「AMNIBUS」が「2025年 大洗あんこう祭 ガルパンミニミニホビーショー」に出展決定！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、「2025年 大洗あんこう祭 ガルパンミニミニホビーショー」にて「AMNIBUS」ブースとして出展いたします！

2025年11月15日（土)～11月16日（日）に開催の「2025年 大洗あんこう祭 ガルパンミニミニホビーショー」にて「AMNIBUS」ブースの出展が決定いたしました。

AMNIBUSブースでは、数量限定で「セイコーコラボウオッチ 継続高校モデル」の販売を予定しております。その他、関連商品も販売致します。

ファン必見のアイテム発売となっておりますので、ご来場を心よりお待ちしております。

「2025年 大洗あんこう祭 ガルパンミニミニホビーショー」

開催期間：2025年11月15日(土)～2025年11月16日(日)

開催場所： 大洗シーサイドステーション

【「2025年 大洗あんこう祭 ガルパンミニミニホビーショー」物販情報】

▼セイコーコラボウオッチ 継続高校モデル(全1種)

価格：54,800円（税込）

ダイヤルには光の反射を抑えたマットなブルーグレーを採用、針やインデックスなどの目盛りには差し色でシルバーを使用し、時計全体で継続高校のパンツァージャケットを彷彿とさせるカラーリングに仕上げました。

ダイヤルの中央には作中の戦車の轍、12時の位置にはミカが愛用するチューリップハットを、3時位置のサブダイヤルにはフィンランド語で『戦車前進』を意味するテキストを、6時位置のサブダイヤルには継続高校の校章をデザインしております。

着用時には見えない時計裏ぶたには継続高校の校章とミカの名セリフ「戦車道は、人生の大切な全てのことが詰まってるんだよ。」の英訳、シリアルナンバーを刻印し、あなただけの特別な1本に仕立てました。

ケースとメタルバンドはシルバーに統一し、シックで高級感のある1本に仕上げました。

バンドは錆びにくく、使い勝手の良いステンレススチールを採用、腕時計には10気圧防水機能やストップウオッチ機能を搭載しており、便利にご使用いただけます。

メタルバンドは、同梱されているらくらくアジャスト工具を使用してご自身でコマ調整をすることができるため、プレゼントにもおすすめです。

また、BOXには継続高校の校章とセイコーロゴをデザイン。

BOX内部はクッションを入れ、開けた時に目に入る位置にはフィンランド語で『戦車前進』を意味するテキストをデザインしており、腕時計を入れたまま観賞いただけるよう、細部までこだわりを詰めました。

【仕様】

駆動方式：電池式クオーツ（電池寿命約3年）

精度：平均月差±15秒

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

原産国：日本

保証：メーカー保証3年

備考

・ストップウオッチ機能 （1/5秒計測、60分計）

・スクリューバック

【材質】

ケース材質：ステンレススチール

ガラス：ハードレックス

バンド材質：ステンレススチール（らくらくアジャスト方式）

キャリバー：8T63

ダイヤル：ブルーグレー

ルミブライト：あり（針・インデックス）

【サイズ】

腕周りの長さ：（約）13.5～19.0cm

バンド幅：20mm

ケースサイズ：縦47.0×横39.8×厚さ12.8mm

※商品画像は実際の商品と見え方が異なる場合がございます。

※商品の素材、サイズ、原産国などの仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※数量限定での販売となりますので、お早めにお買い求めください。

※イベント終了後、11月17日（月）12時より、ECサイト「AMNIBUS」、「ARMA BIANCA」にて数量限定での販売を予定しております。なくなり次第終了となりますので、お早めにご予約ください。

※シリアルナンバーはお選びいただけません。

※裏ぶたは製品の仕様上、ロゴの向きが1点1点異なります。予めご了承ください。

※バンドの長さはお選び頂けません。付属のらくらくアジャスト工具にてご調整いただくか、ご自身でのご調整が難しい場合には、ご購入後にお客様ご自身で時計修理専門店へお持ち込みいただくようお願いいたします。

