒーター搭載

・完全防水仕様

・超音波ヘアアイロン初のクッションプレート及び新開発プレート搭載

■ 新製品発表体験会概要

名称︓株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGY ２０２５ 新製品発表、体験会

会期︓ 2025年11月21日（金）

１. 10:30～12:00（受付10:00~) ２.13:30~16:00（受付13:00~)

会場︓ニッセイエブロ株式会社

住所︓〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-17 明産西新橋ビル 6階

アクセス：JR線・銀座線・都営浅草線・ゆりかもめ「新橋駅」徒歩7分

都営三田線「内幸町駅」徒歩2分

銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分

丸ノ内線・千代田線・日比谷線「霞が関駅」徒歩8分

■主な紹介ブランド

・ Dr.Beauシリーズ（美容家電、美容室モデル）

・ Rooomy,Facleaシリーズ（生活家電）

・JFTシリーズ（健康関連商品）

・新開発OEM商品

■見どころ

1. いち早く新開発商品を紹介、ご体験頂けます。

2. 多数のメディアにご紹介頂いた商品を全商品ご体験頂けます。

3. お越し頂いた全員に特別なギフトをご用意しております。

「究極の不便を便利にする商品」を、ぜひご体感ください。

メディア関係者限定

新製品発表体験会お申し込みフォーム：

https://forms.gle/8txrrD7xFsKoxF5s8

株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGY

元シャープ、元MTG リファの統括だった代表高田が手掛ける最新美容健康生活製品のラインナップを進化させ製品化。

不便を便利にする世の中の皆様の生活をさらにワンランクアップさせる製品ラインナップを揃えます。

代表経歴：シャープに約28年間従事

半導体メモリーや各種センサー、モジュールそして商品開発を実施。

携帯に搭載されている Qualcomm社やTI 社と協業しインターフェースの標準化でシャープの液晶とカメラそしてフラッシュROMを世界一のシェアにした。

世界初カメラ付き携帯のカメラを企画し、携帯カメラでは世界シェア17.8%のNo.1とし半期の売り上げを1000億円まで伸ばした。 東北震災の蓄電池寄付や携帯で測定できる放射線カウンター開発。世界初デジタルレントゲン開発で、医療分野の経験を積む。

(株)MTGに入社、美容家電の統括として、Refaドライヤー、ヘアアイロンやCAXA等多数の商品開発と特許4件を創出し、今や美容機器の最大手へと牽引。日本のモノづくりを復活させる。 技術責任者とし て若手への技術教育とSIX PADの改善、SIX PAD FOOTの立ち上げに関与。その後、2019年株式会社 KALOS BEAUTY TECHNOLOGYの代表に就任。 …2025年6月時点で、特許８件取得、申請中2件(代表 高田が関与した特許件数は合計70件)

(※なお、当社商品及びサービスは、(株)MTG及びReFa等の同社ブランドとは一切関係ございません。）

会社概要

株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGY

https://kalos-beauty.co.jp/

本社所在地：東京都千代田区外神田6-14-9 秋葉原MFビル28号館7階

電話番号：０３-４４０５-２５４８

代表取締役：高田栄和