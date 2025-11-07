アイスランドで実現している「女性の休日」、知っている人は３３％。女性が1日、仕事も家事も休むとどうなる？ 元NHK解説委員の山本恵子氏（ジェンダー・男女共同参画担当）と議論白熱！

▼「ジェンダーギャップ指数」１６年連続１位のアイスランド。その原点は

働く人の多様な視点が集まる「ダイバーシティ円卓会議」。No.3783の会議テーマは、「アイスランドの『女性の休日』知ってますか？」。議長にジャーナリストであり元NHK解説委員の山本恵子氏を迎え、2025年10月10日（金）から31日（金）まで4回にわたり、オンラインでの議論を行いました。

【１日目】５０年前、女性たちが一斉に、家事も仕事も休んだ日

1975年10月24日、アイスランドでは女性の９割が仕事や家事、育児を放棄する「女性の休日」を決行。女性がいなくては社会も家庭も回らないことが実証され、男女の賃金格差を禁止する法律が成立、1980年には女性大統領が誕生。山本氏が「知ってましたか？」と問いかけ、議論がスタート。

【２日目】知っていた人は、約3割。「ぜひ日本でも！」の声も

「1975年に9割の女性が参加したことに驚く」「映画をきっかけに知った。女性は家事、育児、介護までするのが当たり前で減点方式。一方で男性は少しでも『手伝う』と褒められる加点方式」など、YES、NOともにさまざまな投稿が。「ぜひ日本でも！」という声を受けて、山本氏より「日本で、もし女性が一日、仕事も家事も休んだら？」と、次回へ向けて議論を展開。

【３日目】「仕事が回らない」「生命に関わる職場も」「反感を生む」

「仕事がまわらなくなることは容易に想像できる」「家庭はそれぞれ。家事は一切できない同僚がいるので、そういう人は困るだろう」などの意見が届き、山本氏は「考えるきっかけになる」「女性も自分の行動を見直す機会に」とコメント。一方で「反感を生む」という懸念の声もあり、山本氏は「反感が生まれないように、日本で実行するには？」と投げかけ、議論は最終日へ。

【４日目】「柔軟な仕組みに」「まずはシミュレーション」などのアイディア

映画「女性の休日」を見た人からは「集まりに参加せず家で休日でもいい、数時間でもという柔軟なアクションがポイント」、さらに「『想像してみよう！女性が働かない一日』のようなキャンペーンを行政か民間が主導」など、さまざまなアイディアが。山本氏は「『もやもや』していることを変えるために、行動してみませんか？」と、来年3月6日の実行を力強く呼びかけ、1カ月間の議論が完了。

◆山本恵子氏のプロフィール/講演のご依頼は

2000年にスタート。議論したテーマは、3700以上！

働く人の多様な視点が集まる「ダイバーシティ円卓会議」

イー・ウーマンが運営する「ダイバーシティ円卓会議」のダイバーシティとは、女性活躍ではなく「多様な視点」を示しています。このオンラインプラットフォームでは、健康、教育、政治、経済など幅広いテーマを取り上げ、どのテーマにも多様な考え方があることに触れるために多様な視点を集め、データベースを構築。各自が議長とフラットな立場で考えながら意見を交わし、自分の考えを高め、思考を選び直す場として展開しています。

投稿ルールは「I statement」（アイ・ステイトメント）。「みんな言っています」「あの人は～～ですよね」などという総論ではなく、また、自分と違う考えの人を攻撃したり批判することなく、自分を主語にして、自らの体験に絞って、健全な議論の際の選択肢の一つとなるように発言します。

この発言スキルは、ダイバーシティ経営の第一人者である佐々木かをりが定義する「多様な一人ひとりの力を合わせて、より良い成果を作る」というダイバーシティ社会の人財育成につながっています。

▼企業や学校のインクルージョン研修に。投稿ルールの「I statement」は研修にもご活用いただけます。

専門家が議長となって問いかけ、登録した働く女性、男性等が「I statement」で自分の視点・体験を投稿、4週にわたってさまざまな視点を持ち寄り議論する「ダイバーシティ円卓会議」。一つのテーマでも多様な見方があることを知り、後日にどのテーマを読んでも考え方の選択肢が見つけられるよう設計されており、ダイバーシティ人財が育つ場としても活用されています。

インクルーシブ研修等にも活用できますので、ぜひご相談ください。

イー・ウーマンピアからは、「仕事でも姿勢が変わった」など喜びのコメント

