施工BIMを推進する新サービス「施工BIMビルダー」β版をリリース

建設DXを推進する株式会社フォトラクション（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：中島 貴春、以下フォトラクション）は、AIと専門技術者による協働型の施工支援サービス「施工BIMビルダー」β版を、2025年11月10日より提供開始いたします。

「施工BIMビルダー」は、フォトラクションが開発・提供してきたSaaSおよびAI技術を基盤に、BIMモデルや施工図の作成から現場でのBIM活用支援までをワンストップで担う建設BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスです。これにより、従来に比べ約50%の運用コスト削減を実現、施工現場におけるBIM活用の実行力を高め、建設プロセス全体の生産性向上と人材不足の解消を目指します。

本取り組みは、総合人材サービスを展開するパーソルテンプスタッフ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）との協業で実施され、パーソルグループのCVC（コーポレートベンチャーキャピタル）であるパーソルベンチャーパートナーズ合同会社（本社：東京都港区、代表パートナー：加藤 丈幸）からの投資を通じた協業プロジェクトの第一弾となります。

■施工BIMビルダー詳細

https://corporate.photoruction.com/service/bim/seko

※本サービスは現在、β版として先行提供しております。

今後のアップデートを通じて、機能やサービス内容をさらに進化させ、より多くの皆さまにご満足いただけるサービスをお届けしてまいります。一部の内容につきましてはご対応が難しい場合もございますが、安定した提供体制が整い次第、正式リリースを予定しております。

■背景

近年、国土交通省によるBIM活用推進方針を受け、建設業界ではBIM導入が急速に進展しています。

しかし現場では、

「BIMを導入したがどのように活用すればよいかわからない」

「BIMモデルの品質や活用において現場ごとにばらつきがある」

「BIMオペレーターなどの専門人材の確保や教育が難しい」

といった課題も多く、施工現場での実践的なBIM活用は十分に進んでいないのが現状です。

特に、施工段階で必要となる施工図の作成や調整業務は膨大な工数を要し、現場監督や設計担当者に大きな負担を与えています。

こうした状況を踏まえ、フォトラクションは、これまでに培ってきたテクノロジーとオペレーションノウハウによる自動化技術、BIM専門人材による監修体制を組み合わせた新サービス「施工BIMビルダー」を開発しました。本サービスにより、BIM活用の属人化や業務負荷の課題を解消し、効率性と品質を両立する新しい施工支援モデルの実現を目指します。

■サービス内容

「施工BIMビルダー」は、BIMモデルや施工図の作成から現場でのBIM活用支援までをワンストップで提供するサービスです。専属のBIMマネージャーが指示に応じてBIMモデルの作成や図面データの制作、マスターデータの管理、Photoructionへのデータ連携などを実施します。本サービスの導入により、延床5,000平方メートル規模の建物プロジェクトにおいて、BIM活用にかかる月間コストを最大50％削減することを実現しています（当社調べ）。

1. BIMモデルの制作

提供していただいた図面などの情報をもとに、施工現場で実際に活用できるBIMモデルを制作します。

2. BIMモデルの保守・運用

設計変更や施工状況に応じて、BIMモデルの編集や更新作業を継続的に実施します。

3. 施工図の作成および修正

必要となる施工図を、BIMモデルから適切なタイミングで作成・修正します。

4. データ出力

数量算出表、検査帳票、3Dキャプチャなど、BIMモデルから抽出可能な各種データを指示に応じて出力します。

5. マスター・ファミリ管理

工事の進行に合わせて更新されるBIMデータのマスターやファミリを一元管理します。

6. ファイル管理

BIMモデル以外にも、PDFやExcelなどの関連資料をクラウド上に整理・格納します。

■パーソルテンプスタッフ株式会社について

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

代表取締役社長：木村 和成

本社所在地：東京都渋谷区代々木2丁目1番1号 新宿マインズタワー

設立：1973年5月

資本金：2,273百万円

URL：https://www.tempstaff.co.jp/

■株式会社フォトラクションについて

「建設の世界を限りなくスマートにする」といったミッションのもと、建設業向けの生産性向上サービス「Photoruction」の開発を行っています。建設現場における写真や図面などを効率的に管理するアプリケーションおよび、工事の事前準備やデータ入力などをサポートするアウトソーシング(建設BPO)の仕組みをクラウド経由で提供いたします。

代表取締役：中島 貴春

本社所在地：東京都品川区西五反田七丁目9番5号 SGテラス4階

設立：2016年3月14日

資本金等：2,482百万円

URL：https://corporate.photoruction.com/

