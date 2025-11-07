こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
鹿児島県と熊本県に豪雨災害への寄付
～マルハン従業員による募金活動～
2025年8月6日から降り続けた大雨による災害で、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。
パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（本社：京都・東京）の従業員が実施するマルハン従業員募金から、2025年10月15日に鹿児島県、10月31日に熊本県、各県庁を訪問し、豪雨災害への寄付金として各100万円をお届けしましたので、ご報告いたします。
【鹿児島県】
【熊本県】
「マルハン従業員募金」は、“マルハン従業員が社会のためにできること”として、各事業所のバックヤードに設置している従業員用飲料自販機において、売上1本当たり10円を積み立て、従業員からの申請に基づき国内外のNPO・NGO・福祉団体などに寄付する活動のことです。本活動は、2010年より行っております。
当社は良き企業市民として社会への責務を果たすべく、自らが社会を構成する一員であることを意識しています。当社の店舗をご利用にならない方にも「マルハンがあって良かった」と思っていただけるよう、今後とも、企業、従業員ともに、地域社会との「共感・信頼」、社会の持つさまざまな問題に真摯に取り組み、「良き企業市民」として様々な社会貢献活動に努めてまいります。被災地が1日も早く復興されることを心より祈念いたします。
https://digitalpr.jp/table_img/2294/121924/121924_web_1.png
【訪問した従業員のコメント】
・マルハン鹿児島新港店 店長 楠田 義治
8月8日未明からの大雨により霧島市・姶良市では大雨特別警報が発令され、土砂災害に加えて断水が発生しました。復旧までの約1週間、スタッフは寝る間を惜しんで水を確保し、水の尊さを痛感しました。地域の水道は回復したものの、道路などの復旧は今も続いています。そこで、日常を取り戻せた感謝を形にすべく寄付を起案しました。義援金は災害復旧に役立てられるとの言葉を頂き、マルハンユニオン本部や仲間の迅速な対応に支えられ、マルハンの一体感を強く感じました。今後も地域に寄り添い、支援活動を続けていきたいと考えています。
・マルハン小山店 店長 今西 健志
8月10日の大雨により各地で避難勧告が発令され、広範囲にわたって甚大な被害が発生しました。床上・床下浸水や家屋倒壊など多くの被害が報告される中、私たちは「今できる支援」を考え、社内で義援金寄付を起案しました。福岡・佐賀・長崎・熊本の9店舗、100名を超える従業員の賛同を得て、被災地の早期復興を願う想いを形にすることができました。この義援金が被災された方々の生活再建の一助となれば幸いです。今回の取り組みを通じ、相互扶助の大切さを改めて実感し、今後も地域に寄り添った支援活動を続けていきたいと考えています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン グループユニット 総務・広報部 高城（たかぎ）
TEL：03-5221-7986 FAX：03-5221-7174
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp
