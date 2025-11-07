¡Ú»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¡Û¡ÖWealthNavi for »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¡×¤Î¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤ÈÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ»Ä¹â60,000±ß°Ê¾å¤Ç±¿ÍÑ»ñ¶â10,000±ß¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¹Ô¡Ë¤Ï¡¢WealthNavi for »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡È²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¤éÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤â¾Íè¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ´ÊÃ±¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢WealthNavi for »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤Î¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤ÈÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ»Ä¹â60,000±ß°Ê¾å¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢±¿ÍÑ»ñ¶â10,000±ß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤ä¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.bk.mufg.jp/tameru/wnforbk/lp/22510_wealthnavi/index.html?utm_source=teikei&utm_medium=partner_web&utm_campaign=wnfbk_20251001_unyostartcp_PRTimes(https://www.bk.mufg.jp/tameru/wnforbk/lp/202510_wealthnavi/index.html?utm_source=teikei&utm_medium=partner_web&utm_campaign=wnfbk_20251001_unyostartcp_PRTimes)
WealthNavi for »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤È¤Ï
¥¦¥§¥ë¥¹¥Ê¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅê»ñ°ìÇ¤·¿¤Î¥í¥Ü¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ç¤¹¡£
ÍÂ¤«¤ê»ñ»º¡¦±¿ÍÑ¼Ô¿ôNo.1¡Ê*¡Ë¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê*¡Ë¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ¡Ö·ÀÌó»ñ»º¾õ¶·¡ÊºÇ¿·ÈÇ¡Ë¡Ê2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë¡Ø¥é¥Ã¥×¶ÈÌ³¡Ù¡ØÅê»ñ°ìÇ¤¶È¡Ù¡×¤ò´ð¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÀì¶È¶È¼Ô¤òÈæ³Ó ¥¦¥¨¥ë¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë
～WealthNavi for »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤Î¥á¥ê¥Ã¥È～
£±.Á´¼«Æ°¤Ç¤ª¤Þ¤«¤»¤Ç¤¤ë
¥¦¥§¥ë¥¹¥Ê¥Ó¤Ï¡¢½¾Íè¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«Æ°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¯¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£².NISA¤â¼«Æ°¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë
Èó²ÝÀÇÏÈ¡Ê¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡¿À®Ä¹Åê»ñÏÈ¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Æ°¤Ç»ñ»º¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÖWealthNavi for »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¡×¤Î¤´Î±°Õ»ö¹à
¢¨¡ÖWealthNavi for »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¡×¤Ï¥¦¥§¥ë¥¹¥Ê¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Åö¹Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡ÖWealthNavi for »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¡×¤Ï¡¢ÍÂ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡ÖWealthNavi for »°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¡×¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤½¤ÎÂ¾ÈñÍÑ¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ßÁ°¤ËÉ¬¤ººÇ¿·¤Î·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ò½½Ê¬¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤´Î±°Õ»ö¹à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¯¤ï¤·¤¯¤ÏÁ«°ÜÀè¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡ÖÀ¤³¦¤¬¿Ê¤à¥Á¥«¥é¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£