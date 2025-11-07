【インサイドセールスとテレアポの違い】“量を追う営業”から“意図を設計する営業”へ

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、

営業現場で混同されがちな「テレアポ」と「インサイドセールス」の違いを整理し、

成果を生む組織の“考え方と仕組み”を解説した資料

『インサイドセールスとテレアポの違い ～成果を生む“会話設計”と顧客理解の仕組み～』

を公開しました。

本資料では、成果を妨げる“テレアポ型運用”の構造的課題を整理し、

短期的なアポ獲得ではなく、顧客理解と継続接点の設計を軸にしたインサイドセールスのあり方を提示しています。

公開の背景

インサイドセールスを導入する多くの企業が、次のような課題に直面しています。

- 架電数・アポ率に偏ったKPIで運用している- “電話をかける部門”として扱われ、目的が不明確- 顧客理解やナーチャリングが十分に機能していない

こうした課題の根本には、「テレアポ」と「インサイドセールス」の混同があります。

本資料では、両者の違いを「行動」ではなく「設計思想」の観点から整理し、

成果を再現するために必要な“意図設計”と“仕組みのあり方”を解説しています。

資料の主な内容

こんな方におすすめ

ダウンロード方法

- なぜ「インサイドセールス＝テレアポ」と誤解されるのか- テレアポとインサイドセールスの本質的な違い- テレアポ型運用が成果を止める構造的課題- 顧客理解を軸にした“商談化の仕組み”とは- インサイドセールスを導入したが成果が安定しない企業- KPIや目標管理が“アポ取得”に偏っている営業責任者- テレアポ型の“量を追う営業”から脱却し、顧客理解を軸に成果を高めたい方

以下URLより、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

無料ダウンロードはこちら： https://forms.gle/c7r3fLQTXwfCdfbz6

無料相談について

プロメディアラボでは、インサイドセールスの課題整理・仕組み化支援に関する無料相談を実施しています。

課題を客観的に整理し、最適な戦略設計をご提案します。

お気軽にご利用ください。

無料相談のご予約はこちら：https://timerex.net/s/pml/5f569dc4/

担当者コメント

「インサイドセールスは“電話をかける部門”ではなく、“顧客理解を設計する部門”です。

本資料が、テレアポ型の運用から一歩抜け出し、

“会話を成果につなぐ仕組みづくり”のヒントになれば幸いです。」

会社概要

会社名：株式会社プロメディアラボ

代表者：廣瀬義憲

所在地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング／インバウンドマーケティング／インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/