トップ　木原選手、木原監督がゲスト　第2回ライブ配信イベント開催決定！

Tリーグ公式YouTubeメンバーシップ限定企画、第2回ライブ配信の開催が決定しました！今回は、トップおとめピンポンズ名古屋の練習場からお届けするスペシャル配信。



木原美悠選手・木原翔貴監督をゲストに迎え、インタビューから卓球ゲーム企画まで、ここでしか見られない2時間をお楽しみいただきます。



【配信概要】


・日時：11月25日（火）18:00～20:00


・場所：トップおとめピンポンズ名古屋 練習場



【出演ゲスト】


・木原 美悠 選手（トップおとめピンポンズ名古屋）


・木原 翔貴 監督（トップおとめピンポンズ名古屋）


・照井 雄太 Ｔリーグ卓球エンジョイコーチ（進行）




木原 美悠 選手

木原 翔貴 監督


【配信内容】


ゲストのおふたりに卓球のプレー披露や対決をしていただきます！



18:00～19:00｜練習場からライブインタビュー


選手・監督の素顔に迫るトークをお届けします。



19:00～20:00｜卓球バラエティ企画！


・ 視聴者からの質問に回答


・ 木原兄妹によるスペシャル対決


・ 的当てゲーム、サーブ対決などのミニゲーム



★事前質問を大募集！


木原美悠選手・木原翔貴監督への質問を募集いたします。


「練習のこだわり」「兄妹エピソード」「監督としての視点」など、聞いてみたいことをぜひお寄せください。


ライブ配信内でピックアップしてご紹介します！


質問受付フォームはこちら →　https://forms.gle/pnw5zmZspmhLNeza8


※締切：11月21日（金）23:59まで



番組内にてプレゼント企画も実施します。ぜひリアルタイムでご参加ください！