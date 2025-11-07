¡Ú¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü ´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¸ø³«¡ª¡Û TV¥¢¥Ë¥á¡ØSummer Pockets¡ÙAFTER PARTY ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥ÈÅþÃå¡ª ―― ¥¥ã¥¹¥È10Ì¾¤¬ËÂ¤¤¤À´¶Æ°¤È¾Ð¤¤¤Î1Æü¤ò±ÇÁü¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë
¡ØCLANNAD¡Ù¡Ø¥ê¥È¥ë¥Ð¥¹¥¿ー¥º!¡Ù¡ØAngel Beats!¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëVISUAL ARTS¡¦Key¤ÎºÇ¿·¥Õ¥ë¥×¥é¥¤¥¹ºîÉÊ¡ØSummer Pockets¡Ù¡£ ÀèÆüTV¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÁ´26ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿ËÜºî¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAFTER PARTY¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Ù¥ë¥µー¥ë¼®Î±¤Ë¤ÆÃëÌë2¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÅÙ¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¤äÏ¯ÆÉ·à¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿¡Ö¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¡×¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=vp-FM1yn7hE ]
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÊÔ±ÇÁü¡¢ÆÃÅµ±ÇÁüÇÛ¿®´ü´Ö: 2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
¡¦¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁüURL¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡Ë
https://youtu.be/vp-FM1yn7hE
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢´¶Æ°¤È¾Ð¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥Õ¥©¥È¥ì¥Ýー¥È¤È¤·¤ÆÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØSummer Pockets¡ÙºÇ½ªÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¤ª¤è¤½1¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥Ù¥ë¥µー¥ë¼®Î±¤Ë¤Æ¡¢¡ØSummer Pockets¡Ù»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAFTER PARTY¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÁ°¤«¤éÊªÈÎ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ë¬¤ì¡¢³«±éÁ°¤«¤éÂç¤¤ÊÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÚÃë¸ø±é¡Û～Ä»ÇòÅç¤Ø¤è¤¦¤³¤½～
³«±éÁ°¤Î±Æ¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï²ÃÆ£¤¦¤ß¤Î¸µµ¤¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÌÄÀ¥¾®È·Ìò¤ÎÇòÀÐÌ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤·¤í¤Ï～¡×¤ÈÃµ¤·¤Ê¤¬¤éÅÐÃÅ¡£¤¹¤ë¤ÈµÒÀÊ¸åÊý¤«¤é¡¢ÌÄÀ¥¤·¤í¤ÏÌò¤Î¾®¸¶¹¥Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢¸î±ÒÌò¡Ê¡©¡Ë¤ÎÆó±©¤ÎÅÏ¤êÄ»¡Ê¸¶ºî¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î³¡¤µ¤ó¤ÈÃæÅçÄ¾¿Í¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¤ò½¾¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾®¸¶¤µ¤ó¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¡¢Ãë¸ø±é¤òºÌ¤ë¥¥ã¥¹¥È9Ì¾¡ÊÀéÍÕæÆÌé¤µ¤ó¡¢¾®¸¶¹¥Èþ¤µ¤ó¡¢¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¤µ¤ó¡¢É£ÅÄÇ«¡¹¤µ¤ó¡¢´ä°æ±ÇÈþÎ¤¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¤µ¤ó¡¢ÇòÀÐÌ¤µ¤ó¡¢·§Ã«·òÂÀÏº¤µ¤ó¡¢ÉÍÅÄÍÎÊ¿¤µ¤ó¡Ë¤¬ÀªÂ·¤¤¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØSummer Pockets¡ÙAFTER PARTY ～Ä»ÇòÅç¤Ø¤è¤¦¤³¤½～¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë³«±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ë²è¥³ー¥Êー¡ÖSummer Pockets Memory¡×
ºÇ½é¤Î¥³ー¥Êー¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØSummer Pockets¡Ù¤òÌ¾¥·ー¥ó¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖSummer Pockets Memory¡×¡£
