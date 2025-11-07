異文化から前向きな思考法を学ぶ！11/27（木）無料セミナー「不安に強くなる！ポジティブ脳のつくり方 ～イタリア流・前向き思考のススメ～」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は11月27日（木）、ついネガティブになってしまう方を対象に無料のオンラインセミナー「不安に強くなる！ポジティブ脳のつくり方 ～イタリア流・前向き思考のススメ～」をそれぞれ開催します。

不安を煽るニュースが飛び交う現代。不安やストレスに押しつぶれそうになってしまうことはありませんか。そんな時、少しだけ”イタリア的思考”を取り入れてみるのはどうでしょう。C&R社では「異文化から学ぶ前向きな思考法」に関するセミナーを開催します。



本セミナーでは、イタリア人の前向きな思考法をヒントに、自分らしく、そして軽やかに生きるための「ポジティブ脳」のつくり方を探ります。イタリア的思考を取り入れることにより、人生をもっと前向きにできるヒントをお届けします。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



＜セミナーの内容＞

・「考え方」は変えられるという気づき

・自分と他者の違いを受け入れる視点

・イタリア人の“なんとかなる”精神の活かし方

・異文化を通じて自分を客観視する方法



＜こんな方におすすめ＞

・つい先の不安ばかり考えてしまう

・もっと自由に、自分らしく生きたい

・異文化の考え方から新しい視点を得たい

・自分の思考のクセを見直したい

不安に強くなる！ポジティブ脳のつくり方 ～イタリア流・前向き思考のススメ～

■日時

2025年11月27日（木）20：00～21：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

ヒロビジネスサポーティング 代表

中小企業診断士/１級販売士/通訳案内士(英語)

内田 洋文（うちだ ひろふみ）氏

1992年慶應義塾大学卒業後、大手総合商社に入社。アパレル部門にて主にアジア・ヨーロッパからファッション関連製品の輸入販売を担当。1996年より１年間フィレンツェにてイタリア語学留学。一時帰国後イタリア現地法人の駐在員としてミラノに赴任。アパレル部門責任者として、イタリアをはじめ欧州各国から日本向けへの輸出に従事。イタリアで過ごした日々の中でイタリア文化やイタリア人気質に触れ人生観が変わるほどの刺激を受ける。その後食品業界へ転身、国際ビジネス経験を活かして外資系食品メーカー（北米系、欧州系）などを経て、2025年にヒロビジネスサポーティングを開業。中小企業や働く人々がいつでもポジティブで笑顔になれる日本を作りたいという思いを原動力に日夜活動している。

▼保有資格

中小企業診断士（経済産業大臣登録）

１級販売士（日本商工会議所認定）

全国通訳案内士(英語)（国土交通省観光庁）



■参加費

無料



■定員

60名



