【11/4発売】15年目の自信作！細い穴のスマホケースでもプニッと通る、やわらかシリコンリングの便利構造「ストラッパー プニット」新登場！

株式会社はちみつクリエイト

【記者の皆様へ、記事はリライト・転記可能です。取材も受け付けております。】

株式会社はちみつクリエイトは、既存のストラッパーの課題を解決し、幅広いスマホケースに対応できる「ストラッパープニット」を開発しました。

2025/11/4発売 str@pper Punit

ケースに挟むタイプの金属製ストラップ、「str@pper」はNHKなど多くのメディアで紹介された50万個の販売数を誇る商品です。現在では類似商品が多く見られるようになりましたが、2019年、ブームに先駆けオリジナルで発売されたのが株式会社はちみつクリエイトの「str@pper」でした。

そんなはちみつクリエイトから、2つ穴タイプの新モデル「strapper Punit」が誕生いたしました。

■ ストラッパー プニット発売日

発売開始日：2025年10月予定

販売予定価格：3個入り 2,200円（税込）

■「ストラッパー プニット」販売ページ

https://shop.hachimitu-create.co.jp/c/strapper/strapper-punit

■ 従来のストラッパー、既存のフォンタブとの違い

従来の2つ穴タイプのストラップは、スマホケースの穴が細かったり小さかったりした場合に先端をリングを通すことができませんでした。この問題を解決するため、当社はスマホケースの左右のスピーカーの穴からリング部分を出して使用できる、新しい構造のストラッパーの開発に着手しました。

TPU樹脂でできているので、ケースの穴の大きさ関係なく装着することができます。

リング部分が柔らかい樹脂素材でできているので、細い穴もスムーズに通すことができます。また、万が一、片方のリング軸が切れても、もう片方の軸でスマホを支えることができるため、スマホの落下を防ぎます。スマホストラップ軸が2つあるため、ぶら下げて使用してもくるくる回転しにくく、2つの穴で安定してスマホを持ち運べます。

また、繰り返し使用できるよう、耐久性に優れた素材を採用しています。

■ シリコンリングの二つ穴ストラッパー開発までの道のり

ストラッパープニットは、「プニっとした柔らかさ」と「一定の強度」という要素を両立するため、当社の発想と情熱を結集して開発された画期的で新しいストラッパーです。

度重なる試作を経て、最終的にナイロンとシリコンを組み合わせる構造にたどり着きました。

スピーカーホールに通すタイプなので、充電器部分の干渉にストレスを感じることもありません。

素材には、スキー場などの寒冷な環境下でも硬化しにくいTPUを選び、ナイロンとの複合素材とすることで、スマートフォン本体にフィットする薄さと、長期間安心してご使用いただける耐久性を実現しました。

■ 安心できる品質のために ２つの検証試験

機能性のために柔らかい素材をあえて選びましたが、このままでは「ちぎれてスマホが落下するのではないか」という不安がつきまといます。安心して世に出せる製品とするため、発売前に２つの検証試験を行うことになりました。１つは試験機関に検証を依頼した「ひっぱり強度実験※」、もう１つは社内でスマホ専用の試験機を自作して行った「ひねり耐久実験」です。



ひっぱり強度実験 … 78ニュートン(8.0重量キログラム）まで耐久

ひねり耐久実験 … 58万回のひねり実験をクリア



さらに万一傷んできたときには交換できるよう、パッケージは３枚セットとしました。

この内容であれば安心してお使いいただけるのではないかということで、発売にふみきりました。

※ひっぱり強度実験 一般財団法人 日本文化用品安全試験所 検査済み

試験番号:250101343 現在証明書の掲載許可を取得中です。

▼ 社内で自作した機械によるひねり耐久実験の様子

■ 手触りの良さと抜群の実用性を両立

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oAlTFApwgi8 ]

さらに注力したのは、フォンタブでは珍しいシリコン製リングです。従来の金属製D環では、一部のスマートフォンケースの小さな穴に通しにくいという課題がありました。

しかし、ストラッパープニットのシリコンリングは、300%以上伸びる高い伸縮性により、約7mmの小さな穴にもスムーズに通すことが可能です。

使用後は元の形状に戻り広がる為、フックなどの取り付けも容易に行えます。

伸縮性のあるシリコンリングは、スマホ本体にもカバーにも傷をつけない優しい素材です。

これにより、お客様が購入後に直面する可能性のある不便さを解消し、「柔らかく心地よい手触り」と「圧倒的な実用性」を兼ね備えた製品が誕生しました。

■ スマホ本体を傷つけない、新構造の実現へ！

私たちは、これまでも金属アーム構造のフォンタブを製品化してきましたが、「ストラッパープニット」では、ナイロンとTPUを組み合わせたシートを採用することで、スマートフォン本体を傷つけることなく、一定の耐久性を確保する新しい構造を実現しました。

本体イメージ/3個入

開発期間は、徹底した品質追求と試行錯誤の結果、当初の計画を上回る1年を要しました。

しかし、この期間の改善の連続が、お客様に心からご満足いただける「ストラッパープニット」を完成させてくれたかと思います。是非、お手に取って確かめてみてください！

11/4より発売開始

■ストラッパー公式オンラインショップ

https://shop.hachimitu-create.co.jp/c/strapper/strapper-punit

■ストラッパー 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/hachimitu-create/holder-pni/

■ストラッパー Amazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZHWDTF9

会社概要

社名：株式会社はちみつクリエイト

代表者：田中 義之

資本金：300万円

設立：2010年4月30日

所在地：〒174-0075東京都 板橋区桜川 2-10-5

TEL：03-3936-1510

URL：https://hachimitu-create.co.jp

Email：info@hachimitu-create.co.jp

事業内容：インターネットでの雑貨製造販売

SNS

Instagram：@strapper_jp

X：@strapper_jp

YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UCkYkyFx98fURxe8YR0DwLRQ