―『新説 狼と香辛料　狼と羊皮紙』完結記念―『狼と香辛料』×『狼と羊皮紙』展

株式会社マット


10月1日より開催の「―『新説 狼と香辛料　狼と羊皮紙』完結記念― 『狼と香辛料』×『狼と羊皮紙』展」が、


皆さまからの熱いご声援を受けて、12月のクリスマスまで追加開催が決定いたしました！


今回の延長期間では、展示されていない新たなイラストなど展示内容を変更予定。


物語の世界をより深く味わえる内容にアップデートしてお届けいたします。


12月24日(水)、12月25日(木)にはクリスマス限定特典も予定しております♪


遠方からのご来場を検討されている方も、この特別な時期にぜひお越しください。


『狼と香辛料』『狼と羊皮紙』の歩みをさらにご体感ください！



　　■　名　称　　：―『新説 狼と香辛料　狼と羊皮紙』完結記念―


　　　　　　　　　　　『狼と香辛料』×『狼と羊皮紙』展


　　■　日　程　　：2025年12月3日(水)~12月25日(木)※祝日を除く月曜定休日


　　■　時　間　　：12：00~18：00　※最終入場17：30


　　■　場　所　　：GoFa（Gallery of Fantastic art)
　　　　　　　　　　東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル2F
　　■　入　場　　：チケット800円(税込）


　　　　 　　　　　　特典付き前売り入場チケット：1,500円（税込）


　　　　　　　　　　※会場及びローソンチケットにて販売


　　　　　　　　　　11月14日(金)19時より発売開始予定


　　　　　　　　　　※状況により展示会が中止、または延期となる場合がございます。


　　　　　　　　　　※基本的に土日はローソンチケットのみの販売となります。


　　　　　　　　　　※ローソンチケットの整理券番号順でグッズのご案内を行います。


　　　　　　　　　　※混雑状況、グッズの状況により当日券でご案内できる場合がございます。


　　　　　　　　　　　弊社HPやXの情報をご確認下さい。


　　　　　　　　　　※ローソンチケット完売の時間帯及び混雑時は１時間ごとの入れ換え制と


　　　　　　　　　　　なります。


　　　　　　　　　　※平日は「3日(水)・4日(木)・5日(金)・24日(水)・25日(木)」のみ


　　　　　　　　　　　ローソンチケット発売。


　　　　　　　　　　　それ以外の日にちは会場での当日券の販売となります。


　　　　　　　　　　※グッズ付きをお求めの方は「入場券」も併せてご購入をお願い致します。


　　　　　　　　　　　グッズ引換券のみではご入場できません。


　　　　　　　　　　※平日にご来場予定でグッズ付きをお求めのお客様は会場で入場券をお買い求め


　　　　　　　　　　　ください。


　　■ 　H　 P 　　:https://gofa.co.jp/exhibition/ookami_tuika/


　　■　主 　催 　 ：株式会社マット


　　■　協　力　　：株式会社KADOKAWA


　　■　制　作　　：MATエンタープライズ株式会社


　　■　展　示　　：約100点越えのイラストを展示「～Q＆Aコーナー～」の展示など
　　■　販売商品　：●缶バッチくじ


　　　　　　　　　　●アートカードセット


　　　　　　　　　　●トートバック


　　　　　　　　　　●クリアファイル


　　　　　　　　　　●SDアクリルキーホルダー


　　　　　　　　　　●SDミニキャラパネル　　　　　　　　　　　など


　　■　入場特典　：メッセージペーパー(A5サイズ)
　　■前売りチケット：数量限定オリジナルアクリルキーホルダー購入チケットを販売いたします。
　　 　　　　　　　　※グッズ付きをお求めの方は「入場券」も併せてご購入をお願い致します。


　　　　　　　　　　　グッズ引換券のみではご入場できません。
　　　 　　　　　　　※平日にご来場予定でグッズ付きをお求めのお客様は会場で入場券をお買い求め


　　　　　　　　　　　ください。
　　　　　　　　 　　※アクリルキーホルダーは、会場内でも数量限定で


　　　　　　　　　　　販売いたします。なくなり次第終了いたしますので、予めご了承ください。