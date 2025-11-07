小松 準弥、中山 優貴、百成 瑛、北出 流星が出演する配信ドラマ「きみはな～君に届ける花ことば～」のオンラインくじが「くじ引き堂」にて販売開始！

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、配信ドラマ「きみはな～君に届ける花ことば～」の豪華賞品が手に入る＜「きみはな～君に届ける花ことば～」オンラインくじ＞を、2025年11月7日(金)19時より販売します。



出演キャストである小松 準弥(立花 蓮役)、中山 優貴(伊月 紫音役)、百成 瑛(日向 梗介役)、北出 流星(立花 咲良役)の写真を使用した豪華賞品を取り揃えております。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で4名様に「キャスト直筆サイン入り！S賞 BIGタオル」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!





＜「きみはな～君に届ける花ことば～」オンラインくじ 概要＞


販売期間：2025年11月7日(金)19:00～2025年11月27日(木)16:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/kimihana/





■賞品ラインナップ


S賞：選べる！BIGタオル（全4種）








A賞：BIGアクリルスタンドフィギュア（全4種）








Ｂ賞：アクリルスタンドフィギュア（全8種）





Ｃ賞：缶バッジ（全8種）





D賞：コレクションミニブロマイド（全12種）




※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。




■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で4名様に「キャスト直筆サイン入り！S賞 BIGタオル」を１枚プレゼント！


※各キャストの直筆サイン入りです！


※商品はお選びいただけません。商品は届いてからのお楽しみ！





■おまけキャンペーン


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!


※全8種。ランダムでの配布となります。





■ボーナスチャレンジ


【10連セット】をご購入いただいた方の中から、抽選で先着20名様に「キャスト直筆サイン入り！ブロマイド」を1枚プレゼント!!


※全8種、ランダムでの配布となります。


※おまけキャンペーンのブロマイドに各キャストの直筆サインが入っています。






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




