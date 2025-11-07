元HKT48松本日向のファースト写真集タイトルが決定！ネット書店限定特典の絵柄も公開！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年12月11日（木）に発売される「松本日向1st写真集」（定価：3520円（税込））のタイトルと、ネット書店購入特典の絵柄を発表しました。

本人発案のタイトルは、ちょうどいい？

元HKT48メンバーで、現在はボートレース関連の仕事でも活躍中のタレント松本日向さんの、25歳の誕生日当日の12月11日（木）に発売されるファースト写真集。そのタイトルが『ちょうどいい。』に決定しました。タイトルの発案は松本日向さん本人。実はこれ、松本日向さんの口癖なのかもしれません。ロケ中にタイトルとなった言葉を発している瞬間がメイキング映像にもしっかりと収められていました。

数量限定のネット書店購入特典もセクシーさがちょうどいい！

セブンネット・タワーレコードオンライン・HMV&BOOKS onlineの各ネット書店購入特典の絵柄も公開。もちろん数量限定。どれも初公開となるセクシーなカットにも注目です。そんな記念すべきファースト写真集撮影で訪れたのはベトナムの都市、フエとダナン。ビキニやランジェリーはもちろん、初写真集にして人生最大露出のセクシーさにも挑戦！ 自身のYouTubeでも旅配信をしているほど旅好きの松本日向さんと一緒に、ベトナムを旅しているようなロードムービー風な一面も収録し、見どころ満載となっております！

■松本日向PROFILE

松本日向 Matsumoto Hinata

2000年12月11日生まれ。大阪府出身。身長165cm。血液型AB型。

TRUSTAR所属

2016年7月にHKT48の4期生としてデビュー。シングル選抜メンバーにも選ばれるなど活躍し、2022年6月に6年間在籍したグループを卒業。その後は現在の事務所に所属し上京、グラビアをはじめソロのタレントとして活動。現在は趣味の競艇（ボートレース）観戦から、サンテレビ『ボートの時間！』といった競艇関連番組にも出演中。全国24場も完全制覇しています。

［公式X］ https://x.com/hinata__1211

［公式Instagram］ https://www.instagram.com/matsumoto_hinata/

［事務所公式サイト］ https://trustar.co.jp/talents/hinata-matsumoto/

■商品概要

サブタイトル：BOMB特別編集

タイトル：松本日向1st写真集『ちょうどいい。』

発売日：2025年12月11日（木）

発行：株式会社ワン・パブリッシング

撮影：藤本和典

定価：3,520円（税込）／判型：A4判／ページ数：112ページ

■関連URL

写真集公式サイト： https://bombweb.jp/related-items/matsumotohinata/

BOMB編集部公式X（総合）： https://x.com/idol_bomb

BOMB編集部公式X（グラビア）： https://x.com/gravure_bomb

BOMB編集部公式Instagram： https://www.instagram.com/bomb_idol/

BOMBオフィシャルサイト： https://bombweb.jp/

ワン・パブリッシングWebサイト： https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/465120564X/

・楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/18387433/

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107647433

・タワーレコードオンライン https://tower.jp/item/7126028

・HMV&BOOKS online https://www.hmv.co.jp/artist_%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E6%97%A5%E5%90%91_000000000953729/item_%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E6%97%A5%E5%90%911st%E5%86%99%E7%9C%9F%E9%9B%86-%E4%BB%AE_16274914