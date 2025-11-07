ひみつのアイプリ×ハロウィンコラボカフェのオリジナルグッズがオンライン販売開始！スペシャルアイプリカードがもらえる限定特典も
マーケティングDXを通じて新しい顧客体験の場を提供する株式会社ピアラ(本社：東京都渋谷区、代表：飛鳥貴雄、以下「当社」)は、2025年10月に渋谷にて開催した「ひみつのアイプリ ハロウィンコラボカフェ」のオリジナルグッズを、期間限定でオンライン受注販売を開始したことをお知らせいたします。
「来店が難しかった」「追加で購入したい」というお声を多数いただいたことから、ご自宅からでもお求めいただける機会をご用意いたしました。
また、税込3,300円以上ご購入いただいた方には、来店特典として配布していたスペシャルアイプリカード「ひまり（ミラクルハロウィンピンク）」をプレゼントいたします。カフェにお越しいただけなかった方にもお楽しみいただける特別な企画ですので、ぜひこの機会をお見逃しなく！
■グッズラインナップ
グッズの画像はコラボカフェ開催時のものとなります。グッズの種類等に変更はございません。
■購入特典
スペシャルアイプリカード 「ひまり（ミラクルハロウィンピンク）」
※税込3,300円以上のご購入、1会計につき1枚
※数量に限りがあるため、なくなり次第終了となります。
■販売スケジュール（受注販売）
第1弾：2025年11月01日 12:00 ～ 11月16日 23:59
第2弾：2025年11月17日 12:00 ～ 11月30日 23:59
■ご購入方法
決済方法：クレジットカード・Amazon Pay
グッズの購入には CYBER STAR会員登録（無料）が必要です。
https://shop.cyberstar.jp/products/list?category_id=464
※Amazon Pay決済の場合は会員登録不要
発送時期：各商品ページにてご確認ください。
受注生産状況により、発送時期が前後する場合がございます。
【株式会社ピアラ 会社概要】
商号 ： 株式会社ピアラ
代表者 ： 代表取締役社長 飛鳥 貴雄
所在地 ： 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階
設立 ： 2004年3月
事業内容 ： １.ECマーケティングテック事業 ２.広告マーケティング事業
資本金 ： 50百万円（2025年6月末）
証券コード ： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7044)
関連会社 ： 比智（杭州）商貿有限公司 、 PIATEC（Thailand）Co., Ltd. 、
CHANNEL J（THAILAND）Co., Ltd. 、PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. 、
株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社、
株式会社ジョシュアツリー、株式会社サイバースター
URL ： https://www.piala.co.jp/