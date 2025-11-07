“日曜日のメゾンデ”新曲「超弩級フロンティア」11月12日リリース決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

『サンデーうぇぶり』（小学館）にて連載中のコメディ漫画『ジャイアントお嬢様』を原作とする新曲「超弩級フロンティア」が、2025年11月12日（水）に配信リリースされることが決定した。

「日曜日のメゾンデ」は、『週刊少年サンデー』『サンデーうぇぶり』で連載された人気漫画作品を、MAISONdesが音楽として昇華する新たなアーティストプロジェクト。

原作『ジャイアントお嬢様』は、財閥のお嬢様・富士動機子（ふじどうおりこ）が、4歳の誕生日プレゼントとしてもらった“街”を成長させる中で、突如襲来した巨大な敵に立ち向かうという“お嬢様でっかくなるだけコメディ”。 スケールの大きさとユーモア、そして温かみのあるストーリーで多くの読者を魅了している。

作詞・作曲を手がけたのは、重厚なサウンドと叙情的な歌詞で人気を集めるボカロP・サツキ。テンポは“主人公・機子と同じ身長”にちなんだ184BPM。軽快でキャッチーなリズムの上で、礼衣のボーカルが響き合い、コミカルさとドラマティックな高揚感が共存する“超弩級”ポップチューンに仕上がった。原作の要素をモチーフにした小ネタが随所に散りばめられており、聴くたびに新しい発見がある一曲となっている。作品のユーモアやスケール感を音で再現した、聴きごたえたっぷりの仕上がりだ。ジャケットビジュアルも同時に公開。巨大化したお嬢様・機子の可愛らしい表情が印象的だ。



原作ファンにはもちろん、初めて『ジャイアントお嬢様』の世界に触れるリスナーにとっても、物語の勢いとスケール感をそのまま音楽で感じ取れるような楽曲。ぜひ、配信開始を楽しみにお待ちいただきたい。

■楽曲配信情報

「超弩級フロンティア」

原作『ジャイアントお嬢様』（(C)肉村Q／小学館）

2025年11月12日(水)配信リリース

作詞・作曲：サツキ / 歌唱：礼衣

配信リンク：https://orcd.co/super-dreadnought-frontier

■原作情報

肉村Q『ジャイアントお嬢様』

「サンデーうぇぶり」にて連載中（既刊１～１0巻）。最新11巻は楽曲配信リリースと同日の11/12(水)発売。アニメ化も決定している。

◆あらすじ

財閥のお嬢様・富士動機子（ふじどうおりこ）は、4才のプレゼントに貰った「街」を立派に成長させていました。 そんな街にある日、巨大な敵が襲来！ 大切な街のピンチに慌てるお嬢様ですが、執事セバスチャンが真顔で巨大化ドリンクを手渡し………!?!?!? 街も体も愛情も、でっかいものほど愛おしい！ お嬢様でっかくなるだけコメディ！！

週刊少年サンデー：https://websunday.net/

サンデーうぇぶり：https://www.sunday-webry.com/

■日曜日のメゾンデ

"日曜日のメゾンデ"は、架空の音楽アパート”MAISONdes”の中にあるどこかの部屋の本棚で、「サンデーうぇぶり」「週刊少年サンデー」から生まれた漫画作品を、さまざまなクリエイターが音楽にし、ボーカル礼衣が歌うアーティストプロジェクト。

恋の物語も、未来も過去も、笑い転げるコメディも、手に汗握るサスペンスも、魔法も宇宙も学校も、六畳半の中に無限に広がる物語から生まれる音楽の中には、あなたのための歌も、きっと見つかる。

Official HP：https://www.maisondes-6half.com/

YouTube Channel : https://www.youtube.com/@MAISONdes_6half

X(日曜日のメゾンデ)：https://x.com/NICHIMEZO

X (MAISONdes): https://twitter.com/MAISONdes_6half

Instagram(日曜日のメゾンデ)：https://www.instagram.com/nichimezo/

Instagram (MAISONdes): https://www.instagram.com/maisondes_6half/

TikTok : https://www.tiktok.com/@maisondes_6half

■礼衣

音楽ユニット・ツユのボーカリストとしての活動を経て、2025年ソロのアーティスト活動を開始。同年9月にはソロデビューシングルを配信リリース。切なさと清涼感のある声が特徴。

Ｘ：https://x.com/reibowwow

Instagram：https://www.instagram.com/reibowwow/

YouTube：https://www.youtube.com/@reibowwow

TikTok：https://www.tiktok.com/@reibow_wow

■サツキ

2019年5月活動開始のボカロP。重厚なサウンドと叙情的な歌詞が特徴的。楽曲例：メズマライザー、オブソミート など

Official HP：https://32ki-may.myportfolio.com/

X：https://x.com/32ki_may

Instagram：https://www.instagram.com/32ki_may/

YouTube：https://www.youtube.com/@32ki_may

niconico：https://www.nicovideo.jp/user/88956260