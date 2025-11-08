「Suilive」 日本橋高島屋で新たな1歩
株式会社SUISO JAPAN
右）Suilive SS-180 / 左）Suilive SS-600＋
展示されるSuilive series
株式会社SUISO JAPAN（代表取締役：稲石 陽／所在地：大阪府高槻市）は、2025年11月26日
（水）～12月2日（火）の7日間、日本橋高島屋 本館1階にて、水素吸入器ブランド「Suilive（スイリーブ）」のポップアップイベントを開催いたします。
右）Suilive SS-180 / 左）Suilive SS-600＋
展示されるSuilive series
Suilive SS-180
Suilive SS-300＋
Suilive SS-600＋
本イベントでは、日本の匠技術と最新科学が融合した“日本品質”の水素吸入器など、世界22ヵ国で展開されているSuiliveシリーズを実際にご体験いただけます。
様々な業界で活用が進む「水素吸入」の可能性を体感できる、特別な機会です。
日本の伝統技術と先端科学が融合したSuiliveが、百貨店の舞台で新たな一歩を踏み出します。
◼︎開催概要
2025 年 11 月 26 日 （水）～12 月 2 日（火）
日本橋高島屋 S.C. 本館 1 階 ガレリア側特設会場
東京都中央区日本橋 2-4-1
＜本件に関するお問い合わせ〉
株式会社SUISO JAPAN（スイソジャパン）
TEL:0120-888-030(#) 営業時間10:00～17:00（土日祝除く）
公式サイト：https://suilive-suisojapan.com