¤Þ¤º¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»°Ã«ÎÉ°ì¤È²ÃÇ¼Å·Á±¡£¥Ü¥Ç¥£¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò¤¹¤ëÆó¿Í¤Î¥·ー¥ó¤Ë²ñ¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Âè15ÏÃ¤Ç±©°ÍÎ¤¤Ë¤·¤í¤Ï¤òÂ÷¤¹¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢±éµ»¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÎÉ°ì¤ÈÅ·Á±¤Î´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§Ã«·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÉÍÅÄÍÎÊ¿¤µ¤ó¤«¤é¿¼¤¯¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æµ×Åç²ª¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ªÊÔºÇ½ªÏÃ¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥·ー¥ó¤¬È´¿è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿É£ÅÄÇ«¡¹¤µ¤ó¡¢ÀéÍÕæÆÌé¤µ¤ó¤Î2Ì¾¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÄÝ¥ô¥§¥ó¥Àー¥¹¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Âè8ÏÃ½ªÈ×¤Î¥«¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀ©ºî¿Ø¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤³¤À¤ï¤ê¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢´ä°æ±ÇÈþÎ¤¤µ¤ó¤â¶¯¤¯¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶õÌçÁó¡¦Íõ¤Î¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¤µ¤ó¤«¤é¡¢Æó¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂÐÈæ¤ò±éµ»¤Ë¤Î¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÈëÏÃ¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ï¯ÆÉ·à£±.¡ÊÃë¡Ë
ºÇ½é¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤Ï¡¢ÀéÍÕæÆÌé¤µ¤ó¡¢ÇòÀÐÌ¤µ¤ó¡¢·§Ã«·òÂÀÏº¤µ¤ó¡¢ÉÍÅÄÍÎÊ¿¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¤µ¤ó¤Î5Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ç¿Í¸ø¤ÎÂë¸¶±©°ÍÎ¤¤¬Ê£¿ô¹¶Î¬¤òÃ£À®¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê½Ð¤À¤·¡£É³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤ÏÄ»ÇòÅç¤Ë½»¤àÃËÀ3Ì¾¡ÊÎÉ°ì¡¢Å·Á±¡¢¾®È·¡Ë¤Ç¡¢Èà¤é¤È¤Î¿Æ¸ò¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ë²è¥³ー¥Êー¡Ö¥¯¥¤¥ºÄ»ÇòÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀéÍÕæÆÌé¤µ¤ó¤È¾®¸¶¹¥Èþ¤µ¤ó¤¬Ä»ÇòÅç¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾Åç¤òË¬Ìä¤·¤¿VTR¤«¤é¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥¤¥ºÄ»ÇòÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
Àµ²ò¤¹¤ë¤ÈÄ»ÇòÅç¡ÊÄ¾Åç¡Ë¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô·ô¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¢¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¾®¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ì¤¤¤Àー¤ó¡×¤ò·â¤Ã¤¿²ó¿ô¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÀµ²ò¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤¿·§Ã«¤µ¤ó¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¡¢ÇòÀÐ¤µ¤ó¤é¤¬ÇòÇ®¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ï¯ÆÉ·à£².¡ÊÃë¡Ë ¡õ ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
Î¹¹Ô·ô¤Î¹ÔÊý¤ÏÌë¸ø±é¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ê¡¢´üÂÔ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä2²óÌÜ¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤Ø¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¾®¸¶¹¥Èþ¤µ¤ó¡¢É£ÅÄÇ«¡¹¤µ¤ó¡¢¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¤µ¤ó¡¢´ä°æ±ÇÈþÎ¤¤µ¤ó¤Î4Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä»ÇòÅç¤ò½ä¤ë¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ä²áµî¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¡£ÌÄÀ¥¤·¤í¤Ï¤¬¡¢¤Õ¤È²ÃÆ£¤¦¤ß¤ÎÀ¼¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤¬´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¶õµ¤¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤³¤Î¤ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¡Ö¥¢¥ë¥«¥Æ¥¤¥ë¡×¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¤³¤Î²Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥«¥Æ¥¤¥ë¡×¤ò²Î¤¨¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¡ÖLasting Moment¡×¤òÂ³¤±¤Æ²Î¤¤¾å¤²¡¢²ñ¾ì¤ÏºÆ¤Ó¿¼¤¤´¶Æ°¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬²þ¤á¤Æ°§»¢¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤¦¤ß¤Î¡Ö¤Þ¤¿¡¢²Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤È¶¦¤Ë¡¢Ãë¸ø±é¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÚÌë¸ø±é¡Û～¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ～
