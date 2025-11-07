Gatebox、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のデジタルフィギュアボックスを予約販売開始！28人のアイドルたちの”動く”デジタルフィギュアをお部屋に飾れる

Gatebox株式会社

Gatebox株式会社（東京都千代田区、代表取締役 武地 実）は、アイドル育成コンテンツ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より、283プロダクションのアイドルのデジタルフィギュアを楽しめる「デジタルフィギュアボックス アイドルマスター シャイニーカラーズ」と「デジタルフィギュア拡張パック アイドルマスター シャイニーカラーズ【日常】」の予約販売を開始しました。

販売ページ：

・デジタルフィギュアボックス：https://gatebox.booth.pm/items/7284883

・デジタルフィギュア拡張パック：https://gatebox.booth.pm/items/7284950

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=5TdcSeZKMBE ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sgRsSm7hBok ]

アイドルたちの魅力を詰め込んだ”動く”デジタルフィギュア

「アイドルマスターシャイニーカラーズ」、通称「シャニマス」のアイドル28人のデジタルフィギュアが登場します。

■特徴

・28人のアイドルたちの個性を活かした”動く”デジタルフィギュア！

・シャニマス専用にデザインされた「ボックス」と、8ユニット28人分のデジタルフィギュアを楽しめる「拡張パック【日常】」が同時発売！

・可愛く動くアイドルたちの自然な仕草や時折見せる笑顔に目を奪われる！

シャニマスのデジタルフィギュアをお部屋に飾ろう

シャニマス専用にデザインされた「デジタルフィギュアボックス」と、8ユニット28人分のデジタルフィギュアを楽しめる「デジタルフィギュア拡張パック(全8種)」を販売します。

■デジタルフィギュアボックスについて

デジタルフィギュアボックスは、”動く”デジタルフィギュアをお部屋に飾れる専用スマホスタンド。

箱の中にスマホを入れて専用アプリでデジタルフィギュアを表示すると、まるで箱の中でフィギュアが生きているような新体験を楽しめます。

さらに今回は、昨年開催された「THE IDOLM@STER M@STER EXPO」(アイマスエキスポ)で公開されたシャニマスアイドル8人が登場する映像コンテンツが、デジタルフィギュアボックスに再登場！

1台で8人分のデジタルフィギュアを楽しめる特別な体験をお届けします。

■デジタルフィギュア拡張パック【日常】について

シャニマスアイドル28人の「日常」をテーマにした特別なデジタルフィギュアが、各8ユニットごとのパックになって登場します。

デジタルフィギュアのために作られた完全オリジナルモーションで、アイドルたちの日常が垣間見える特別な体験をお届けします。

お好きなアイドル、お好きなユニットのパックをぜひお求めください。

販売情報

１. デジタルフィギュアボックス アイドルマスター シャイニーカラーズ

■商品

デジタルフィギュアボックス アイドルマスター シャイニーカラーズ 5,500円(税込)

■内容物

・デジタルフィギュアボックス

・アイマスエキスポで登場したアイドル8人のダウンロードカード

■登場アイドル

・櫻木真乃、月岡恋鐘、小宮果穂、大崎甘奈、芹沢あさひ、浅倉透、七草にちか、斑鳩ルカ

■作品名

アイドルマスター シャイニーカラーズ

■発売時期

2025年12月

■販売ページ

https://gatebox.booth.pm/items/7284883

２. デジタルフィギュア拡張パック アイドルマスター シャイニーカラーズ

■商品 (全8種)

・デジタルフィギュア拡張パック アイドルマスター シャイニーカラーズ【283プロ イルミネーションスターズ 日常】3,300円(税込)

・デジタルフィギュア拡張パック アイドルマスター シャイニーカラーズ【283プロ アンティーカ 日常】5,500円(税込)

・デジタルフィギュア拡張パック アイドルマスター シャイニーカラーズ【283プロ 放課後クライマックスガールズ 日常】5,500円(税込)

・デジタルフィギュア拡張パック アイドルマスター シャイニーカラーズ【283プロ アルストロメリア 日常】3,300円(税込)

