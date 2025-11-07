¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
£Ô¥êー¥°¸ø¼°YouTube ¤Ë¤Æ³«Ëë¤«¤é10·î¤Þ¤Ç¤Î¥¹ー¥Ñー¥×¥ìー¥Ù¥¹¥È10¤ò¸ø³«
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°
T¥êー¥°¤Ç¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¾È°æÍºÂÀT¥êー¥°Âîµå¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥³ー¥Á¤¬¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÂîµå¥Õ¥¡¥ó¡¢T¥êー¥°¥Õ¥¡¥ó¤òÂåÉ½¤·¤ÆYoutube¥·¥çー¥È¤ËT¥êー¥°¤Î¥¹ー¥Ñー¥×¥ìー¤òÏ¢ÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é10·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢ºÆÀ¸¿ô¤¬Â¿¤¤¾å°Ì10¥é¥êー¤ò°ìµó¸ø³«¡£¤¼¤Ò»ê¶Ë¤Î¥é¥êー¤Î¿ô¡¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª»ëÄ°URL¡¡https://youtu.be/YOTxmOsvG8g
¡Ú³«Ëë¤«¤é10·î¡¡¾å°Ì10¥é¥êー¡Û
Âè1°Ì Ê¿ÌîÈþ±§ ¡Ö¾¡Éé½ê¤Çµ®½Å¤Ê1ÅÀ¡× ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî vs ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä 8·î23Æü(ÅÚ)
Âè2°Ì ¥Á¥ç¥¹¥ó¥ß¥ó ¡Ö¶Ê¤¬¤ë¥«ー¥Ö¥«¥¦¥ó¥¿ー¡× ÌÚ²¼¥Þ¥¤¥¹¥¿ーÅìµþ vs Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¡¡9·î14Æü(Æü)
Âè3°Ì ÀÖ¹¾²ÆÀ± ¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ÂÄê´¶¡× ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä vs ÆüËÜÀ¸Ì¿¥ì¥Ã¥É¥¨¥ë¥Õ 9·î13Æü(ÅÚ)
Âè4°Ì Ä¥ËÜÈþÏÂ ¡ÖÂçµÕÅ¾¡ª¡× ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî vs ¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²° 9·î21Æü(Æü)
Âè5°Ì º´Æ£Æ· ¡Ö¥«¥Ã¥È¤Î°ÂÄê´¶¡× ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä vs ¶å½£¥«¥êー¥Ê¡¡9·î14Æü(Æü)
Âè6°Ì µÈÂ¼¿¿À² ¡Ö½Ð¤¿¡ªÇØÌÌÂÇ¤Á¡ª¡× ÀÅ²¬¥¸¥§ー¥É vs Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À 10·î5Æü(Æü)
Âè7°Ì ÌÚÂ¼¹á½ã ¡Ö¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡× ¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²° vs ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä 8·î31Æü(Æü)
Âè8°Ì »Þ×¢Æ· ¡ÖºÇ¸å¤Ï¥Îー¥¿¥Ã¥Á¡ª¡× ¶å½£¥«¥êー¥Ê vs µþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥º 8·î30Æü(ÅÚ)
Âè9°Ì ±§ÅÄ¹¬Ìð ¡Ö¹âÂ®¥«¥¦¥ó¥¿ー¡ª¡× ÌÚ²¼¥Þ¥¤¥¹¥¿ーÅìµþ vs T.TºÌ¤¿¤Þ 8·î24Æü(Æü)
Âè10°Ì ¥¥à¥Ê¥è¥ó ¡Ö¥í¥ó¥°¥é¥êー¡ª¡× ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä vs ¶å½£¥«¥êー¥Ê 9·î14Æü(Æü)
ÈÖ³°ÊÔ °ÂÆ£¤ß¤Ê¤ß ¡ÖÃúÇ«¤ËÎäÀÅ¤Ë¡× ¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²° vs ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä 24Ç¯11·î30Æü
¤³¤Á¤é¤Î»î¹ç¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤Ë¤ÆÏ¿²èÇÛ¿®¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡https://tleague.jp/movie/
¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥·ー¥º¥ó¤Î¶Å¤êÁ´»î¹çÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢Ï¿²èÇÛ¿®¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£2025-2026¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¸ø¼°YouTube ¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×³«ÀßµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×²ÃÆþ¼Ô°Ê³°¤ÎÊý¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÄÌ¾ï¤Î£Ô¥êー¥°¸ø¼°YouTube¤Ç¤âÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÉô¡¢»î¹ç¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ã¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤Î²ÃÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ä
https://www.youtube.com/channel/UC8G37HiZcBR7DbesPi_5XRw/join
