「世界に羽ばたけ！バンドリ×羽田空港 スペシャルコラボ」記者発表会見開催のご報告

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明、以下ブシロード）は、2025年11月7日(金)に「世界に羽ばたけ！バンドリ×羽田空港 スペシャルコラボ」記者発表会見を開催いたしました。

このたび、BanG Dream!（バンドリ！）プロジェクトに登場するリアルバンド「Roselia（ロゼリア）」が、2025年11月から翌年2月にかけて自身初となるASIA TOURを開催いたします。

ツアーは大阪・東京での国内公演に加え、シンガポール、ソウル、台北、上海といったアジア各地での開催が予定されており、まさに“世界に羽ばたく”ガールズバンドとしての新たなステージに挑みます。

世界の玄関口である羽田空港は、Roseliaのメンバーにとっても「世界への第一歩」を象徴する特別な場所。

その地で「バンドリ！×羽田空港 スペシャルコラボ」を実施し、ツアー出発に先駆けた記者会見を開催いたしました。

「世界に羽ばたけ！バンドリ！×羽田空港 スペシャルコラボ」記者発表会見

【開催日】

2025年11月7日(金)

【会場】

羽田空港第2ターミナル フライトデッキトーキョー

【出演】

相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音、なつぽい（スターダム）

本会見には、日本のアニメーションから生まれ、リアルバンドとして国内外で活動してきたRoseliaのキャスト5名が登壇。

キャビンアテンダントをイメージしたオリジナル衣装で登場し、羽田空港を舞台に発表が行われました。

会見内では、Roselia初のASIA TOUR「Neuweltfahrt」への意気込みや、羽田空港とのスペシャルコラボの紹介、コラボナレーションに関するトークなどを実施。

出演者一人ひとりが“世界への旅立ち”に向けた意気込みと決意を語りました。

「世界に羽ばたけ！バンドリ×羽田空港 スペシャルコラボ」

【開催期間】

2025年11月7日(金)～2025年12月7日(日)

【会場】

羽田空港第1・第2ターミナル

スペシャルコラボ概要

期間中、以下の特別企画を展開いたします。

■オリジナルノベルティ企画

対象店舗にて税込3,000円以上お買い上げごとに、オリジナルノベルティをプレゼント。

■フォトスポット＆ナレーション

第1・第2ターミナル各所に、書き下ろしビジュアルを使用したフォトスポットを設置。

Roseliaメンバーによる羽田空港おすすめスポット紹介のナレーションも楽しめます。

■衣装展示

11月9日(日)～12月7日(日)の期間中、第1ターミナル5階「HANEDA HOUSE」、第2ターミナル5階「フライトデッキトーキョー」にてCA風オリジナル衣装を展示。

第2ターミナル展示は11月30日(日)までとなります。

Roselia初のASIA TOUR「Neuweltfahrt」概要

■日程／会場

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14827/table/9065_1_dd00e67dd99dfd71a505c1184c244f0b.jpg?v=202511080527 ]

▼ツアー詳細はこちら

https://bang-dream.com/events/neuweltfahrt

「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎えた。

2025年10月からはミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」の配信が開始し、1年間で全52話配信予定。また2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および、2025年3月に最終回を放送したTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズとして、Ave Mujicaの新作映画と、新作TVアニメシリーズの制作が決定している。2026年にはTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送が決定しており、今後の展開への期待が高まっている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

「Roselia(ロゼリア)」とは

アニメ、ゲーム、コミック、声優によるリアルライブなど様々なメディアミックスを展開する次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」から生まれた第2のリアルバンド・Roselia（ロゼリア）。

ダークでクールな世界観が特徴的なバンド。

バンドメンバーは、Vo.相羽あいな（湊友希那役）、Gt.工藤晴香（氷川紗夜役）、Ba.中島由貴（今井リサ役）、Dr.櫻川めぐ（宇田川あこ役）、Key.志崎樺音（白金燐子役）

(C)BanG Dream! Project