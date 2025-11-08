【登別石水亭】冬の2大プランのご案内

野口観光マネジメント株式会社

登別石水亭でございます。

石水亭では現在、お客様にお楽しみ頂ける冬プランを販売中でございます。今回はそのお二つをご紹介致します。

◎【冬はスイーツを楽しもう！】冬のお菓子3点セット付プラン

1室につき雪見だいふく・白いブラックサンダー・白い恋人ホワイトのチョコレートタブレットの3点セットをプレゼント致します。当売店で販売しているお菓子の中から、白いお菓子だけをピックアップしました。白いお菓子を召し上がりながら、冬の一時をお楽しみください。

◎貸切風呂×乾杯タイムプラン

お客様に大人気の貸切風呂の利用に加え、ご夕食の際にお好きなアルコールを人数分ご用意致します。

これからの時期、段々寒くなってきますので、貸切風呂で温まり、お飲み物もお楽しみ頂ければと思います。（お食事はバイキングでも桜房でもご利用可能です。）

上記のプランは、いずれも来年の3月31日宿泊分まで販売しております。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

登別石水亭ホームページURL↓

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=20ae6a01c3edc76194508d1540ca6d1dafa1c64fa8d5e0e5724534e979ea86c3JmltdHM9MTc2MjU2MDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=35a03652-3664-69c9-01b0-2366378c6869&psq=%e7%99%bb%e5%88%a5%e7%9f%b3%e6%b0%b4%e4%ba%ad&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc2VraXN1aXRlaS5jb20v(https://www.bing.com/ck/a?!&&p=20ae6a01c3edc76194508d1540ca6d1dafa1c64fa8d5e0e5724534e979ea86c3JmltdHM9MTc2MjU2MDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=35a03652-3664-69c9-01b0-2366378c6869&psq=%e7%99%bb%e5%88%a5%e7%9f%b3%e6%b0%b4%e4%ba%ad&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc2VraXN1aXRlaS5jb20v)

【公式・ベストレ-ト保証】登別温泉 登別 石水亭｜北海道の温泉宿 野口観光グループ - 北海道の温泉、露天風呂、リラクゼーション、ホテルでおくつろぎください。野口観光グループの温泉宿。