「10分でまるごと理解！営業マニュアル 作成と運用」ついての資料を無料公開！｜株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「10分でまるごと理解！営業マニュアル 作成と運用」を無料公開しましたので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、営業成果を向上させたい、営業パーソン育成を効率化したい、営業ノウハウをデジタルで蓄積していきたい、というご相談を多数いただいております。

当社では、そのような営業成果向上にお悩みの経営者や営業ご責任者、人事ご担当者の方に貢献すべく、「10分でまるごと理解！営業マニュアル 作成と運用」を無料公開いたしました。

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/downloadlist/Sales_Manual

◆「10分でまるごと理解！営業マニュアル 作成と運用」概要

効果的な営業マニュアルの作成には、明確な手順とポイントがあります。ベテラン営業パーソンの暗黙知を形式知に変換し、誰もが実践できる具体的な行動指針として整理することで、新人営業パーソン育成の効率化や営業品質の向上、さらには組織全体の生産性アップまで実現できるのです。

本書は、これらを実現するための営業マニュアルの作成から運用までを、5つのステップで詳しく解説した資料です。

＜この資料でわかること＞

- 営業マニュアル作成のステップ- 営業マニュアルのデジタル化のポイント- 営業マニュアル運用を成功させるコツ

＜こんな方におすすめ＞

- 営業成果向上に向けた営業パーソン育成にお悩みの方- 営業教育に関わる営業ご責任者、人事ご担当者

◆「10分でまるごと理解！営業マニュアル 作成と運用」目次

1章 営業マニュアルの定義と重要性

2章 営業マニュアルで得られる5つの効果

3章 営業マニュアルに盛り込むべき内容（例）

4章 営業マニュアル作成の5ステップ

5章 営業マニュアルに入れるべき4つの要素

6章 デジタル化による営業マニュアルの進化

7章 営業マニュアル運用を成功させる3つのコツ

8章 営業マニュアルのデジタル化で業績向上を実現

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである営業マニュアルは、営業パーソン育成に大きく貢献するものとなるでしょう。その上で、重要なのは「作成」と「運用」です。作成プロセスでは、営業プロセスを可視化しながら、自社における成功パターンを明確化します。その際には、ベテラン社員の属人化したノウハウを形式知化します。そして、運用においてはマネジャーが率先して活用することも重要です。このように、営業マニュアルの作成と運用は、単なるツールの整備にとどまらず、組織としての人材育成風土醸成にもつながる取り組みです。

LDcubeは、ツール提供などの支援にとどまらず、お客さま組織の人材育成をトータルでサポートしていきたいと考えております。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業 内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

