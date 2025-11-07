千葉県印西市でのAIデータセンター向け拠点確保のお知らせ

データセクション株式会社

データセクション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員CEO：石原紀彦、東証グロース：3905、以下「当社」）は、2025年11月７日付で、新たな国内プロジェクトとして、千葉県印西市におけるAIデータセンターの開設準備が整いましたことをお知らせ致します。

この取組みにより、AIモデル開発に不可欠な高密度コンピューティングへの対応力とHPCワークロードに最適化されたインフラを活用することで、当社のAIデータセンターの核となるITインフラを、業界最高水準のセキュリティと、当社事業の急成長を支えるマルチメガワット級の安定した拡張性、そして将来の技術進化を見据えた液体冷却対応環境のもとで運用することが可能になります。

今後、国内のみならず、世界各国の主要拠点におけるAIデータセンターの拡充を加速させて参ります。

■お問い合わせはこちら

https://www.datasection.co.jp/contact/group

■会社概要

データセクション株式会社

https://www.datasection.co.jp/

本社所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目3番8号 五反田PLACE 8階

設立：2000年7月11日

代表者：代表取締役社長 石原 紀彦

事業内容：AIデータセンター/AIクラウド、データサイエンス、マーケティングソリューション、システムインテグレーション