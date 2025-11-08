ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥ÉJapan Inner Beauty Award2025ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É2025ー
ËÌÊÆ¡¦ÃæÆîÊÆ¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦60¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÈþÍÆ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÀìÌç»ï¡ÖLNE¡Ê¥Ìー¥ô¥§¥ë¡Ë¡×¡ÊËÜÉô¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÎÆüËÜÈÇ¥é¥¤¥»¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÈþÍÆ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²Ö¾åÅ¯ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥È ¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢·ò¹¯¤ä¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿Í¥¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦´ë¶È¡¦¿ÍÊª¤òÉ½¾´¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢Á´¹ñ5,150Ì¾¤Î¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ë´Ø¤ï¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢½÷Í¥ ¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤Ë¡Ö½÷Í¥¾Þ¡×¡¢¥â¥Ç¥ë Èþ¹á¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¾Þ¡×¡¢YouTuber ¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î ¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¾Þ¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼ø¾Þ¡£
¤µ¤é¤Ë´ë¶ÈÂç¾Þ¤Ç¤Ï¡¢»ñÀ¸Æ²¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー»ö¶ÈÉô¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥é¥Ü¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¡Ö´ë¶ÈÂç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼ø¾Þ¤·¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡Ö½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿·Ð±Ä¼Ô¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¯¥¿ー¥»¥é¥à³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò µÈÀî°éÌð¤µ¤ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJURIA IVY ÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¡°æ¿ÎÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¤È¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã½÷Í¥¾Þ¡ä¡¡½÷Í¥ ¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«ÍÍ
Æü¡¹¤Î¿©»ö¤äÀ¸³è½¬´·¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«»á¡£¤½¤Î°Õ¼±¤È¼ÂÁ©¤¬¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂ¸ºß´¶¤ä¼«Á³¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìò¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ï¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤äÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤Ê¿®Ç°¤Ï¡¢³°¸«¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëÑÛ¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤ä¿Ä¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤È¶¦´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Îµ±¤¤ÈÀ¸¤Êý¤¬¡¢¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Ö»ä¤¬¡È¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÄÊì¤ÎÀ¸¤Êý¤¬¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÁÄÊì¤ÏÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿©»ö¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç40Ç¯¤âÄ¹À¸¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¼«Á³¿©¤ä¸¼ÊÆ¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤¬Æü¾ï¤Ç¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡£ÂÎ¤ÎºÙË¦¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¤â¤Î¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÆâÂ¦¤«¤é¤ÎÁªÂò¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢
²¿¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë»Ø¿Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦ÎÉ¼Á¤Ê¥±¥¢¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡È¤â¤Î¤µ¤·¡É¤ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ã¥â¥Ç¥ë¾Þ¡ä¡¡Èþ¹áÍÍ
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈþ¹á¤µ¤ó¡£¿©»ö¤äÂå¼Õ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò½Å¤Í¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÈþÍÆ»¨»ï¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È¤Î¥±¥¢¤ä¹Í¤¨Êý¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ëÀ¸¤Êý¤¬¡¢¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤òÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÈþÍÆ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥Ñ¥ïー¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¾Þ¡ä¡¡¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î ¤Þ¤ê¤ÊÍÍ
ÅÐÏ¿¼Ô¿ô176Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë½÷À3¿ÍÁÈYouTuber¡Ö¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤ó¡£YouTube¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎÈþÍÆ¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¸ø³«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥í¥ó¤Ç¤ÎÄ²³è¤äÁ´¿È¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¨¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾þ¤é¤Ê¤¤ÁÇÄ¾¤µ¤ä¿´¤Î¶¯¤µ¤¬¡¢¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Æâ¤È³°¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÈþ¤ò¹¤²¤ëÄ©Àï¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÈþÍÆ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé¤â¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤é¸¶±Õ100%¤ÎÈþÍÆ±Õ¤ò³«È¯¤·¡¢È¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÈÃæ¤«¤é¤â³°¤«¤é¤âÀ°¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÈþÍÆ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ã´ë¶ÈÂç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ä
¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿2¼Ò¤ò¸²¾´
»ñÀ¸Æ²¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー»ö¶ÈÉôÍÍ
¡ÖÅö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÈBeauty Innovations for A Better World¡É¡£Èþ¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤ÏÅìÍÎ»×ÁÛ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡ÈÆâÈ¯Åª¤ÊÈþ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢Èþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ï·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÇ§¼±¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£30Ç¯°Ê¾å¤Î¥³¥éー¥²¥ó¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¡¢¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤òÆü¾ï¤ÎÈþÍÆ¥ëー¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤¿¤¤¡£Èþ¤Ï¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÌµ¸Â¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¿·¤·¤¤»þÂå¤äÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¢§¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー»ö¶ÈÉô»ö¶ÈÉôÄ¹¡¡±×ÅÄ¸²·ÄÍÍ¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÍýÇ°¤Ï¡ÈBeauty Innovation for A Better World¡É¡£Èþ¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ï¡¢ÅìÍÎ»×ÁÛ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡ÈÆâÈ¯Åª¤ÊÈþ¡É¡£30Ç¯°Ê¾å¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡Ø¥¶¡¦¥³¥éー¥²¥ó¡Ù¤òÄÌ¤¸¡¢ÈþÍÆ¥µ¥×¥ê¤òÆü¾ï¤ÎÈþÍÆ¥ëー¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤¿¤¤¡£Èþ¤·¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ï·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥é¥Ü¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ
¡Ê³ô¡Ë¥×¥í¥é¥Ü¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥¹¥Æ¥×¥í¥é¥Ü¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£4¾¦ÉÊ¤¬¾¦ÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·Á´¤Æ»°¤ÄÀ±É¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¿ä¾©°Õ¸þ¥¹¥³¥¢95ÅÀÄ¶¤Î¹â»Ù»ýÂÓ¾¦ÉÊ¤òÊ£¿ôÍ¤·¤¿ËÜÇ¯ÅÙÍ£°ì¤Î´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Ã±È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÂ¿¾¦ÉÊ¡ß¹â¿ä¾©¡É¤Ë¤è¤ëºÆ¸½À¤È»Ù»ý³È»¶ÎÏ¤ò¸²¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¿ä¾©¤¬Ê£¿ô¥é¥¤¥ó¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤Ï¡¢ÍøÍÑÂÎ¸³¤Î°ì´ÓÀ¤È¿®ÍêÀ¤òÎ¢ÉÕ¤±¡¢·òÁ´¤Ê¸ý¥³¥ßÁªÂò¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÁªÂò¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¹â¿ä¾©¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼´¤Ë¹¹¤Ê¤ë¥«¥Æ¥´¥êー²£Å¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·óCEO¡¡º´¡¹ÌÚ¹¹ÔÍÍ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±É¤¨¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Ç¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¡È²Ê³ØÅª¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡È·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤³¤½ºÇÂç¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¡É¤È¹Í¤¨¡¢²Ê³Ø¤ÈÈþ¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤ò¹â¤á¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥ïー¥É¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Î¡È¿¿¤Î¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ーÊ¸²½¡É¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×
¡ã½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ä
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¾Þ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬1¾¦ÉÊ¼õ¾Þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÊ£¿ô¼õ¾Þ¤¬µ©¾¯¤ÊÃæ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÏÈþÍÆ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ú¥Ò¥¢¥ë¥â¥¤¥¹¥È¡Û¥·¥êー¥º¤«¤é3¾¦ÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ìÃíÌÜ¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¸Ù¤¤¤ÀÊ£¿ô¾¦ÉÊ¤Î°ìÄê¿å½àÅþÃ£¤Ï¡¢Ã±È¯¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³«È¯¡¦°éÀ®¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÆ¸½À¤È¥Ö¥é¥ó¥É´ðÈ×¤Î¸ü¤ß¤ò¼¨º¶¡£Æý»À¶Ý¸¦µæ¤ò¼´¤Ë¡¢µ¡Ç½À¡¦¼Â´¶ÎÏ¤ÎÎ¾Î©¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤ê¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡¡¾®¸¶·¼ÂÀÍÍ¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÈþÌ£¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âº£²ó¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ú¥Ò¥¢¥ë¥â¥¤¥¹¥È¡Û¥·¥êー¥º¤ËÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ËÃåÌÜ¤·ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥â¥¤¥¹¥ÈÆý»À¶Ý¡×¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢ÈþÍÆÊ¬Ìî¤Ç¤âÆüÀ¶ÉÊ¼Á¡á¿®Íê¤Î¾Ú¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ã·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡¡ÃËÀÉôÌç¡ä
¥É¥¯¥¿ー¥»¥é¥à³ô¼°²ñ¼Ò µÈÀî°éÌð ÍÍ
¥·¥ë¥¯Í³Íè¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡Ö¥·¥ë¥¯¥Õ¥£¥Ö¥í¥¤¥ó¡×¤ÎÄ¹´ü°ì´Ó¸¦µæ¤ÈÆÈ¼«Ãê½Ðµ»½Ñ¡£»Ô¾ìÎ®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£
¢§¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥¢¥È¥Ôー¼£ÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÁÆ°ÉÊ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼«¤é¸¦µæ¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»î¸³¤ò½Å¤Í¤Æ³Ø²ñ¤ÇÈ¯É½¡£¤½¤Î¾å¤ÇÀ½ÉÊ²½¡¦Î®ÄÌ¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
21Ç¯´Ö¤Ç3,000¿Í°Ê¾å¤ÎÎ×¾²¥Çー¥¿¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢º£¸å¤âÏÀÊ¸²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ÎÆ©ÌÀ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ã·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡¡½÷ÀÉôÌç¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒJULIA IVY Ê¡°æ¿ÎÈþ ÍÍ
