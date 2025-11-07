居酒屋「村さ来」 八田店（名古屋市）・新大阪店（大阪市）11月10日（月）から 「村さ来 旨いもん祭 2025」を開催！

株式会社焼肉坂井ホールディングス

居酒屋「村さ来」八田店（名古屋市）、新大阪店（大阪市）では「村さ来 旨いもん祭 2025 」を、11月10日（月）から期間限定で開催いたします。冬の味覚「白子の天ぷら串」やプリッとした食感に濃厚な味わいの「広島産カキフライ」など寒い時期にぴったりの7種類のメニューをご用意いたしました。どんな料理にも合う、のど越し爽やか「元祖酎ハイ（プレーン）」と共に、心ゆくまでお楽しみください。皆さまのご来店をスタッフ一同お待ちしております。

販売期間 令和7年11月10日（月）～ 12月14日（日）

・村さ来 八田店 愛知県名古屋市中村区並木2-262 フェニックス並木ビル1F 052-413-8838

・村さ来 新大阪店 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-10 新大阪トヨタビル1F 06-6303-5677

※この他の「村さ来」店舗での「村さ来 旨いもん祭 2025」開催有無につきましては、各店舗へお問い合わせをお願いいたします。

村さ来 旨いもん祭 2025 ～ 一皿ごとに広がる冬の宴 ～

※画像はイメージでございます。

■ 椎茸 つくね串 1本

280円（税込308円）

ジューシーなつくねと香ばしい椎茸のコラボをお楽しみください。

双方が絡み合う風味にやみつき必至です。

椎茸 つくね串■ 冬のご馳走！ 白子の天ぷら串 2本

520円（税込572円）

サクッとした衣と、とろける白子の食感をお楽しみください。

冬のご馳走！ 白子の天ぷら串■ ねぎ塩 牛すじ串 2本

380円（税込418円）

ねぎ塩との相性は説明無用の牛すじ串。ごま油の香りが更に

風味を引き立てます。

ねぎ塩 牛すじ串■ ふわたま！鶏ニラ炒め

540円（税込594円）

口当たり優しいふわたまとニラ。その中で際立つ鶏肉の美味し

さをお楽しみください。

ふわたま！鶏ニラ炒め■ 食べるラー油のよだれ鶏

500円（税込550円）

蒸した鶏肉に特製麻辣（マーラー）をかけました。やみつきになる辛さと旨

さです。

食べるラー油のよだれ鶏■ とろとろチーズボール

460円（税込506円）

ほんのり甘い生地で濃厚チーズを包みました。韓国の人気グルメ

です。

とろとろチーズボール■ 広島産 カキフライ

580円（税込638円）

プリッとした食感に濃厚な味わい。広島産の肉厚な牡蠣を使用し、

フライにしました。

広島産 カキフライ■ 元祖酎ハイ（プレーン）

320円（税込352円）

村さ来の料理を引き立てる、どんな料理にもあうプレーンの酎ハイ

です。シンプルな50年間変わらない味わいが人気の秘密です。

「村さ来」について

元祖酎ハイ（プレーン）

理念：すべてはお客様の笑顔のために

1973年10月1日に1号店が東京都世田谷区経堂（きょうどう）の地でスタート。戦後生まれの中で新しい価値観が芽生えてくる時代背景、生活の中に「遊び」が組み込まれる感覚を持つ世代が代頭し、食事も栄養そのものをとる献立だけでなく、楽しい食事、美味しい食事を求め始め、外食需要の変化が見られてきた時代の流れに添うように運営をしてきました。仲間同士の語らいの場、それも清潔感があって、接客の良い空間作りでより親近感が持てる居酒屋を、「村さ来」は目指してきました。店名も「村に来なさい」という含みがあり、「村」という暖かい空間、そのリラックスを生み出すネーミングでございます。

そして、焼酎にレモン、グレープフルーツ、オレンジなどのシロップを加えただけで、酸味と甘さが加わり、非常に飲み

やすいアルコール飲料へ変貌したのが、村さ来の看板商品「酎ハイ」。当時からジョッキで提供をしていたのも若者のガブ

ガブ飲むスタイルに合わせたもので、ファッショナブルにレモンを付けたり、味の種類の豊富さ（開発は120種類以上）

も相まって、当時、中高年ドリンクのイメージのあったアルコール飲料を若者向けに展開させました。また、この酎ハイの味わいは、味の濃い居酒屋メニューにぴったりで自然と食事につながり、より食事が美味しく感じる“魔法のドリンク”となりました。これが「元祖酎ハイ」誕生の元となり、ブームも作りました。この酎ハイは現在でも「村さ来」の看板商品の一つとなって、皆さまに親しまれています。

10月1日が “居酒屋「村さ来」の日” として制定されました

八田店記念日名称：居酒屋「村さ来」の日 記念日日付：10月1日 正式登録日：2025年9月10日（水）

居酒屋「村さ来」は、1973 年 10 月1日に、東京都世田谷区経堂（きょうどう）の地に1 号店がオープンいたしました。当時は居酒屋と言えば、「お酒を嗜む場所」でしたが、「村さ来」は、その中で酎ハイに着目、様々なフレーバー（味）の酎ハイを低価格で販売。酸味と甘みのある酎ハイが一つのブームになり、同時に、この爽やかなアルコールドリンクは、食事の需要も促しました。これにより、居酒屋は「飲む場所」だけでなく、「食事も楽しむ場所」へとスタイルを確立。現在の居酒屋スタイルの、原型の自負と共に創業から50年以上営業している、「村さ来」ブランドを、かつてのオールドファン、そして、現在のファン、また、未来へのファンへの、一つの道しるべとして記念日制定をいたしました。今後もご愛顧のほど何卒よろしくお願いいたします。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

