【結婚相談NPOがボランティア制度を一新】テーマは「少子高齢化問題の自分事化」

東京都認証 特定非営利活動法人 結婚相談NPO（所在地：東京都武蔵野市）は、ボランティア制度を大幅リニューアルし、テーマを「少子高齢化問題の自分事化」と致しました。新サービス「結婚相談ドットコム」（ https://kekkon-soudan.com/(https://kekkon-soudan.com/) ）における相談役などを追加し、より参加のハードルを下げています。

子供たち世代にも間違いなく大きな影響を与えてしまう少子高齢化問題。我々が協力するに足る存在か？を皆様にご確認・ご判断いただければと思います。

■既に手遅れ？少子高齢化問題

結婚相談NPO 理事長 影山

結婚相談NPOの影山と申します。私は「将来、子供に努力不足を怒られたくない」という理由から、人生を少子高齢化問題解消にかける決断を致しましたが、問題解消を目指して仲間たちと結婚相談NPOを起ち上げた2013年、既に「日本の少子高齢化問題は手遅れ」という論調が世間には出始めていました。

それから12年が経過し、ますます厳しい状況になったと思われますが「構造的に極めて厳しい段階に入っているが、完全に手遅れではない」が私の認識です。理由は単純。子供の成長を予想以上に早く感じたからです。20年で状況を一変する事は可能だと考えています。

ただし、これまでと同じ事を石橋を叩きながら続けても状況は好転しないでしょう。未婚化・晩婚化を要因とする「少子高齢化問題」はとてつもない難題です。誰かが動かないといけませんし、誰かがリスクを取らないといけない。そこで私は少し過激な、政府や自治体ができない、もしくは取り組みたくない方法に挑戦しないといけないと判断をし、出会いの信用情報サービス「カスタネット」(https://bridal-npo.org/castanet/)を株式会社ロジナスに協力を請い、開発しました。

カスタネットは人の信用情報をスコアリングします。独身証明書などの書類を多く登録していればスコアは上がりますし、例えば情報が古過ぎたり、クレームが入ったりすれば下がります。ようするに「この人はお勧めできません」もオブラートに包みつつ表示してしまいます。同時に、誠実に活動している人が報われる仕組みでもあります。

こういったスコアリングには一定の公共性が求められ、我々NPOに適した事業だと考えています。また、スコアリングの基準はDAOの仕組みを取り入れ、ユーザーの皆様に設定していただいています。

例えば、SNSやマッチングアプリを発端として実際に会う前に、カスタネットで独身性などの信用情報を確認することで、出会いのトラブルを未然に防ぐ事ができます。美人局や色恋営業もしづらくなりますし、今後はAIではなく実在の人物か？も問われる時代になるでしょう。

基本無料にこだわったカスタネットは、婚活のみならず恋活の現場をも大きく変え得るプラットフォームです。あとは普及さえすれば、今からでも少子高齢化問題に一矢報いることができると信じています。

テーマは「少子高齢化問題の自分事化」。何となく少子高齢化問題から目を背けていた方、やる気はあるものの何をやって良いか分からない方、余裕が無くて手をつけられなかった方、皆様のご協力により我々はカスタネット事業に集中できるようになります。

最善のプラットフォームは開発しました。

スキマ時間に参加できるボランティア制度もご用意しましたので、是非、ご協力をお願い致します。

■新しい婚活ボランティア制度につきまして

新しい婚活ボランティア制度では「カスタネット」と「結婚相談ドットコム」に関するボランティアを追加しております。

また、ご参加者いただいた方々に少しでも報いることができるよう、集客のお手伝い等を組み込んでおります。詳細は婚活ボランティア募集のページからご確認をお願い致します。

▼婚活ボランティア募集のご案内ページ

https://bridal-npo.org/volunteer/

■カスタネットとは

ユーザー視点で「恋活・婚活用オンライン名刺」を標榜しています

カスタネットは基本無料にこだわった「恋活・婚活用オンライン名刺サービス（ウェブアプリ）」です。偽装プロフィールや売買春を防ぐための「出会いの信用情報サービス」として開発され、独身性や最終学歴・居住地など出会いの信用情報をお互いに確認し合うことで世の中で増加している出会いのトラブルを減らし、未婚化・晩婚化の解消を目指しております。

▼カスタネット公式ページ

https://bridal-npo.org/castanet/(https://bridal-npo.org/castanet/)

結婚相談NPOについて

結婚相談NPOは少子高齢化問題に対して未婚化・晩婚化の観点から草の根活動を行うべく、2013年に設立された東京都認証 特定非営利活動法人(NPO法人番号：011105006111)です。

活動者の皆様の声を取り入れ、「障がい者の婚活」や「就職氷河期世代非正規雇用者の婚活」「新興宗教2世の婚活」などにも取り組んできたほか、2018年には神奈川県唯一の過疎地、真鶴町にて「地方の過疎問題」解消にも取り組み始めました。

創業以来「門前払いしない」を合言葉に非正規雇用の方や障がいをお抱えの方にも安心してご利用いただける結婚相談所、ブライダルサポーターを運営して参りましたが、婚活以前にあたる「恋活」環境を正す必要があると考え、2025年から株式会社ロジナスとともに「カスタネット」(https://bridal-npo.org/castanet/)の開発・運用を開始しています。

結婚相談NPO 団体概要

団体名： 特定非営利活動法人 結婚相談NPO

本部所在地： 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4 ユニアスオフィス・ワン405号

代表者： 理事長 影山 頼央

真鶴サテライト所在地：〒259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴504-1 真鶴町営 コミュニティ真鶴内

事業内容： 結婚相談業

取引銀行： 中央労金、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、東京信用金庫、日本政策金融公庫

所属団体： 日本結婚相談所連盟(IBJ)、武蔵野商工会議所、武蔵野法人会、真鶴商工会

ホームページ： https://bridal-npo.org/

株式会社ロジナス 企業概要

企業名： 株式会社ロジナス

本部所在地： 〒249-0007 神奈川県逗子市新宿一丁目1番10号

代表取締役：山本 啓一

事業内容： デジタルコンテンツの企画、制作、配信および販売、ネットワークシステムを利用した情報の配信、コンピュータシステムの企画、開発、販売および運営管理、旅行業・旅行代理業

取引銀行： 横浜銀行 逗子支店、かながわ信用金庫 逗子支店

ホームページ： https://www.loginas.co.jp/