海外映画・ドラマの英語字幕・日本語訳アプリ『Duosub』がYouTubeにも対応！

GOWS合同会社（東京都渋谷区、代表：小山望海）が、スマホで初となる、海外の映画やドラマを英語字幕・日本語訳と同時に見れるアプリ『Duosub』に、2025年11月8日(土)から新機能を追加し、YouTubeの動画でも英語字幕と日本語訳が見れるようになりました。

海外動画を観ながら英語が学べる『Duosub』- AppStoreはこちら(https://apps.apple.com/us/app/id6507464076)- GooglePlayはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gows.duosub)

【サービス概要】

Duosubは海外の映像コンテンツ愛好家と英語学習者のために設計された究極ツールです。

吹き替えではないオリジナルのネイティブ英語音声を聞きながら字幕や日本語訳で海外の映画やドラマを楽しみながら英語をより深く理解して学習することができます。

特に英語学習にフォーカスしたこのアプリは、英語字幕の表示、AIによる日本語訳、英単語の辞書機能など、豊富な機能を提供します。

【機能】

詳細を見る :https://gows-llc.com/service/in-house/duosub/1. 英語字幕表示

世界最大級の字幕データベースから様々な映画やドラマの字幕データを取得し、動画の再生に合わせて表示することで、スムーズな視聴体験を実現。

新作から不朽の名作まで、豊富なジャンルの映画やドラマに対応。

今回追加されたYouTube機能ではアプリ内でYouTubeの好きな動画を再生しながら、字幕を表示可能。

2. 日本語翻訳

英語字幕をAIが即座に日本語に翻訳。

正確かつ自然な翻訳を提供し、動画の内容をより深く理解できます。

3. 英単語の意味を確認

文章の翻訳だけでなく、単語の意味もその場で確認可能。

語彙力を強化できます。

【本アップデートでの変更点】

今まで、Duosubは映画やドラマにしか対応しておらず、NetflixやU-NEXT, Amazonプライムビデオといった動画配信アプリで映画やドラマを再生する必要がありましたが、本アップデートによってYouTubeにも対応し、好きな海外のYouTube動画を英語字幕・日本語訳と一緒に楽しめるようになります。

YouTube機能利用方法

画面上部の「YouTube」ボタンでタブを切り替えて、好きな動画を検索するだけで簡単にご利用いただけます。

https://gows-llc.com/service/in-house/duosub/

https://www.instagram.com/gows_ktma/

https://x.com/gows_ktma