µÈËÜ¶½¶È¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¡Ö¿·½É¥·¥¢¥¿ー¥â¥ê¥¨ー¥ë¡×¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª ¡Ø¥Ë¥åー¥·¥ã¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡Ù¤¬1·î10Æü(ÅÚ)/1·î11Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ!

µÈËÜ¶½¶È¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¬½é¤á¤Æ¥¤¥Á¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤òÈ¯°Æ¡¦´ë²è¤¹¤ë¡Ø¥Ë¥åー¥·¥ã¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ) ¡¦ 1·î11Æü(Æü)¤Ë¡Ö¿·½É¥·¥¢¥¿ー¥â¥ê¥¨ー¥ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿·Æþ¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬´ë²è¤·¤¿¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¼ÂºÝ¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢11·î8Æü(ÅÚ)11:00¤è¤ê¡¢FANY¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ë¥åー¥·¥ã¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡¡Á´4¸ø±é³µÍ×¡ä
²ñ¾ì¡§¿·½É¥·¥¢¥¿ー¥â¥ê¥¨ー¥ë¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3ÃúÌÜ33-10 ¿·½É¥â¥ê¥¨ー¥ë¥Ó¥ë2F
£±.¸ø±éÌ¾¡§¤ª³Ú¤·¤ß²ñ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¡ª
¾®³Ø¹»¤Î¤³¤í¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß²ñ¡×¡£¤¢¤Îº¢¤Ç¤µ¤¨¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢·Ý¿Í¤¬ËÜµ¤¤ÇÎ×¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ï¤º¡£
¥³¥ó¥È»Õ¤¿¤Á¤¬³ØÀ¸¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Á¡¢À©Éþ¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥ëー¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ä¥Ï¥ó¥«¥ÁÍî¤È¤·¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£ÅßµÙ¤ßÌÀ¤±ºÇ½é¤Î¼ø¶È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò·à¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£
Æü»þ¡§1·î10Æü(ÅÚ) ³«¾ì16:15/³«±é16:30/½ª±é17:30
ÎÁ¶â¡§Á°Çä2,800±ß/ÅöÆü3,300±ß
½Ð±é¡§¤¦¤ë¤È¤é¥Ö¥®ー¥º¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥º¡¢³¿Äâ
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ähttps://ticket.fany.lol/event/detail/9154
¡ã³¿Äâ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤ª³Ú¤·¤ß²ñ¡ª
Âç¹¥¤¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¡ª¡ª¡ª
¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸µµ¤¤ËÍ·¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡Ê¥¤¥ï¥¯¥é¡Ë
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´ë²è¤Ë´üÂÔÂç¡ª
¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹(¾®ÊÂ´¶)¡ÊÃæÌî¡Ë
£².¸ø±éÌ¾¡§10¿Í¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÍÅÀº
K-POP¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÍÅÀº¡×¤ò·Ý¿ÍÈÇ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡£¥Í¥¿¤Î¥é¥¹¥È¤äÂµ¤ËÌá¤ë½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¡È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÉ½¾ð¡É¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÍÅÀº¤ò·è¤á¤ë¡£K-POP¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤äÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·´ë²è¤Ç¤¹¡£
Æü»þ¡§1·î10Æü(ÅÚ) ³«¾ì18:15/³«±é18:30/½ª±é19:30
ÎÁ¶â¡§Á°Çä2,800±ß/ÅöÆü3,300±ß
½Ð±é¡§ÂçÃ«·òÂÀ¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¢¥¸¥§¥éー¥É¥ó¡¦¤«¤ß¤Á¤£¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥¾ー¥ó¡¢¥±¥Ó¥ó¥¹¡¢¥Ô¥åー¥È
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ähttps://ticket.fany.lol/event/detail/9156
¡ã¥¸¥§¥éー¥É¥ó¤«¤ß¤Á¤£¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤«¡ª¡ª·Ý¿Í¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÍÅÀº¤¬¸«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤±¡ª
¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¿ä¤·ÊÑ¤·¤Á¤ã¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡ª²«¿§¤¤À¼±çÈô¤Ð¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
£³.¸ø±éÌ¾¡§¥Á¥ç¥Õ¥ßー¥é¥ó¥É～¥Ð¥º¤ê¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ø～
¥Ô¥ó·Ý¿Í¥Ð¥Á¥ç¥Õ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹ ¡£
ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥º¤ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëSNS¤Ë¶¯¤¤Æ±´ü·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ð¥Á¥ç¥Õ¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹ ¡£YouTube¤äTikTok¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹ ¡£
Æü»þ¡§1·î10Æü(ÅÚ) ³«¾ì20:15/³«±é20:30/½ª±é21:30
ÎÁ¶â¡§Á°Çä2,800±ß/ÅöÆü3,300±ß
½Ð±é¡§¥Ð¥Á¥ç¥Õ¡¢¤á¤¾¤ó¡¢Æð¿å¡¢¥Ô¥åー¥È¡¢¥Ð¥ê¥«¥¿Í§¾ðÈÓ