ÆüËÜ¤Ë¡ÈÈýÌÓÈþÍÆ¡ÉÊ¸²½¤òº¬ÉÕ¤«¤»¡¢¥Ö¥íー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¿¦¶È¤òÁÏ½Ð¡£½÷À¤Î·ÐºÑÅª¼«Î©¤ÈÀº¿ÀÅª¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò»Ù±ç¡£
¢§¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÈþÍÆ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡¢Í£°ì»Ä¤µ¤ì¤¿¡ÈÈýÌÓ¡É¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ö¥íー¥ê¥Õ¥È¡ÊHBL¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈýÌÓ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ñー¥Ä¤Î¥±¥¢¤¬¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¡¢¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤È¼«Î©¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ¤ÏÆâÌÌ¤Îµ±¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥Ö¥íー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À¤¬¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
Japan Inner Beauty Award2025
～¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É2025～
¡ã¼°Åµ¥ì¥Ýー¥È¡ä
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦ÈþÍÆ´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤é¤¬Â¿¿ôÍè¾ì¡£
¼çºÅ¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÈþÍÆ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²Ö¾åÅ¯ÂÀÏº»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¡ÈÅ¬ÀÚ¤ÊÇ§ÃÎ¢ªÅ¬ÀÚ¤ÊÁªÂò¢ª¸ú²Ì¤Î¼Â´¶¢ª·ÑÂ³¤È¿ä¾©¡É¤È¤¤¤¦½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë»Ô¾ì»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤È´ë¶È¤ò·ë¤ÖÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÍèÉÐ¤È¤·¤Æ½°µÄ±¡µÄ°÷ ÌîÅÄÀ»»Ò»á¤¬½Ë¼¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯À¯ºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë»º¶È¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÊ¿¤Ê¿³ºº¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¼õ¾Þ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î·ò¹¯»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ëÁÃ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ï·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¡¢¼Ò²ñ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸°¡£º£¸å¤Î»Ô¾ìÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É2025
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥È ¥¹¥Úー¥¹
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÈþÍÆ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¡¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bhn.jp/¡¡¡Ë
¸å±ç¡§¥Õ¥é¥ó¥¹ËÇ°×Åê»ñÄ£ - ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥é¥ó¥¹
¡ã¼çºÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ÖËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ¾²Á¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤Ë¿¿¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë²ÁÃÍ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼õ¾Þ¼Ô¤Î³èÆ°¤Ï¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤âÇ¯¼¡³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ëÁªÂò»ØÉ¸¤òÄó¼¨¤·¡¢´ë¶È¤ÈÀ¸³è¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö·ò¹¯¹×¸¥·¿»Ô¾ì¡×¤Î·ÁÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹
¡ã2025Ç¯ÅÙ·ò¹¯¹×¸¥ÅÙÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÈþÍÆ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤¬2025Ç¯6·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿·ò¹¯¹×¸¥ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¹×¸¥ÅÙÄ´ºº¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¾¦ÉÊ¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¹¤¯Ç§ÃÎ¡¦¹ØÆþ¤µ¤ì¡¢¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¤¬´üÂÔ¤·¤¿¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¾¦ÉÊ¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î·ò¹¯¤äÈþ¤·¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¤äÈþ¤·¤µ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡Ê·ò¹¯¹×¸¥¡Ë¤¬²Ì¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÀßÄê¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÃê½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤«¤éÁí¹çÅª¤ÊÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ¾Þ¤ò¼ø¾Þ¡£
¾¦ÉÊ¾Þ¤Î¼õ¾Þ´ë¶È¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÉ¾²Á¤Î¹â¤¤´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë´ë¶ÈÂç¾Þ¤òÁÏÀß¤·¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÈ¯É½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÈþÍÆ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¡Ë
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î20～49ºÐÃË½÷¡Ê5,150Ì¾¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î27Æü～6·î30Æü
É¾²Á»ØÉ¸¡§Ç§ÃÎ¡¿¹ØÆþ¡¿É¾²Á¡¿·ÑÂ³°Õ¸þ¡¿¿ä¾©°Õ¸þ
ÂÐ¾ÝÊ¬Ìî¡§£±.½Û´Ä¡¦Âå¼Õ £².Ä²Æâ¡¿ç´Æâ´Ä¶ £³.¹ü¡¦¶ÚÆù £´.¥Û¥ë¥â¥ó¡¦ÂÎÇ¯Îð £µ.¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡¦¿çÌ²
¢£¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://bhn.jp/japaninner-beautyaward
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÈþÍÆ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç¾ë»³¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー27³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²Ö¾åÅ¯ÂÀÏº
ÀßÎ©¡§1999Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ°åÎÅÊ¬Ìî¤ÎÄ´ºº¡¦½ÐÈÇ¡¦¥¢¥ïー¥É±¿±Ä
URL¡§https://bhn.jp
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒÈþÍÆ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¡Japan Inner Beauty Award 2025 »öÌ³¶É
ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡§03-6824-0955
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§https://bhn.jp/inquiry