『HIP POP Princess』第4話にBE:FIRST・ソウタがサプライズ登場！RIEHATA・Gaekoプロデュースのミッション曲「Hoodie Girls」「DAISY」の楽曲配信スタート

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」にて、毎週木曜22時02分より独占配信中の日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』の第4話が、11月6日（木）に配信されました。初の脱落をかけたミッションが本格化するなか、BE:FIRSTのソウタがスペシャルトレーナーとしてサプライズ登場。さらに、番組内で披露された新曲「Hoodie Girls (Prod. Padi, RIEHATA)」と「DAISY (Prod. Gaeko)」の2曲が、11月7日（金）より各種音楽配信サービスにて配信開始されました。

BE:FIRST・ソウタが練習室にサプライズ登場

BE:FIRST・ソウタ (C)Mnet

第4話では、メインプロデューサー陣（i-dle ソヨン、Gaeko、岩田剛典、RIEHATA）が参加者のために自らプロデュースした新曲をかけ、「プロデューサー新曲ミッション」が本格化。このミッションでは、同じ曲を準備した2チームが競い合い、勝利チームのみが新曲を勝ち取ることができます。さらに、負けたチームの最下位の参加者は、確実に脱落するという、番組初となる脱落がかかったルールが明かされ、参加者たちは緊張に包まれました。

そんななか、RIEHATAプロデュース曲「Hoodie Girls (Prod. Padi, RIEHATA)」を練習するチームの元へ、RIEHATAと共にサプライズで登場したのは、スペシャルトレーナーのBE:FIRST・ソウタ。まさかの訪問に、参加者たちは大きく驚き、喜びの声をあげました。

RIEHATAに相談するミリカ (C)Mnet

ソウタは、その場で両チームの練習パフォーマンスを観ると「ヒップホップ色が強くて、見ていて楽しかったです」「ヒップホップというテーマがある以上、そこに鳴っている音に並ぶ存在感をダンスで発揮してくれたら嬉しい」と真摯にフィードバック。RIEHATAも自身の経験に基づき、大変なトラブルやうまくいかないもどかしさがあっても「すべての経験がギフトだと思ってやっている」と参加者たちに熱いエールをおくりました。さらにソウタからはお土産としてカステラやお菓子が配られ、参加者を元気づけました。

【第4話】https://youtu.be/yO0u9PD5qdU?si=Aqwbeg2Ugd5w56qD

本番ステージ曲「Hoodie Girls」「DAISY」の楽曲配信スタート

第4話 YouTube公開中 :https://youtu.be/yO0u9PD5qdU?si=Aqwbeg2Ugd5w56qD「Hoodie Girls (Prod. Padi, RIEHATA)」Aチーム (C)Mnet

ソウタとRIEHATAのエールを受けて披露された「Hoodie Girls (Prod. Padi, RIEHATA)」の本番ステージでは、練習で涙を見せたミリカが「RIEHATAさんが乗り移ったみたい」と他の参加者から絶賛されるほどの「覚醒」したパフォーマンスを見せ、Aチームが勝利を掴みました。

続くGaekoプロデュース曲「DAISY (Prod. Gaeko)」のステージでは、実力者が揃うAチームが圧巻のステージを披露して勝利。i-dleのソヨンが「ニコさんぐらい実力のあるアイドルラッパーはいないかも」、Gaekoが「この5人でデビューしたら？」とコメントするなど、審査員から絶賛の声が相次ぎました。

「DAISY (Prod. Gaeko)」Aチーム (C)Mnet

この第4話で大きなドラマを生んだ2曲が、勝利したチームのメンバーによる音源として、11月7日（金）より各種音楽配信サービスにて配信開始されました。

＜概要＞

(C)Mnet

発売日

11月7日（金）12:00

アルバム名

Unpretty Rapstar : HIP POP Princess Track #2, #3 (PRODUCER NEW TRACK MISSION)

アーティスト名

HIP POP Princess

■トラック1

・タイトル

Hoodie Girls (Prod. Padi, RIEHATA)

・アーティスト

キム・スジン、ミリカ、ユノン、キム・チェリン、チェ・ユミン

■トラック2

・タイトル

DAISY (Prod. Gaeko)

・アーティスト

ニコ、キム・ドイ、イ・ジュウン、ハン・ヒヨン、シン・ユギョン

次回第5話では、i-dle ソヨンと岩田剛典がプロデュースする新曲のステージが披露され、注目の「初の脱落者」も発表されます。果たして誰が最初に脱落してしまうのか。11月13日（木）配信の第5話にご注目ください。

『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』

(C)Mnet

配信開始日：2025年10月16日（木）22:02 ※毎週木曜最新話配信

配信情報：U-NEXT／見放題（国内独占配信）／日本語字幕つき

公式サイト：https://hippop.unext.jp/

