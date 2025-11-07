【地域ともいきラボ 公開セミナー＃02】開催！「共感」を″寄付″と″事業″に転換する方法

概要

特定非営利活動法人きょうとNPOセンター

地域ともいきラボは、公開セミナー企画第3弾として対面形式で開催します。

今回のセミナーでは、認定NPO法人DxP（以下、DxP）の入谷理事をゲストに迎え、「共感」をいかに「寄付」と「事業」に転換し、好循環を生み出すのか について議論します 。さらに、きょうとNPOセンター（以下、KNC）が提唱する「選択的納税」という新たな団体支援の考え方を通し、参加者とともに未来の支援のあり方を考察します。

話題提供者には、認定NPO法人DxPの入谷理事をお迎えします。

DxPは、2.5億円相当の寄付を集めるという大きな好循環を生み出しました。セミナー前半では、この成功のメカニズムに迫ります。特に、DxPの「影の大黒柱」と言われている入谷氏がどのように考え、共感をコントロールし、マネジメントしていったのか、についてお話いただきます。

セミナーの後半は、参加者のディスカッションを中心としたワーク形式で進行します。

コーディネーターに有限会社遠山 代表取締役であり京都をおもろくする株式会社取締役、地域ともいきラボ運営委員でもある小田浩子氏を迎え、KNCの向井より、京都府と協働で立ち上げた新しい支援制度「京どねーしょん」について、KNCの運動論である「選択的納税」の視点から話題を提供します。入谷氏にも引続き同席いただき、参加者とともに「自身の納税について」考える時間とします 。

開催概要

タイトル：地域ともいきラボ公開セミナー#2

「共感」を"寄付"と"事業"に転換する方法

～D×P から学ぶ、「伝える力」と「支える仕組み」の作り方～

開催日時：2025年11月29日（日）13:15～16:00（受付12:45）

Ÿ会場：ひと・まち交流館(https://hitomachi-kyoto.jp/) 3階 第５会議室（京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の１）

参加費：無料

定員：対面のみ定員50名

申込フォーム：https://forms.gle/Jkenfwp5o5CG5WDn8

話題提供者：入谷 佐知 氏（認定NPO法人D×P 理事・ディレクター）

Ÿコーディネーター：小田浩子（地域ともいきラボ運営委員）

主催：地域ともいきラボ 共催：特定非営利活動きょうとNPOセンター

きょうと地域創生府民会議協賛事業

登壇者プロフィール

入谷氏話題提供者 入谷 佐知 氏

認定NPO法人D×P 理事・ディレクター

大学卒業後、フリーランスとして広報/管理業務を担う。その後、株式会社アムにてブランド戦略・広報戦略・調査・グラントライティングに携わる。2013年よりNPO法人D×Pの広報・ファンドレイジングを担当、2019年に理事、2022年にディレクターに就任し、経営・広報および全事業の統括を担う。

コーディネーター 小田 浩子 氏

地域ともいきラボ運営委員、有限会社遠山 代表取締役

京都をおもろくする株式会社 取締役

会社経営の傍ら地域活性化に尽力。未来を担う若者の「生き抜く力」育成を重視し、学校での出張講義を行う。2023年からは多様な大人と若者が交流し、伴走支援するコミュニティ「Free Port 京都」を運営。世代を超えて支え合い、共に地域の未来を創る共生を実践している。

小田氏