Ãë¸ø±é¤ÎÍ¾±¤¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢Ìë¸ø±é TV¥¢¥Ë¥á¡ØSummer Pockets¡ÙAFTER PARTY ～¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ～¤¬³«±é¡£
±Æ¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ãë¤È¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤«¤ï¤Ã¤ÆÍÄ¤¤°õ¾Ý¤Î¤¦¤ß¤È¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤·¤í¤Ï¤Ë¤è¤ë³Ý¤±¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢Ìë¸ø±é¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆ¤Ó¤·¤í¤Ï¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤éÇòÀÐÌ¤µ¤ó¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏµÒÀÊ¸åÊý¤«¤é¾®¸¶¹¥Èþ¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£¸î±ÒÌò¤ÎÆó±©¤ÎÅÏ¤êÄ»¡Ê³¡¤µ¤ó¤ÈÃæÅç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¤Ï¡¢¼·±ÆÄ³¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MC¤Î¾®¸¶¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¡¢Ìë¸ø±é¤òºÌ¤ë¥¥ã¥¹¥È10Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¡£Ãë¸ø±é½Ð±é¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢ºîÉÊ¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤ò°®¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÂè23ÏÃ¤è¤êÅÐ¾ì¤·¤¿¼·³¤Ìò¤Î²Öß·¹áºÚ¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ë²è¥³ー¥Êー¡ÖSummer Pockets Memory¡×¡ÊÌë¡Ë
ºÇ½é¤Î¥³ー¥Êー¡ÖSummer Pockets Memory¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìë¸ø±é¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÌÄÀ¥¾®È·¡¢ÌÄÀ¥¤·¤í¤Ï¡¢¼·³¤¡¢²ÃÆ£¤¦¤ß¡ÊÂë¸¶±©Ì¤¡Ë¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÏÃ¤«¤é¤Î°úÍÑ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î³Ë¿´¤Ë¿¨¤ì¤ëÏÃÂê¤¬Â¿¤¯µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ï¯ÆÉ·à£±.¡ÊÌë¡Ë
Ìë¸ø±é1²óÌÜ¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤Ï¡¢¾®¸¶¹¥Èþ¤µ¤ó¡¢É£ÅÄÇ«¡¹¤µ¤ó¡¢¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¤µ¤ó¡¢´ä°æ±ÇÈþÎ¤¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¤µ¤ó¤Î5Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãë¸ø±é¤ËÂ³¤¡¢º£ÅÙ¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ò¥í¥¤¥ó4Ì¾¤Î¡ÖÊ£¿ô¹¶Î¬¤òÃ£À®¡×¤·¤¿±©°ÍÎ¤¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö½¤Íå¾ì¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏºÆ¤ÓÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ë²è¥³ー¥Êー¡Ö¥¯¥¤¥ºÄ»ÇòÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌë¡Ë
Â³¤¯¡Ö¥¯¥¤¥ºÄ»ÇòÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãë¸ø±é¤«¤é¤Î»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¹¹Ô·ô¤ò¤«¤±¡¢¥¯¥¤¥º¤¬ºÆ³«¡£ºÇ½ªÌäÂê¡ÖÍÏ¤±¤¿¥¹¥¤¥«¥Ðー¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¾®¸¶¹¥Èþ¤µ¤ó¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¡©¡×¤ÎÅú¤¨¡Ö°û¤ó¤À¡×¤òÁÇÁá¤¯Åö¤Æ¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¥Áー¥à¤¬¸«»öÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢Ä»ÇòÅçÎ¹¹Ô·ô¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ï¯ÆÉ·à£².¡ÊÌë¡Ë
¤½¤·¤ÆËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇ¸å¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤Ï¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥È10Ì¾Á´°÷¤¬½Ð±é¡£
Âè26ÏÃ¤Î1Ç¯¸å¡¢11Ç¯¿¶¤ê¤ËÌÄÀ¥²È¤Î·Ü¾®²°¤Ë¸½¤ì¤¿¼·³¤¤¬¡¢ºÆ¤ÓÄ»ÇòÅç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÜÅª¤òÃµ¤¹Êª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬Åç¤òË¬¤ì¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï――¡£´¶Æ°¤Î·ëËö¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤Æ³§ÍÍ¤ÎÌÜ¤Ç¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ ¡õ ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥é¥¤¥Ö¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÎëÌÚ¤³¤Î¤ß¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·OP¥Æー¥Þ¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥¹¥Æ¥éー¡×¤È¡ÖLasting Moment¡×¤òÇ®¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏËüÍë¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØSummer Pockets¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®¤¤´ê¤¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤âÂç¤¤Ê¶¦´¶¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¡¢¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖAFTER PARTY¡×¤Ï¡¢ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤ÎÃæ¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¾ðÊó
