大原優乃「一番の大きな夢がかなった」。郷ひろみに『ようかい体操』を伝授

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』(ニッポン放送・毎週月曜金曜午後9時50分9時57分)。11月3日(月)～11月7日(金)のゲストとして、俳優の大原優乃が出演。天才てれびくんのデビューから15周年を迎え、これまでのキャリアを振り返り今後の抱負を語った。

大原は2009年にNHK教育テレビ『天才てれびくんMAX』のオーディションに合格し、ダンスアンドボーカルグループ『ドリーム5』としてデビュー。2014年には『ようかい体操第一』が大ヒットし、その年のNHK紅白歌合戦に出場した。その後はグラビアアイドルとして人気を博し、現在は俳優として映画やドラマなど数多くの作品に出演している。

大沢との共通点について話が及ぶと、美容室が同じであることや、『天才てれびくん』出身で、かつ人気ファッション誌『ピチレモン』の専属モデルだったことを明かした。「初めての専属モデルの経験が『ピチレモン』だったので自分のブランディングをしっかり考える機会になった。」と語り、「もともとグループでダンサーだったので、カジュアル路線」を担当していたという。

芸能界入りのきっかけは、「てれび戦士に会ってみたい、一緒に歌って踊りたいっていう思いで受けた」と一般人としてオーディションに応募したという。結成した『ドリーム5』で最も印象に残っている思い出は『NHK紅白歌合戦』だと振り返る。

出演者と一緒に『ようかい体操第一』を踊る企画だったため、嵐や郷ひろみ、に振り付けを教えたエピソードを披露し「リハーサルが一番緊張した」と当時の心境を語った。紅白出場については「一番の大きな夢がかなった」と言い、「そこまで連れてきていただいた方々に感謝」とコメントした。

その言葉に大沢は「『天てれ』から誕生した『ドリーム5』、紅白にも出場して、そしてあのヒロミゴー（郷ひろみ）に『ようかい体操』を教えたという優乃さん。すごいですね。」と感心していた。