・デジタルフィギュア拡張パック アイドルマスター シャイニーカラーズ【283プロ ストレイライト 日常】3,300円(税込)

・デジタルフィギュア拡張パック アイドルマスター シャイニーカラーズ【283プロ ノクチル 日常】4,400円(税込)

・デジタルフィギュア拡張パック アイドルマスター シャイニーカラーズ【283プロ シーズ 日常】2,200円(税込)

・デジタルフィギュア拡張パック アイドルマスター シャイニーカラーズ【283プロ コメティック 日常】3,300円(税込)

■内容物

・各ユニットアイドルのデジタルフィギュアダウンロードカード

■作品名

アイドルマスター シャイニーカラーズ

■発売時期

2025年12月

■販売ページ

URL：https://gatebox.booth.pm/items/7284950

＊商品はダウンロードカード形式でお届けします。専用アプリでシリアルコードを読み取ってご利用ください。デジタルフィギュアボックスは別売になりますのでご注意ください。

＜アイドルマスター シャイニーカラーズとは＞

2018年に『アイドルマスター』シリーズのひとつとしてサービスを開始。ゲーム展開からはじまり、ゲーム以外にもライブイベント、グッズ、CD、ラジオ、アニメなど幅広い展開を見せております。 ゲームはenza対応ゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ』と『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』が配信中です。

<「アイドルマスター シャイニーカラーズ」タイトル紹介サイト>

https://shinycolors.idolmaster.jp

<アイドルマスター シャイニーカラーズ ブランド公式X＞

https://x.com/shinyc_official

THE IDOLM@STER(TM)︎& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

早期予約特典

早期にご予約いただいた方には、早期予約特典として、スマートフォン向けゲームアプリ「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism」、通称「シャニソン」内で利用できるアイテムのシリアルコードをお届けします。

■特典内容

早期予約特典として、アイドルの私服衣装をゲーム内で入手できるチケットのシリアルコードをお届けします。チケットをゲーム内で使用すると、28人の衣装の中から1着をお選びいただけます。

シリアルコードはデジタルフィギュアボックス1台につき1枚同梱します。

■対象者

11月20日(木) 23:59までにGatebox公式ストアまたはアソビストアで「デジタルフィギュアボックス アイドルマスター シャイニーカラーズ」をご予約いただいた方

デジタルフィギュアの詳細

■使い方

１.デジタルフィギュアをスマホにダウンロード

商品に同梱されているダウンロードカードを専用アプリで読み取ると、デジタルフィギュアをダウンロードできます。

２.スマホをボックスにセット

「デジタルフィギュアボックス」にスマホをセットすると、デジタルフィギュアを魅力的にお部屋に飾ることができます。

＊充電ケーブルを挿して充電も可能です。

＊お家で眠っているスマホや中古スマホをデジタルフィギュア専用機としてご活用いただくことをオススメしています。

３.拡張パックで広がる体験

「デジタルフィギュア拡張パック」ではデジタルフィギュアの追加コンテンツをお楽しみいただけます。動きや衣装、ボイスなどを追加していくことで、デジタルフィギュアのある暮らしがさらに充実していきます。

■対応端末

・iPhone、Android

・対応端末サイズ：横78mm以下、高さ165ｍｍ以下、奥行き12mm（カメラ含む）以下

・ディスプレイ表示エリア：横58mm、縦120mm以上

■専用アプリ

・アプリ名：Gatebox Collection

・対応OS：iOS、Android

・主な機能：デジタルフィギュアの表示

■Gateboxデジタルフィギュア公式サイト

詳細は公式サイトをご覧ください。

https://www.gatebox.ai/digitalfigurebox

運営企業：Gatebox株式会社

Gateboxは、「Living with Characters」をビジョンに掲げ、キャラクターと暮らせる製品を作るメーカーです。

AIキャラクターをホログラムのように召喚しコミュニケーションできるキャラクター召喚装置「Gatebox」や、まるでフィギュアが生きているような表現にこだわった独自のデジタルフィギュア商品を企画・販売しています。

URL：https://www.gatebox.ai/