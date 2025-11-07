style table／Ethical&SEA 2025 X’mas Coffret 『～あの頃のワクワクを、もう一度～　Remember the Warmth』心おどるホリデー限定アイテムが勢揃い

株式会社フラッグ


キラキラとした街並み、大きなクリスマスツリー。


サンタクロースの訪れを心待ちにする毎日。


忙しい日々の中でも、あの頃に感じたようなクリスマスのワクワクを思い出してほしい。


そんな想いを込めたホリデー限定アイテムが、あなたのクリスマスを鮮やかに彩ります。



style table／Ethical&SEAのホリデー限定アイテムは、ワクワクはもちろん、地球や人に優しいものばかりを取り揃えています。


大切な人に贈る物だからこそ、背景に豊かなストーリーが溢れ、受け取った方の生活がより豊かになるようなギフトアイテムを集めました。



style table／Ethical&SEAのホリデー限定アイテムのご紹介


11月13日(木)よりstyle table／Ethical&SEAの全店で発売を開始致します。


※在庫状況は各店舗にお問い合わせください。





大人気のマルラオイルがホリデー限定パッケージで登場！
◼︎subi 「ホリディコフレ 2025」　7,865円(税込)

《内容》


subi マルラオイル（限定パッケージ） 21ml：1本


subi ボタニカルクリーム 30g：1個


ローズヒップティー90g：1袋


モイスチャライジング・ローションサシェ：1個



人気のスキンケアアイテム2種に、限定のローズヒップティーがセットされた、特別感溢れるコフレです。


ビタミンCやリコピンが豊富なローズヒップティーは、女性に嬉しいハーブティー。


鮮やかなアフリカンテキスタイルの限定バッグが、クリスマスを豊かに彩ります。








リピーター続出のクレイウォッシュがお得なコフレに！
◼︎SUPMILE 「クリスマスコフレセット」　3,500円(税込)

《内容》


efferal クレイウォッシュ 120g：1本


SUPMILE ボタニカルケアオイルAZ 10ml：1本


※コフレ限定パッケージ



人気のクレイウォッシュに、ボタニカルケアオイルAZのお試しサイズがセットされたコフレです。


4,500円相当のセットがお得に手に入る、今だけのチャンスをお見逃しなく！








大人気「Night Wellness」から、ピローミストが新登場！
◼︎aroma-pathi 「ピローミスト NIGHT WELLNESS for style table／for Ethical&SEA」　2,640円(税込)

眠る前に天然アロマのやさしい香りを枕元にひと吹きすることで、心地よい夜の時間を演出します。


忙しい毎日を過ごすあの人に、心地よい休息を贈りませんか。












クリスタルとルビーが一緒に楽しめる贅沢バスソルト！
◼︎ eume 「クォーツバスソルト　クリスタル&ルビーオレンジ　トライアル （style table／Ethical&SEA限定）」　980円(税込)

クォーツバスソルトのクリスタルとルビーの2種をセットした、ホリデーシーズンに相応しい贅沢バスアイテム。


ドライオレンジで見た目も鮮やかに、とびっきりのバスタイムをプレゼントします。







贈る喜びも、受け取る喜びも、たっぷりと詰まった素敵なクリスマスを、style table／Ethical&SEAのホリデー限定アイテムと共に過ごしませんか。



想い、ストーリーがある上質なオーガニック商品を


style table（スタイルテーブル）、Ethical&SEA（エシカルシー）はオーガニック・エシカル・サスティナブルに特化した商品を厳選し取り揃えたブランドです。


人と地球にやさしいオーガニック商品が生まれる背景には、生産者・企業の想いで綴られたストーリーがあります。


両ブランドはそのストーリーを商品セレクトの際にも大切にし、オーガニックの価値を伝え発信しています。


ストーリーの共有から、お客様にとってオーガニックがより身近になり、日々のお買い物の選択が豊かになるきっかけづくりをご提案します。　


style table（スタイルテーブル） ブランドサイト：https://styletable.jp/




「style table」は、都内在住の20代、30代の働く女性・働くママたち100人以上の小さな声を集め、原材料や産地にこだわった、安心・安全なコスメやフード、ライフスタイル雑貨などを取り揃えるセレクトショップブランドです。


お客様と共に学び、成長し続けるブランドを目指しており、エシカルなライフスタイルを提案しています。




【店舗情報】


※営業時間や営業日を変更する場合がありますので、最新情報はHP等をご覧ください。


■style table 代官山 本店


■style table コレド日本橋店


■style table ららテラス 武蔵小杉店


■style table ルクア イーレ店


■style table 吉祥寺パルコ店


■style table for ethical gifts 渋谷ヒカリエ ShinQs店


■style table 山陽百貨店〈長期POP UP〉


■style table selection ~KURAWANKA~


ショップリストはこちらから


https://styletable.jp/shoplist/



Ethical&SEA（エシカルシー） ブランドサイト： https://ethicalsea.com/




Ethical&SEAという名の通り、「エシカル」と「海」が大きなテーマ。


アメリカ西海岸カルチャーにインスピレーションを受けた「オーガニック」や「オーシャンフレンドリー」をメインキーワードに、海や地球環境、SDGsに配慮した商品や各種環境系認証商品を多数取り揃えています。


Ethical&SEAでのお買い物をきっかけに、エシカル消費をインスタライブやワークショップなどの多様なコミュニケーションを通して、見て・触れて・学んで・繋がって、「わたしたちを広げて」みんなが地球に寄り添う“STAND by EARTH”を生きていくブランドとして展開していきます。




【店舗情報】


※営業時間や営業日を変更する場合がありますので、最新情報は各店舗のHP等をご覧ください。


■Ethical&SEA 横浜


■Ethical&SEA 二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザ店


■Ethical&SEA +m 梅田 蔦屋書店


■Ethical&SEA 阪急うめだ本店


■Ethical&SEA 品川プリンスホテル店


■Ethical&SEA 川崎アゼリア店


■Ethical&SEA 大阪京橋 京阪モール店


■Ethical&SEA+m × コーチャンフォー コラボショップ　若葉台店


■Ethical&SEA+m × コーチャンフォー コラボショップ　新川通り店


ショップリストはこちらから


https://ethicalsea.com/shop-list/



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


株式会社フラッグ　担当：吹上


Email：contact@ml.flag-support.jp