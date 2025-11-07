こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京ミッドタウン】きらめく灯りと美食が織りなす、心ときめくクリスマス。冬の訪れとともに、華やかなクリスマスグルメがスタート。
東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）では、聖夜を彩る特別なコースディナーをはじめ、パーティーシーンを華やかに演出するテイクアウトグルメや、人気パティスリーの限定ケーキなど、ミッドタウンならではの洗練された美食の数々を11月13日（木）より順次展開いたします。今年は、ひと足早くクリスマス気分を味わえる限定コースも登場。きらめくイルミネーションのもと、グルメとともに過ごす華やかな冬のひとときをお届けします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
華やかなビジュアルで聖夜を盛り上げるクリスマスケーキ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■特別な一日にふさわしい、予約限定ケーキ
【KINEEL】 キニール
（プラザB1 / TEL. 03-6721-1722）
ノエル ルージュ（約Φ12×H8.5cm）
4,752円（税込）
甘酸っぱいフランボワーズの味わいとピスタチオムースのナッティな香りが口の中でハーモニーを奏でます。あざやかな「ルージュ」の色合いが聖なる夜を華やかに演出。
予約受付期間／12月16日（火）まで
引き渡し期間／12月23日（火）～12月25日（木）
※数量限定
※要予約
【Toshi Yoroizuka】 トシ ヨロイヅカ
（プラザ1F / TEL. 03-5413-3650）
ノエル・ショコラバナンヌ（約W8×D17×H6.5cm）
5,300円（税込）
ショコラ生地に口どけのよいバナナムースとコクのあるショコラムース、濃厚なクレームショコラを重ねたクリスマスケーキ。ザクザクとした食感のナッツがアクセント。
予約受付期間／12月15日（月）まで
引き渡し期間／12月20日（土）～12月25日（木）
※要予約（数量限定で当日購入可）
【pâtisserie Sadaharu AOKI paris】 パティスリー・サダハル・アオキ・パリ
（ガレリアB1 / TEL. 03-5413-7112）
ノエル フレーズ ヴァニーユ（約Φ15×H4cm）
6,156円（税込）
クリスマス限定の新作アントルメ。ショコラブランで仕立てたイチゴクリームとバニラクリームを重ね合わせ、中にはイチゴのジュレを忍ばせました。
予約受付期間／12月15日（月）まで
引き渡し期間／12月20日（土）～12月25日（木）
※要予約（数量限定で当日購入可）
【DEAN & DELUCA】 ディーン＆デルーカ
（ガレリアB1 / TEL. 03-5413-3580）
クリスマスツリー by DEAN & DELUCA（約Φ13cm）
4,536円（税込）
チョコレートスポンジに、チョコレートムースとベリージャムを重ね、ミルキーなバタークリームをデコレーション。別添えの星形クッキーとアラザンで飾り付けるひと時もお楽しみください。
予約受付期間／12月9日（火）まで
引き渡し期間／12月20日（土）～12月25日（木）
※要予約
【サン・フルーツ】
（ガレリアB1 / TEL. 03-5647-8388）
いちごノエル（約W16×D17×H9cm）
19,440円（税込）
ケーキのトップだけでなく、スポンジの間にもたっぷりの苺をはさんだシンプルながら贅沢なショートケーキ。
予約受付期間／12月19日（金）まで
引き渡し期間／12月20日（土）～12月25日（木）
※要予約
※東京ミッドタウン限定
【ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ】
（ミッドタウン・タワー1F / TEL. 03-6434-8711）
トナカイケーキ（約Φ18×H4.5cm）
8,500円（税込）
サクサクのクルスティアンとクランブルを土台に、しっとりとしたマドレーヌスポンジを重ねた、豊かなシナモンの香りをまとった濃厚ムースケーキ。愛らしいトナカイのデザインが目を楽しませ、ひと口ごとにクリスマスの華やぎを感じられるケーキです。
予約受付期間／12月10日（水）まで
引き渡し期間／12月20日（土）～12月25日（木）
※要予約
※東京ミッドタウン限定
■予約なしでも楽しめる、おうちクリスマスケーキ
※右上から時計回りに
【KINEEL】 姫ケーキパーティー9個入
4,677円（税込）
【Le Pain Quotidien】 ガトーフレーズ ノエル（カット）
テイクアウト 864円（税込）／イートイン 880円（税込）
【pâtisserie Sadaharu AOKI paris】 センシュエル
テイクアウト 1,048円（税込）／イートイン 1,067円（税込）
【DEAN & DELUCA / DEAN & DELUCA CAFE】 スノーマンJr.