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ähttps://ticket.fany.lol/event/detail/9157
¡ã¥Ð¥Á¥ç¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥Á¥ç¥Õ¥Á¥ç¥Õ¥ßー¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¯¡¢¥Á¥ç¥Õ¥Á¥ç¥Õ¥ßー1ËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥×¥í¤Î¥Á¥ç¥Õ¥ßー»Õ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¥Á¥ç¥Õ¡ªŽÁŽ®ŽÌŽÁŽ®ŽÌŽÐŽ°
¤Þ¤º¥Ð¥Á¥ç¥Õ¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¡©¤È¥Á¥ç¥Õ¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò°÷¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¡¢¤½¤ì¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°±þ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªŽÁŽ®ŽÌŽÁŽ®ŽÌŽÐŽ°
¥Ë¥åー¥·¥ã¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÊý¤Î¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¡Ù¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥í¥Þ¥ó¤Ë°î¤ì¤¿¥¥é¥¥é¤·¤¿´õË¾¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
Ç¯¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢µá¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤è¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¬¤É¤ó¤É¤ó½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢"³Ú¤·¤¤"¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤È¤«¥Á¥ç¥Õ¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¤¹¤¤Ã¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°¦¤ª¤·¤¤¥Ñ¥ïー¤Ë°î¤ì¤Æ¤ë¤³¤Î´ë²è¤¬¡Ä¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê½ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÄº¤¤Ä¤Ä³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡ã¥Ô¥åー¥È¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥Ð¥Á¥ç¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö½Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ÊÃÝÆâ¡Ë
ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤³¤ì¥·¥ã¥¤¥ó¡Êµ±¤¯¡Ë¤È¼Ò°÷¤ò¤«¤±¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»ö¤Ç¤¹¤«¡©º£µ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
£´.¸ø±éÌ¾¡§¥À¥¤¥¿¥¯·³ÃÄ¾¡¼ê¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¤´»þÀ¤ÊÁ¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ï¸åÇÚ·Ý¿Í¤ò°û¤ß¤ËÍ¶¤¤¤Å¤é¤¤¡¢
¤Ç¤â¸åÇÚ·Ý¿Í¤ÏÍ¶¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡Ä¡£¤½¤³¤ÇÄ¶¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¤¤¤«¤Ë°û¤ß²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ò´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ·à¾ìÈÖÄ¹¡¦¥À¥¤¥¿¥¯¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¡£¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¤½¤Î¾ì¤Ç°û¤ß¤ÎÌóÂ«¤ò¤È¤ê¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£
Æü»þ¡§1·î11Æü(Æü) ³«¾ì12:15/³«±é12:30/½ª±é13:30
ÎÁ¶â¡§Á°Çä2,800±ß/ÅöÆü3,300±ß
½Ð±é¡§¥À¥¤¥¿¥¯¡¢¶ä²Ï¤æ¤á¤æ¤á¡¢¥¥ó¥Ü¥·¡¢¹ý¸¤¡¦¶ûÌî¡¢¥¼¥í¥«¥é¥ó¡¦¥ï¥¥æ¥¦¥¿¡¢¥¤¥ï¥µ¥¡¦¥«¥º¡¢¤Ú¡¦¥«¥¿¥ä¥Þ¥è¥·¥è¡¢¾È»³¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¡¦¶â»³¡¢¥ªー¥ë¥Ö¥ëー¤¢¤Ö¤³
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ähttps://ticket.fany.lol/event/detail/9158
¡ã¥À¥¤¥¿¥¯¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÃæ¤«¤é·³ÃÄ°÷¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«!?¤½¤â¤½¤â·³ÃÄ°÷¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«!?¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¾¡¼ê¤Ë·³ÃÄ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ª¤½¤é¤¯Ã¯¤â·³ÃÄ°÷¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¸«¤Ë¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡ÊÂç¡Ë
¤³¤ì°Ê¾å¶â¤Î¤«¤«¤ë¸åÇÚ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ÊÂó¡Ë
¡ã¶ä²Ï¤æ¤á¤æ¤á¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
´ðËÜ¤ÏÃñ¥Ï¥¤¡£ÈÓ¤ò¿©¤¦¤È¤¤ÏÈþÌ£¤¤¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤¹¡£Áá¤¯Êâ¤¯¡£¤³¤Î£³¤Ä¤ò¿ÈÂÎ¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊºäÅÄ¡Ë
¥À¥¤¥¿¥¯·³ÃÄÆâ¤Î½øÎó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ï¥é¥Ð¥é¥ó¥¹À¹ÅÄ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤Î¤Ö¤¤è¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê¤Î¤Ö¤¤è¡Ë
¡ã¥¥ó¥Ü¥·¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
ËÍ¤Ï·³ÃÄ°÷¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤ëÂ¦¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÊÀ¾ÅÄ¡Ë
¤³¤ì°Ê¾å·³ÃÄ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤Í¡ª¥À¥¤¥¿¥¯¤µ¤ó¤ÎÇòÈ±¤òÈ´¤¯¤Î¤Ï²¶¤ÎÌòÌÜ¤À¡ª¡ÊÍ½¡ÀèÀ¸¡Ë