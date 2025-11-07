こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
GTNと東京スター銀行、在留外国人向け金融サービスで協業開始
急増する在留外国人に対応し、生活と金融をつなぐ新モデル創出
在留外国人に特化し、住まい・就労・通信・金融など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供する株式会社グローバルトラストネットワークス（東京都豊島区、代表取締役社長 後藤裕幸、以下「GTN」）と、株式会社東京スター銀行（東京都港区、代表執行役頭取 伊東 武）は、このたび、在留外国人向け金融サービスの実現に向け、基本合意書を締結し、協業を開始いたしました。
日本に在留する外国人は増加を続け、2025年6月末時点の在留外国人数は395万人と過去最多を記録しています。少子高齢化や労働力不足が進む中、外国人材は日本の持続的な成長に不可欠な存在となっています。しかし、言語や文化の壁により、生活や金融面での課題は依然として大きく、包括的な支援体制の整備が急務です。
GTNは、住居や通信、就労支援など、日本での生活に必要なサービスをワンストップで提供し、在留外国人の生活基盤を支えてきました。一方、東京スター銀行は、口座開設支援や住宅ローンの提供、多言語対応など、金融面から在留外国人の暮らしをサポートしてきました。今回の協業で、両社の強みを融合し、生活と金融を一体化した新たなサービスモデルを創出することを目指します。
両社は、在留外国人が日本で安心して暮らし、働ける環境を支える新たな金融モデルを共同で構築し、日本社会の持続的な成長に貢献してまいります。
【GTNについて】
GTNは、「外国人が日本に来てよかったをカタチに」することを目指し、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。社員の7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。
社名 ：株式会社グローバルトラストネットワークス
所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F
創業年月：2006年7月
代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸
事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など
URL ：https://www.gtn.co.jp/
