香りを言語化するAI「KAORIUM」が、名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール開催の「TGM fragrance studio」に再び登場！

嗅覚のデジタライゼーションによって新たな顧客体験を提案するSCENTMATIC株式会社（代表取締役：栗栖俊治、本社：東京都、以下「セントマティック」）は、2025年11月5日（水）～11月18日（火）にジェイアール名古屋タカシマヤ ゲートタワーモールで開催されるフレグランスに特化したイベント「TGM fragrance studio」にて、香りを言語化するAI「KAORIUM（カオリウム）」を設置いたします。

※KAORIUMはSCENTMATIC株式会社の登録商標です。

香りを言語化するAI「KAORIUM」が、「TGM fragrance studio」に再び登場！

「TGM fragrance studio」は、「自分の本当に好きな香りの発見！」をテーマにPOP-UPを含む約40ショップでフレグランスアイテムを取り揃えた期間限定イベントです。来場者は、フレグランスアイテムのPOP-UPショップやフレグランスガチャなどを通じて、香りの魅力を存分に楽しむことができます。

セントマティックは本イベントに出展し、香りを言語化するAI「KAORIUM」を3階ローズテラスに設置します。AIによる香り診断を通じて、館内の人気ショップからお好みの香りを提案し、香りとの新しい出会いを体感できる特別な時間をお届けします。また、KAORIUMを体験いただいた方にはフレグランスカードをお渡しします。カードを対象ショップにお持ちいただくと、館内のカフェ＆レストランで使える200円クーポンを受け取ることができます。

香りとの出会いから体験の楽しさまで、幅広く楽しめるこの機会に、ぜひお立ち寄りください。

「TGM fragrance studio」 開催概要

香りの印象を「言葉」で表現するAIシステム「KAORIUM」を使って、ふたりに合った香りを見つけ、「TGM fragrance studio」は今年で2回目の開催となるイベント。「自分の本当に好きな香りの発見！」をテーマに、POP-UPを含む約40ショップでさまざまなフレグランスアイテムを取り揃えます。

・期間：2025年11月5日（水）～11月18日（火）

・時間：10:00～21:00

・開催場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール

・所在地：〒450-6614 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3

・「TGM fragrance studio」特設サイトURL：https://www.jr-tgm.com/cp/fragrancestudio/#sec02

※KAORIUMのサービスは随時受付・無料で体験いただけます。

※KAORIUMのサービスは、混雑状況によっては、お待ちいただく場合もございます。

※所要時間には個人差がございます。

POP-UP ご紹介商品（※一部抜粋）

■［スナイデル ビューティ／2F］オードトワレ noon moon（30ml）：5,170円

■［ウカ ストア／6F］uka perfume Japanese Night（15ml）：8,250円

■［ザボディショップ／6F］ヴァイブラント ベルガモット フレグランスミスト（100ml）：3,080円

■［BAUM／6F］オードトワレ オーク フォレスト（60ml）：19,800円

香りと言葉を変換するAIシステム「KAORIUM」とは

KAORIUMは、セントマティックが開発した香りと言葉を相互に変換するAIシステムです。最先端のテクノロジーによって、曖昧で捉えにくい香りの印象を言葉で可視化したり、ある言葉に紐づく香りを導き出したりすることを可能にします。また、言葉を意識しながら香りを深く味わう体験は左右両脳を活性化し（※1）、私たちのまだ見ぬ感性への気付きをもたらします。香りと言葉をつなぐ今までにない体験が生み出す価値は、フレグランスの世界にとどまらず、感性教育、飲食体験、購買体験など様々な分野に新しいビジネスチャンスを生み出すものとして、その可能性に大きな期待が寄せられています。

（※１）参照元：「注意が脳での嗅覚処理に及ぼす影響 ―脳波計測により匂い呈示後1秒以内の脳活動の変化を検出―」https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20190322-1.html

KAORIUM コンセプトムービー：https://youtu.be/wnfDTy6cJ8A