テイクアウト 994円（税込）／イートイン 1,012円（税込）
【NIRVANA New York】 Fleur d’ opéra [Citrus & Spice]
テイクアウト 2,500円（税込）／イートイン 1,100円（税込）
【PARIYA DELICATESSEN】 ストロベリークラシックショートケーキ
1,058円（税込）
▼オフィシャルサイトでは上記の他、パティシェこだわりの個性豊かなクリスマスケーキをご紹介しています。
「CHRISTMAS CAKE」の詳細はこちらから
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7699/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
気軽に楽しむ“おうちクリスマス”グルメも充実
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【THE COUNTER 六本木】 ザ・カウンター ロッポンギ
（ガーデンテラスB1 / TEL. 03-5413-6171）
ROAST CHICKEN PAIR SET
4,000円（税込）
自家製ローストチキンを中心にミニカウンターバーガー、サラダ、ポテトフライが付いた全4品のクリスマス限定セット。
予約受付期間／12月24日（水）まで
引き渡し期間／12月25日（木）まで
販売期間／12月25日（木）まで ※当日購入はご注文から2時間ほど頂戴いたします。
※東京ミッドタウン限定
【TACO RiCO】 タコリッコ
（ガレリアB1 / TEL. 03-6447-5544）
タコリッコボックス
5,300円（税込）
クリスマスパーティーに嬉しい、ブリトー、タコス、チップスがいろいろ楽しめるおすすめボックス。チキンだけでなく、ポークやアボカドもお楽しみいただけます。
※当日購入はご注文から30分～2時間ほど頂戴いたします。
＼その他にも、パーティーシーンを彩るメニューが多数ラインアップ／
▼「PARTY GOURMET」の詳細はこちら
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7700/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
大切な人と愉しむとっておきの贅沢を。心弾むクリスマス限定コース
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■一足早くから楽しめる限定コース
【UNION SQUARE TOKYO】 ユニオン スクエア トウキョウ
（ガーデンテラス B1/ TEL. 03-5413-7780）
Early Christmas Course
15,000円（税込・サービス料別）
クリスマスリースをイメージした前菜を含む全5品。ロブスターやトリュフの香り華やかな黒毛和牛など豪華な食材をしっかりと楽しめる特別なクリスマス限定コース。
【提供期間】11月13日（木）～12月18日（木）
※ディナーのみ
※予約不要／1名様からご利用可
※2時間制
※別途サービス料10%
【Artisan de la Truffe Paris】 アルティザン ドゥ ラ トリュフ パリ
（ガーデンテラス 1F/ TEL. 03-5413-3830）
Menu MONOCHROME
22,000円（税込・サービス料別）
アミューズ、前菜、魚料理と肉料理、デザートと、白トリュフの繊細な香りと黒トリュフの力強い余韻を味わえるArtisan de la Truffe Parisならではの美食のコースです。
【提供期間】12月1日（月）～12月25日（木）
※ランチ/ディナー
※東京ミッドタウン限定
※前日までに要予約／2名様からご利用可
※2時間制
※ディナーのみ別途テーブルチャージ料 550円（税込）
【SILIN火龍園】 シリン／ファン・ロン・ユェン
（ガーデンテラス 2F/ TEL. 03-5413-0088）
MIDTOWN CHRISTMAS 「園」
12,800円（税込・サービス料別）
鮑やふかひれ、和牛など豪華食材を贅沢に使用。特製海老マヨや北京ダックを盛り込んだ六種前菜から始まる、クリスマスにふさわしい華やかな中華コースです。
【提供期間】11月13日（木）～12月25日（木）
※ランチ/ディナー
※東京ミッドタウン限定
※5名様以上は前日までに要予約／2名様からご利用可
※2時間制
※別途サービス料10％
【Pizzeria-Trattoria Napule】 ピッツェリア・トラットリア ナプレ
（ガーデンテラス 1F / TEL. 03-5413-0711）
Notte Stellata
12,000円（税込・サービス料別）
ナポリピッツァをメインに、魚介の前菜、ローストビーフ、デザートなど、クリスマスにふさわしい、贅沢で記憶に残る限定メニュー。
【提供期間】12月1日（月）～12月25日（木）
※ランチ/ディナー
※東京ミッドタウン限定
※予約不要／2名様からご利用可
※2時間制
※ディナーのみ別途テーブルチャージ料 500円（税込）
【NIRVANA New York】 ニルヴァーナ ニューヨーク
（ガーデンテラス 1F / TEL. 03-5647-8305）
Nirvana Special chef’s course [Citrus & Spice]
10,000円（税込）
柑橘とスパイスをテーマに、季節の香りと彩りを織り込んだ冬の特別コース。フィッシュティッキ、柚子のラッサム、牛蒡のパテドカンパーニュ、甘鯛のパコラ、タンドリーチキン、3種のカレー、デザートからなる全10品。
【提供期間】11月13日（木）～12月25日（木）
※ディナーのみ
※東京ミッドタウン限定
※予約不要／2名様からご利用可
■12月22日（月）～12月25日（木）の期間だけ楽しめる特別なクリスマスシーズン限定コースも！
▼詳細はこちら
https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7701/#anchor_2
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
サンタの世界をのぞける、遊び心あふれるフォトスポット！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
館内には、巨大サンタツリー「ボスサンタ」 とともにギフトを抱えて写真が撮れるフォトスポット「Santa Surprise!」が初登場。ボスサンタの隣に並ぶアドベントツリーにはクリスマスの準備をする小さなサンタたちのストーリーが隠されており、扉を開くたびに心温まるクリスマスの情景が広がります。
さらに、スタンプを集めてオリジナルツリー型カードを作る「Santa Stamp Tree」も実施。
家族や友人と一緒に、館内を巡って楽しめる体験型コンテンツです。
＼この他にも、イルミネーションやクリスマスマルシェなど多彩なコンテンツをご用意！／
▼詳細はこちら
https://www.tokyo-midtown.com/jp/news/upload/pressrelease_251006.pdf
※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。
※数量限定で、売り切れ次第終了となるコースもございます。
※画像はイメージです。実際の内容と異なる場合がございます。詳細は各店舗までお問い合わせください。
※価格はすべて税込です。
※当日キャンセルの場合、キャンセル料が発生する場合がございます。
※最新情報は、オフィシャルサイトをご覧ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
