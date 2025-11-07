キングオブコント2025ファイナリスト・うるとらブギーズコントライブ「2025LP」 開催決定！11月8日(土)11:00よりチケット先行受付開

吉本興業株式会社

このたび、うるとらブギーズによるコントライブ「2025LP」 を、12月24日(水)にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催することが決定しました。

「キングオブコント2025 」 にて 4 度目のファイナリストに選出され、コント師として確かな実力を示したうるとらブギーズ。今回のライブは、2022年に開催された「P」「LP」以来、約3年ぶりの新作ライブとなります。本公演では、“2025年に生まれたコント”を多数披露予定。常に新しいスタイルに挑戦し続ける、うるとらブギーズの珠玉のコントをぜひ劇場でお楽しみください。

チケットの先行販売は、11月8日(土)11:00よりFANYチケットにて開始します。

＜佐々木崇博（写真左）＞

今年の僕らのネタを大放出します！！つまり今現在の僕らの最新傑作お笑いコント集ということです！！！しかもクリスマスイブ！！！もうこれはみんな集まって、天井知らずのウキウキメリークリスマスパーティーとしましょう！！！

＜八木崇（写真右）＞

3年前にやらせてもらった単独ライブ『LP』を、2025年バージョンで、しかもROPPONGI THEATERでやらせてもらえることになりました。2025年に作ったネタのアルバムみたいな感じです。音楽のCDみたいな。ぜひ頭から最後まで聴きに見に来てください！

【日時】

2025年12月24日(水) 開場20:15／開演20:30／終演21:30予定

【会場】

YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER (港区六本木4丁目9-2 俳優座ビル)

【出演者】

うるとらブギーズ

【チケット料金】

前売3,500円／当日4,000円

＜チケット販売スケジュール＞

【先行発売】

・2025年11月8日(土)11:00～11月10日(月)11:00

※当落発表：11月11日(火)18:00

【一般販売】

・2025年11月12日(水)10:00～

■FANYチケット: https://ticket.fany.lol/event/detail/9183(https://ticket.fany.lol/event/detail/9183)

■公式HP：https://roppongi.yoshimoto.co.jp/

■公式X：https://x.com/yoshimot6ppongi

■公式Instagram： https://www.instagram.com/yoshimoto_roppongi_theater/