▼描き下ろし コラボウオッチ着用ver. トレーディンググリッター缶バッジ（全6種）

単品：600円（税込）/BOX：3,600円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし ミカ コラボウオッチ着用ver. BIGアクリルスタンド（全1種）

価格：2,000円（税込）

▼描き下ろし ミカ コラボウオッチ着用ver. 特大アクリルスタンド（全1種）

価格：3,300円（税込）

▼描き下ろし ミカ コラボウオッチ着用ver. キャラファイングラフ（全1種）

価格：14,300円（税込）

▼描き下ろしイラスト ダージリン コラボウオッチ着用ver. A5アクリルパネル

価格：3,300円(税込)

◆イベントの情報はこちらから

https://event.amnibus.com/girlsundpanzerfinale-ankoufes-2025/

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※お支払いは全額内金とさせていただきます。

※お支払いは現金、クレジットカード、QUICPay、ID、交通系ICカードをご利用いただけます。

※paypayなどの電子マネーには対応しておりませんので、ご了承ください。

※当日のネット環境によっては現金対応のみになる可能性がございます。予めご了承ください。

※セイコーコラボウオッチ継続高校モデル（全1種）は、イベント終了後の11月17日（月）12時より、ECサイト「AMNIBUS」、「ARMABIANCA」にて数量限定での販売を予定しております。なくなり次第終了となりますので、お早めにご予約ください。

※その他商品はイベント終了後の11月17日（月）12時より、ECサイト「AMNIBUS」、「ARMA BIANCA」にて受注販売を開始いたします。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご容赦いただきますようお願いいたします。

※購入制限を設けさせていただいておりますので詳細につきましては特設ページをご確認くださいませ。

※制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

【イベント会場＆オンラインミニミニホビーショー限定BOX購入特典】

イベント会場＆オンラインミニミニホビーショー限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。

なお、イベント終了翌日よりECサイト「AMNIBUS」では、別絵柄の特典グッズ付属を予定しております。

■描き下ろし コラボウオッチ着用ver. トレーディンググリッター缶バッジ（全6種）

1BOX購入で「描き下ろし ダージリン コラボウオッチ着用ver. 76mmグリッター缶バッジ イベント会場＆オンラインミニミニホビーショー限定特典」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「描き下ろし ミカ コラボウオッチ着用ver. 76mmグリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※BOX購入特典はイベント会場＆オンラインミニミニホビーショー、「AMNIBUS」で別絵柄になります。

※会場購入・オンラインミニミニホビーショー購入・AMNIBUS購入の特典となりますのでその他でのご購入は対象外となります。

【購入特典情報１.】

イベント会場にて、「セイコーコラボウオッチ継続高校モデル」をご購入いただいたお客様に、「セイコーコラボウオッチ購入特典ブロマイド（全1種）」を1枚プレゼント！

※景品の転売行為は禁止させて頂いております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※会場購入限定の特典となりますので通販でのご購入は対象外となります。

※レシートの合算は出来かねます。

※景品はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

【購入特典情報２.】

イベント会場にて、商品を2,000円（税込）ご購入ごとに、「イベント購入特典ブロマイド（全7種）」をランダムで1枚プレゼント！

※景品の転売行為は禁止させて頂いております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※会場購入限定の特典となりますので通販でのご購入は対象外となります。

※レシートの合算は出来かねます。

※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

※景品はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

▼セイコーについて

セイコーは、1881年の創業以来「常に時代の一歩先を行く」という創業者の信条を貫き、国産初の腕時計や世界初のクオーツウオッチを発売するなど、革新的な商品を次々と世に送り出してきました。

これからも、革新へのあくなき挑戦で、人々と社会に信頼と感動をもたらし、世界中が笑顔であふれる、感性的価値の高いものづくりを目指してまいります。

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://armabianca-shop.com/

https://twitter.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt