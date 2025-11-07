小松 準弥、中山 優貴、百成 瑛、北出 流星が出演する配信ドラマ「きみはな～君に届ける花ことば～」のオンラインくじが「くじ引き堂」にて販売開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、配信ドラマ「きみはな～君に届ける花ことば～」の豪華賞品が手に入る＜「きみはな～君に届ける花ことば～」オンラインくじ＞を、2025年11月7日(金)19時より販売します。

出演キャストである小松 準弥(立花 蓮役)、中山 優貴(伊月 紫音役)、百成 瑛(日向 梗介役)、北出 流星(立花 咲良役)の写真を使用した豪華賞品を取り揃えております。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で4名様に「キャスト直筆サイン入り！S賞 BIGタオル」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜「きみはな～君に届ける花ことば～」オンラインくじ 概要＞

販売期間：2025年11月7日(金)19:00～2025年11月27日(木)16:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/kimihana/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！BIGタオル（全4種）

A賞：BIGアクリルスタンドフィギュア（全4種）

Ｂ賞：アクリルスタンドフィギュア（全8種）

Ｃ賞：缶バッジ（全8種）

D賞：コレクションミニブロマイド（全12種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で4名様に「キャスト直筆サイン入り！S賞 BIGタオル」を１枚プレゼント！

※各キャストの直筆サイン入りです！

※商品はお選びいただけません。商品は届いてからのお楽しみ！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全8種。ランダムでの配布となります。

■ボーナスチャレンジ

【10連セット】をご購入いただいた方の中から、抽選で先着20名様に「キャスト直筆サイン入り！ブロマイド」を1枚プレゼント!!

※全8種、ランダムでの配布となります。

※おまけキャンペーンのブロマイドに各キャストの直筆サインが入っています。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/