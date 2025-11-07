MiraiMind、創作の自由を拡張する【Web版】をリリース

Hello Group Japan株式会社

AIキャラクターとの対話と創作を軸に展開する次世代コミュニケーションアプリ「MiraiMind（ミライマインド）」は、このたび、新たに【MiraiMind Web版】を正式リリースいたしました。

今回のWeb版では、アプリ版で培われたキャラクター対話や創作機能をそのままに、より自由度の高い創作環境を実現。ユーザーが制限なく、思いのままに世界を創り出せるオンラインプラットフォームとして生まれ変わりました。

■ 制限のない創作を、すべてのブラウザで

MiraiMind Web版では、AIキャラクターとの会話や画像生成に加え、動画生成や長文テキスト対話など、創作とコミュニケーションの両軸をさらに強化しました。ブラウザ上から直接アクセスでき、PC・スマートフォンのどちらでも利用可能。アプリ版よりも自由度が高く、表現の幅を制限なく拡げることができます。

また、Web版では最新の生成技術を搭載し、イラスト、写真風、アニメーション、3Dレンダリングなど多様なビジュアル形式をサポート。ユーザーは自らの構想をもとに、あらゆる世界観を自在に形にすることができます。

■ 高性能AIモデルと多言語対応

MiraiMind Web版には、次世代の大規模AIモデルを導入予定です。これにより、生成精度・速度ともに大幅に向上し、より自然で深みのあるキャラクター表現やストーリー展開が可能となります。

さらに、日本語・英語・中国語・韓国語など多言語に対応しており、世界中のユーザーが同じ環境で創作・交流できる国際的なプラットフォームとして発展していきます。

■ 「AI×遊び」ゲーム連動企画も始動予定

今後は、Web版を起点にしたインタラクティブなゲームコンテンツの展開も予定しています。

AIキャラクターとの対話をベースに、プレイヤーの選択や感情によってストーリーが変化する新感覚の“AIコミュニケーションゲーム”を開発中。

ユーザー自身がキャラクターと共に物語を創り、成長していく体験を目指しています。

■ 企業・創作者向け「Webバナー企画」を開放

今回のWeb版公開にあわせて、MiraiMindでは 「Webバナー連動企画」 を新たにスタートいたします。本企画では、MiraiMindのWebトップページ上に設置されたバナー枠を、企業および個人創作者に開放。

アニメ・ゲーム・AI・Vtuberなど、ジャンルを問わず、コラボレーションやオリジナル企画を自由に展開していただけます。

イベント告知やコラボキャンペーン、オリジナルキャラクターのプロモーションなど、創作活動と連動した多様なプロジェクトの実現をサポートいたします。

■ MiraiMindが目指す未来

MiraiMindは、「AIと人が共に創る新しいコミュニケーションのかたち」をテーマに、日常の対話や創作を通じて“想像力の輪”を広げていくことを目指しています。

Web版のリリースにより、より多くのクリエイターが場所や環境に縛られず、自由に発想を形にできる場を提供いたします。

今後も、創作活動を支援する機能の拡充や、AIキャラクター・Vtuberとのコラボレーションイベントなど、幅広い展開を予定しています。

■ コラボ・出稿のご相談について

MiraiMind Webバナー企画では、現在、企業および個人クリエイターの皆さまからのコラボ・出稿企画を広く募集しております。

「AI×創作」をテーマにしたタイアップ、イベント企画、作品プロモーションなど、ご希望に応じた柔軟なプランをご提案いたします。

詳細・お問い合わせは公式サイトまたは広報窓口までお気軽にご連絡ください。

■ サービス概要

MiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）あなたの「推し」を、あなたの手で

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind