三島由紀夫生誕百周年を記念して 三島が描く人間の本質を突き詰めた二作品の同時上演 全出演者決定！「わが友ヒットラー」18歳以下のお子様を無料でご招待！

株式会社サンライズプロモーション

2025年12月11日（木）～12月21日（日）に新国立劇場 小劇場にて、三島由紀夫生誕百周年を記念して、三島由紀夫の名作『わが友ヒットラー』をストレートプレイで、『近代能楽集』を朗読劇にて同時上演いたします。この度、朗読劇『近代能楽集』に新たに中尾暢樹、小野田龍之介、風間トオル、久保田未夢、畠中祐、増元拓也、川田紳司、月船さららが出演することが決定しました。

『わが友ヒットラー』は、2022年に読売演劇大賞・上半期作品賞ベスト5に選出され、三島作品の持つ硬質なテーマを現代的な視点で再解釈した松森望宏の演出は、観客に深い印象を与え、三島文学の持つ力強さと普遍性を鮮烈に打ち出しました。今回は、谷佳樹、小松準弥、小西成弥、森田順平と個性豊かな出演者を迎え、更に深い人間洞察を加えて、どのように演出をするか注目が集まります。 また、本作品は「文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」に採択されましたので、18歳以下の方を無料招待させていただき、未来ある子供たちへの豊かな演劇体験を促進する試みを行います。

そして更に三島の描く独自の美学と痛烈な人間の情熱を伝えるべく、『わが友ヒットラー』に加え、『近代能楽集』より、戦後の日本で心の再生を求める青年を描いた「弱法師」、老いと愛、孤独と虚無の間で揺れる女性を見事に浮き彫りにした「卒塔婆小町」、そして狂気と愛、欲望と理性の葛藤を抱える女性像を強烈に表現した「班女」の三作品を、声のみで想像力をかきたてる朗読劇という形でお届けします。

朗読劇『近代能楽集』は、蒼井翔太、市川蒼、円地晶子、小野田龍之介、風間トオル、梶原岳人、神尾晋一郎、 川田紳司、木村来士、久保田未夢、小泉萌香、小宮有紗、高橋ひとみ、塚本幸男、月音こな、月船さらら、中尾暢樹、中村繪里子、畠中祐、増元拓也、薮島朱音（50音順）など豪華俳優、声優陣が回替わりで出演します。

三島由紀夫の魅力は、その作品に込められた鋭い洞察と人間への深い愛情です。彼はただ人物を描くのではなく、その人物が抱える痛み、喜び、葛藤を極限まで表現し、観客に深い感動を与えます。生誕百周年という記念すべき年の最後に、その世界に触れることで、お客様は人間の本質について再考し、深い感銘を受けることができるでしょう。ご期待ください。

【作品概要】

『わが友ヒットラー』

『わが友ヒットラー』は、1934年にナチス党内で発生した「長いナイフの夜」を題材に、権力闘争と友情の崩壊を描いています。主人公アドルフ・ヒットラーは、突撃隊（SA）の指導者エルンスト・レームと旧友でありながら、党内での権力維持のために彼を粛清しなければならない立場に追い込まれます。レームの革命的な改革姿勢がヒットラーの政治的立場を脅かし、最終的に彼は裏切られ、命を落とします。三島は、独裁者の孤独、政治における友情の脆さ、そして革命の必然的な崩壊を鋭く描き出しています。

『近代能楽集』より「弱法師（よろぼし）」

「弱法師」は、戦後の荒廃した日本を背景に、盲目の青年・俊徳の物語を描いています。俊徳は、実の親と養父母の愛情を試すかのように、様々な人々と心の対話を繰り広げます。心の中で深い憎しみと渇望を抱きつつも、自らの運命を受け入れようとする姿を描き、戦後の精神的な再生への願望が表現されています。

『近代能楽集』より「卒塔婆小町（そとばこまち）」

「卒塔婆小町』は、夜の公園で出会った老婆と青年詩人の物語です。詩人は、老婆の導きで明治時代の鹿鳴館に遡り、小野小町の伝説的な美しさに魅了されていきます。時空を超えた幻想的な愛の物語を通じて、三島は美と孤独、そして人間の内面に潜む虚無を描き出します。

『近代能楽集』より「班女（はんじょ）」

「班女」は、愛した男性を待ち続け理性を失った花子と、狂った美しい花子に倒錯した愛情を注ぐ実子の狂気と欲望を描いた作品です。狂気が精錬され宝石にまで結晶していく様を通し、三島は、人間の欲望と理性の対立を深く掘り下げ、精神的な崩壊と愛の過剰を炙り出します

【公演概要】

◆上演日時・出演

〈『わが友ヒットラー』〉

12月11日（木）18時半／12月13日（土）18時半☆／12月14日（日）12時

12月16日（火）18時半☆／12月18日（木）13時☆／12月20日（土）12時

12月21日（日）12時

☆出演者全員によるアフタートークあり

アドルフ・ヒットラー 谷佳樹

エルンスト・レーム 小松準弥

グレゴール・シュトラッサー 小西成弥

グスタフ・クルップ 森田順平

〈朗読劇『近代能楽集』〉

12月12日（金）19時☆

木村来士 高橋ひとみ 中尾暢樹 小宮有紗 風間トオル 円地晶子 塚本幸男 月船さらら

12月13日（土）14時

梶原岳人 蒼井翔太 久保田未夢 神尾晋一郎 木間萌 高畑廉太 長谷美希

12月17日（水）19時

市川蒼 中村繪里子 薮島朱音 川田紳司 木間萌 高畑廉太 長谷美希

12月18日（木）19時☆

木村来士 高橋ひとみ 中尾暢樹 小泉萌香 風間トオル 円地晶子 塚本幸男 月船さらら

12月19日（金）19時

畠中祐 中村繪里子 月音こな 増元拓也 木間萌 高畑廉太 長谷美希

12月20日（土）17時半☆

木村来士 高橋ひとみ 小野田龍之介 小宮有紗 風間トオル 円地晶子 塚本幸男 月船さらら

☆アフタートーク

12月12日（金）19時 （登壇者 木村来士、高橋ひとみ、中尾暢樹、小宮有紗、風間トオル）

12月18日（木）19時 （登壇者 木村来士、高橋ひとみ、中尾暢樹、小泉萌香、風間トオル）

12月20日（土）17時半 （登壇者 木村来士、高橋ひとみ、小野田龍之介、小宮有紗、風間トオル）

◆スタッフ

作：三島由紀夫 演出：松森望宏

美術：平山正太郎 照明：小原ももこ 音響: 青木タクヘイ 音楽：西川裕一

衣裳:藤崎コウイチ ヘアメイク：ナリタミサト 舞台監督：筒井昭善 演出助手：石川大輔

制作 間宮春華 製作：児玉奈緒子 票券：サンライズプロモーション 著作権管理：酒井著作権事務所

主催・企画・製作 一般社団法人CEDAR／株式会社MAパブリッシング

◆公式WEBサイト https://cedar-produce.net/mishimakinen/

◆Twitterアカウント @cedar_engeki(https://x.com/cedar_engeki)

◆料金 9,000円（全席指定・税込）

「わが友ヒットラー」 18歳以下：無料（19歳以上の同伴者 4,500円）

◆お問合せ

サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00～15:00）