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬·«¤ê¹¤²¤¿´¶Æ°¤È¾Ð¤¤¤Î1Æü¤ò¡¢¤¼¤ÒÇÛ¿®¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡Ö¥¯¥¤¥ºÄ»ÇòÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¥í¥±¤ÎÌÏÍÍ¡Ê´°Á´ÈÇ¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛ¿®¥µ¥¤¥ÈURL¡ÊZ-aN¡Ë
https://www.zan-live.com/ja/live/detail/10680
¡¦Ãë¸ø±é»ëÄ°·ô:4,000±ß¡Ê¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁÊÌ¡Ë
¡¦Ìë¸ø±é»ëÄ°·ô:4,000±ß¡Ê¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁÊÌ¡Ë
¢¨ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ï¡¢Ãë¡¦Ìë¸ø±é¤¤¤º¤ì¤âÆ±°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÊÔ±ÇÁü¡¢ÆÃÅµ±ÇÁüÇÛ¿®´ü´Ö: 2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
¢£¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁüURL¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡Ë
https://youtu.be/vp-FM1yn7hE
¡ÚSummer Pockets¡¡ºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¢£¡ØSummer Pockets¡Ù¤È¤Ï――
¡ØSummer Pockets¡Ù¤Ï¡¢¡ØCLANNAD¡Ù¡Ø¥ê¥È¥ë¥Ð¥¹¥¿ー¥º!¡Ù¡ØAngel Beats!¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëVISUAL ARTS¡¦Key¤è¤ê2018Ç¯6·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿13ºîÌÜ¤ÎÎø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥àºîÉÊ¤Ç¡¢2020Ç¯6·î26Æü¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥Ñー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡ØSummer Pockets REFLECTION BLUE¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸――
¼ç¿Í¸ø¤ÎÂë¸¶±©°ÍÎ¤¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¤Î°äÉÊÀ°Íý¤Î¤¿¤á¤Ë²ÆµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ì¿Í¤ÇÄ»ÇòÅç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
°ìÆü¿ôËÜ¤·¤«¤Ê¤¤Ï¢ÍíÁ¥¤ò²¼¤ê¤¿¤È¤¡¢°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤¦¡£
Èà½÷¤ÏÄ¬É÷¤ËÈ±¤òÍ·¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¡¢±ó¤¯¤ò¡Ä¡Ä³¤¤È¤â¶õ¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¶³¦Àþ¤ò¤¿¤ÀÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¾¯½÷¤Ï¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±©°ÍÎ¤¤Ï¸Ñ¤ËÅ¦¤Þ¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÄÊìÂð¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿ÆÀÌ¤Î½ÇÊì¤¬¤¤¤Æ¡¢°äÉÊÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÄÊì¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¡ÖÅç¤ÎÀ¸³è¡×¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÅÔ²ñÊë¤é¤·¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤ÎÌµ¤«¤Ã¤¿¼«Á³¤È¤Î¤Õ¤ì¹ç¤¤¡£
Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿²û¤«¤·¤¤²¿¤«¤ò¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¡£
³¤¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
ÉÔ»×µÄ¤ÊÄ³¤òÃµ¤¹¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
»×¤¤½Ð¤È³¤Â±Á¥¤òÃµ¤¹¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
ÀÅ¤«¤ÊÅôÂæ¤ÇÊë¤é¤¹¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
Åç¤Ç¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¬½ÐÍè¤¿¨¡¨¡
¤³¤Î²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£
¢£¸¶ºî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://key.visualarts.gr.jp/summer/
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§https://summerpockets-anime.jp/
¢£¸ø¼°X ¡§https://x.com/samapoke_anime