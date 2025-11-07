【新商品】もしもの時にも安心で、寝ても起きても美しい。“着映えするファンクショナルパジャマ”がパジャマ屋IZUMMより登場。極上糸を使用したレディースパジャマ。＜株式会社フレックス＞

株式会社フレックス

オリジナルパジャマブランド「パジャマ屋IZUMM」(https://www.pajamaya.com/）を運営する株式会社フレックス（代表：熊坂泉、本社：神奈川県相模原市）は、「三子糸コットン”keu” 長袖レディースパジャマ」を販売開始いたしました。

パジャマ屋IZUMMでは、上質な睡眠を目指し、心地よい目覚めを促すためのオリジナルパジャマを販売。選び抜かれた素材や眠りを追求したパターン、肌当たりの優しい縫製の「思いやり仕立て」など、肌に触れる感触を大切に商品開発しています。私たちが販売する「NERU FUKU(R)︎」は、リラックスして眠るためのパジャマと美しさを具現化する洋服の境界線を無くし、パジャマと洋服を融合したウェアです。

現在は、着るたびに自分を好きになるようなウェアであること、ライフスタイルに寄り添った“もしも”や、いつやってくるかわからない災害の“もしも”にも備えられるウェアである「NERU FUKU(R)︎」のラインナップを増やしています。

この度発売の「三子糸コットン”keu” 長袖レディースパジャマ」は、肩から脇にかけて流れるドレープがポイントの、女性をきれいに魅せてくれるパジャマ。

生地は世界中の綿花のうち5％しかない「超長綿」を使用した三子糸で、シルクのような極上のなめらかさを持ち、毎日着るものだからこそ良質な着心地にこだわっています。

昨今、災害に備えて睡眠時にも洋服を着用している方が増加。そんな女性にも安心して眠って欲しいという想いを込め、上品でドレッシーなパジャマを超えたデザインを取り入れ、人に見られても気にならないパジャマにしました。

商品情報

[ 商品名 ] 三子糸コットン”keu” 長袖レディースパジャマ

[ 価格 ] \22,000（税込）

[ サイズ展開 ] レディース M、L

[ カラー展開 ] ディムネイビー、ピーコックグリーン

[ 素材 ] 綿 100%

[ 商品ページ ] https://www.pajamaya.com/c/all/22457617(https://www.pajamaya.com/c/all/22457617)

女性をきれいに見せる「着映え」デザイン

魔法のドレープがシルエットをきれいに見せるトップス

女性の体型を隠すのではなく、美しく見せるデザインを追求。

トップスは、左肩から斜めに流れるアシンメトリーなドレープが胸元をさりげなくカバーし、女性らしい曲線をやさしく引き立てます。

ボディラインを拾わず、どんな体型にも優しくフィットして、誰もが自然にきれいに見える。まるで魔法のような一枚です。

落ち感が美しく、軽やかに動けるパンツ

腰回りからの落ち感と足首のタックで体型カバーをしながらもスッキリ見えるデザイン。

ほどよくゆとりのあるシルエットで、抜群の動きやすさです。寝ている時も、家事をする時ものびのびとアクティブに過ごせます。足首にタックを入れて細身にすることで足さばきが良く、裾が足首から落ちないので階段を登る時も邪魔になりません。丈が長めの方でも裾を引きずらず、安心して着用できます。寝ている間もずり上がりにくいため、足元が冷える心配もありません。

世にも稀有（けう）なる極上糸で仕上げたパジャマ

超長綿と三子糸で実現した「極上の肌触り」

「三子糸コットン”keu” 長袖レディースパジャマ」の素材は「超長綿」と「三子糸（みこいと）」がキーワードです。

綿100％でできたこのパジャマは世界中で生産される綿花のうち5％しかない希少な「超長綿」を使用。

超長綿とは、35mm以上という通常の綿よりも非常に長い繊維。繊維が長いほど糸が長く、なめらかで光沢が生まれるので、上品で美しいなめらかな肌触りの生地になります。

そして、その超長綿を紡績し、３本の糸を撚り合わせたのが「三子糸」。

糸の断面が丸に近くなることで均一で角がなく、肌あたりのよい、まろやかな糸になります。

「三子糸」はバランス調整や管理が非常に難しく、高度な技術を要することから、服の専門家でもみたことがない人がいるほどの稀有（けう）な糸なのです。

いいところをあげたら止まらない。「超長綿×三子糸」

１.シルクのようなラグジュアリー感

超長綿の三子糸から作られる生地は、程よく油分を含んでいます。そのため、非常にキメ細かく滑らかで毛羽（けば）が少なく、シルクのような光沢感があります。

その高級感と上質な肌触りは、ドレープとタックが作る流線型のデザインに映え、外出着としても上品でドレスアップするようなルームウェアとなりました。

２.薄手で軽いのに、１枚で着られる安心感

お家時間は重ね着せずに１枚でリラックスしたいという想いを、このパジャマが叶えてくれます。

糸が細ければ細いほど、生地の柔らかさや滑らかさはアップします。しかし、糸が細いと生地が薄くなり、中のインナーが響いてしまう問題が発生。試行錯誤し、たどり着いたのは、高級シャツに使われる60番手という細い糸を３本撚り合わせた「三子糸」です。細い糸による生地の柔らかさや滑らかさを保ちながらも、しっかりとした質感の生地を実現することができました。

３.毎日のお洗濯に耐えうる耐久性

パジャマは毎日着るものだからこそ、繰り返しお洗濯をしても型くずれしにくいことが重要です。

「三子糸コットン”keu” 長袖レディースパジャマ」は「三子糸」のおかげで強度が生まれ、安心の耐久性になりました。

３本の糸を１本に撚り合わせることで、糸同士が互いに補強し合い、強度や張りが増すのです。また、単糸（１本）や双糸（２本）よりも三子糸（３本）は編み地が詰まり、若干の厚みも出るため、しっかりとした生地になります。

日常使いをしながら”もしも”に備えるパジャマ

震災を経験後、避難時にパジャマ姿を他人に見られるのが嫌で、普段着で寝ているという方がいらっしゃいます。しかし普段着は寝るための服ではないため、どうしても睡眠の質は二の次に。

三子糸コットン”keu”の優しい肌触りと、寝るためのパターン設計で睡眠の質を落とさず、日々の暮らしの質向上を。動きやすく、どこへでも着ていけるパジャマらしくないデザインだからこそ、夜間の災害時も着替えずにそのまま逃げられます。

体のラインがわかりにくいゆったりとしたデザインや、長袖・長パンツで肌の露出が少ないのも、避難所での女性の防犯ポイントです。

“いざ”というときの備えを、日常から。パジャマ専門店として、もしもの際にも頼れる一着をご提案いたします。

ワンランク上のパジャマを探す方や、普段パジャマを着ない方へのプレゼントに

家では極上の着心地を感じてリラックス、外ではドレスアップするようにきちんとできるパジャマ。

普段パジャマを着ない方も、このルームウェアライクなパジャマなら着てくれることでしょう。

・袖をたくし上げやすく動きやすいので、家事をする時に

・上品なデザインなので、急な宅配や来客、画面越しの会議にもそのまま

・長時間の飛行機や新幹線での移動中、ホテルや旅館内から街歩きなど、旅のお供に

母の日や誕生日、特別な日の大切な方への贈り物に上質なパジャマはいかがでしょうか。

ギフトラッピングに力をいれているパジャマ屋IZUMMでは、”贈る気持ち”を大切に、受け取る方の笑顔を思い浮かべながら、心を込めてラッピングいたします。

▶︎ラッピングの詳細はこちら(https://www.pajamaya.com/c/0000000187)

■会社概要

株式会社フレックス

代表取締役：熊坂 泉

本社：〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本4-16-13

TEL：042-715-3495

FAX：042-715-5564

pajamaya IZUMM ONLINE STORE：https://www.pajamaya.com/

株式会社フレックス：https://www.flex.jp.net/

ネットショップだけで、運営している当店。 できるだけ、対面でお買い物をしているような気持ちになっていただけるように、 毎日スタッフ一人ひとりが心を込めてお客様のリクエストにお答えしています。さらに、パジャマ屋IZUMMにいただくご注文の多くは、大切な方への贈りものが7割。どんなお気持ちをお届けしたいのかな？と想像しながらお店づくりをしています。品出しから発送まで、スタッフの丁寧な手作業1つ1つの様子が伝われば幸いです。

