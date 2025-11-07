Okta Japan、AI時代のアイデンティティ戦略を探る対面イベント「Oktane on the Road」を東京と大阪で開催

Okta Japan株式会社

Okta Japan株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邉 崇）は、グローバルカンファレンス「Oktane」の日本特別版として、AI時代のアイデンティティとセキュリティのあり方をテーマにした対面イベント 「Oktane on the Road」 を東京（11月14日）と大阪（11月21日）で開催いたします。

本イベントでは、アイデンティティ分野のリーダーや開発者が一堂に会し、AIの進化がもたらす新たなビジネス機会と、それを支えるアイデンティティとセキュリティの重要性について議論します。OktaとAuth0の最新イノベーションをご紹介するイベントです。

イベントでは以下のテーマに焦点を当てます。

- アイデンティティによるAIのセキュリティ保護アイデンティティを競争優位性のドライバーへと変える「アイデンティティファースト」戦略を紹介- 「Identity Security Fabric」の実現AIエージェントを含む全てのユーザーのライフサイクルを保護する統合的なセキュリティアーキテクチャを解説- 摩擦のないAI体験の構築安全かつスケーラブルなAIエクスペリエンスを実現するための実践的アプローチを紹介- 最新AIジャーニーの共有先進企業やパートナーによるAI導入の最前線と課題解決策を紹介

■ 開催概要

イベント名：「Oktane on the Road」

＜東京開催＞

日時：2025年11月14日（金）15:00～18:30（受付開始 14:30～）

会場：ANAインターコンチネンタルホテル東京（アクセス(https://anaintercontinental-tokyo.jp/location/)）

申込方法：イベント公式サイト(https://regionalevents.okta.com/oktaneontheroadtokyo25interest)（東京のみ）よりお申し込みください

プログラム概要：

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/63011/table/165_1_343e55daea64308f406a1961d77e565c.jpg?v=202511080557 ]

ブレイクアウトセッション

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/63011/table/165_2_fad2b9f7182bc0a568aefdc5051264b4.jpg?v=202511080557 ]

＜大阪開催＞

日時：2025年11月21日（金）15:00～18:30（受付開始 14:30～）

会場：ヒルトン大阪（アクセス(https://www.hilton.com/ja/hotels/osahitw-hilton-osaka/hotel-location/)）

申込方法：イベント公式サイト(https://regionalevents.okta.com/oktaneontheroadosaka25interest)（大阪のみ）よりお申し込みください



プログラム概要：

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/63011/table/165_3_7e3e13e15ff575057f0571fa58a1b2d6.jpg?v=202511080557 ]

Oktaについて

Oktaは、The World’s Identity Company(TM)です。アイデンティティを保護することで、すべての人があらゆるテクノロジーを安全に利用できるようになります。当社のカスタマーソリューションとワークフォースソリューションは、企業と開発者がアイデンティティの力を活用してセキュリティ、効率性、成功を推進できるようにし、同時にユーザー、従業員、パートナーを保護します。世界のトップブランドが認証、認可、その他の機能でOktaを信頼する理由については、以下をご覧ください。

https://www.okta.com/jp/