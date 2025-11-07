『2025年度新入社員のエンゲージメント合同調査』参加企業受付開始のご案内

ProFuture株式会社

人事のプロを支援するポータルサイト「HRプロ」を運営するProFuture株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：寺澤 康介）の研究機関であるHR総研は、第3回「2025年度新入社員のエンゲージメント合同調査」を2026年2月3日（火）～2月27日（金）まで実施いたします。

HR総研では、2025年度新入社員を対象に、第3回となる「2025年度新入社員のエンゲージメント合同調査」（無料）を実施いたします。

2025年度新入社員が就業して1年が経過したタイミングで、どのようなエンゲージメント状態にあるのかを可視化し、今後の新人研修・育成計画・採用活動をより効果的なものにしていただくことを、本調査の目的としております。

ご参加企業様にて、自社の2025年度新入社員向けに本サーベイを実施することで、エンゲージメントスコアを分析した結果レポートが入手いただけます。

加えて、本調査ではご参加企業全体の平均スコアを抽出した比較データも参照いただくことが可能です。

【本調査への参加メリット】

・2025年度の新入社員のエンゲージメント状態が可視化できる

・自社の新入社員のエンゲージメントスコアを他社（全体/同規模）と比較し、相対評価ができる

・新入社員を取り巻く課題が可視化され、より効果的な新人育成に繋げられる

・自社の新入社員の特徴を捉えることで、より効果的な人事戦略に繋げられる

【参加特典】

〔1〕HR総研監修 結果レポート詳細版（全体/業種別/従業員規模別）の進呈

〔2〕貴社の調査結果をHR総研研究員が個別解説（Zoomを利用）

是非、ご参加いただき、自社のエンゲージメント向上・新人育成にお役立てください。

※回答者は匿名で回答し、メールアドレス等のご本人の個人情報は一切取得いたしません。

社名についても一切公表はいたしませんので、是非ご参加ください。

特設ページはこちら :https://www.hrpro.co.jp/bc.php?id=92130



━━【調査概要】━━

・調査名 ：2025年度新入社員のエンゲージメント合同調査

・本調査の目的 ：新入社員のエンゲージメントスコアを可視化し、

今後の新人研修・育成計画・採用活動に活かしていただく

・参加条件 ：2025年4月に入社した新卒採用3名以上の方から回答が得られる企業様

・回答対象者 ：参加申込した企業に2025年4月より新卒入社された新入社員の方

・参加費 ：無料

・参加特典 ：〔1〕HR総研監修 結果レポート詳細版（全体/業種別/従業員規模別）の進呈

〔2〕貴社の調査結果をHR総研研究員が個別解説（Zoomを利用）

・調査実施期間 ：2026年2月3日（火）～2月27日（金）

※期間内であれば途中からでもご参加可能となっております（回答期限：2/27）

・設問数：46問（回答所要時間：5分程度）

・実施方法

（1）エンゲージメントコンパスにご登録（登録・利用無料）※既にご登録の企業様は不要です

（2）管理画面内の「合同調査」項目より、部署のご登録

※既に「部署」をご登録済の企業様は不要です

（3）上記（2）を登録後、管理画面内で貴社専用のエンゲージメントサーベイURLが発行

（4）上記（3）で発行されたURLを対象の方へメールやチャットなどでご案内

（5）実施期間終了後、貴社管理画面から自社の結果レポートをPDFでご提供

※結果レポートサンプルはこちら

https://www.hrpro.co.jp/bc.php?id=77973

＜ご留意事項＞

・本調査に参加するには、無料エンゲージメントサーベイツール「エンゲージメントコンパス」への会員登録（無料）が必要となります。

特設ページはこちら :https://www.hrpro.co.jp/bc.php?id=92130

━━【エンゲージメントコンパスとは】━━

学習院大学 経済学部経営学科 教授／一橋大学 名誉教授の守島基博氏の監修の下、

人事ポータルサイト「HRプロ」や人事調査機関「HR総研」を長年運営するProFuture株式会社が開発。

2023年5月にリリースした無料エンゲージメントサーベイツールです。

※公式サイトはこちらから

https://www.hrpro.co.jp/bc.php?id=77971

※サービスガイドはこちらから

https://www.hrpro.co.jp/bc.php?id=77972

【本調査に関するお問い合わせ】

HR総研（ProFuture株式会社）/エンゲージメント合同調査事務局

support-ec@profuture.co.jp