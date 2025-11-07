2025年冬の新定番──2秒速暖&100°首振りで、家族の「寒い」をゼロにする｜TAQISONGセラミックヒーター

株式会社カリスビューティー

冬の暮らしには、毎日繰り返される「寒さの瞬間」があります。この冬は、そんな瞬間を、穏やかで温かな時間に変えてみませんか。TAQISONGの新型セラミックヒーターは、暮らしのそこここに寄り添う、優しい温もりをお届けします。

2025年11月7日（金） ～ 11月19日（水）、Amazonブラックフライデーに先駆けた先行セールを実施中。物流のピークを前に確実にお届けします。寒さが本格化する前に、冬の心地よさを始めましょう。

■「すぐそこにある寒さ」を解消する、TAQISONGの細やかな心遣い

●【暖房機能】 すみずみまで、優しく届く暖かさ

1. 待たせない温もり、2秒速暖

その秘密は、PTCセラミック発熱体にあります。スイッチを入れてわずか2秒で温風が吹き出す、従来ヒーターにはない即効性が特徴です。エアコンのように暖まるまで我慢する必要はありません。脱衣所で服を脱ぐその瞬間も、寒いリビングに足を踏み入れた時も、すぐに柔らかな温風が身体を包み込み、冬の厳しさを和らげます。

左右首振り３Ｄ送風実現

2. すみずみまで届く、100°広角オート首振り

左右100°の自動首振りが、お部屋の隅々まで満遍なく温風を行き渡らせます。ご家族が集まる広いリビングでも、お一人でくつろぐ書斎でも、温度ムラを感じることはありません。足元の冷えが気になる方にも、しっかりと、やさしく温めます。

3.季節と家計に寄り添う、3モード+ECO機能

サーモスタットが室温を感知し、ムダな電力消費を自動カット。

本格的な寒さには「強（1200W）」で素早く暖め、ほどよい暖かさを保ちたい時は「中（800W）」で。夏場は「自然風（8W）」 として、1年中活躍する一台です。搭載のECOモードが室温を感知し、設定温度をキープするために自動で出力を調整。

自然風、弱温風、強温風3モード

●【安全＆便利性】 温かさと同じくらい、大切なこと

◎家族のための、とことん安全設計

温かさと同じくらい、私たちが大切にしたのは「安心」です。

・転倒自動OFF：お子様やペットが走り回るご家庭でも、もしもの時は即停止。

・過熱保護：長時間の使用でも高温になりすぎず、安心。

・V0級難燃素材 & 30秒冷却：素材から冷却まで、安全にこだわりました。

日本の安全基準であるPSE認証を取得しており、品質と安全性が保証されています。

低騒音設計（45dB以下）

◎静けさと使いやすさを両立

・低騒音設計（45dB以下）：就寝時もその存在をほとんど意識しない静かさ。安らかな眠りをそっと見守ります。

・リモコン & 12時間タイマー：付属のリモコンで、ソファに座ったままの操作が可能。就寝時には、最大12時間のオフタイマーをセットすれば、つけっぱなしのうっかりも安心です。くつろぎの時間を中断させません。

■ TAQISONGが彩る、冬のほっこり風景 温もりが、日常を優しく変える

・寝室

寝る前のひととき、布団の中でページをめくる読書の時間。足元からじんわりと広がる優しい温もりが、底冷えの不安を解消します。寒さに震えることなく、ゆったりとリラックスでき、朝、布団から出る時も温かな空気が身支度を優しく見守ります。

寝室脱衣所

・脱衣所

寒さが一番こたえる場所だからこそ。ヒヤッとする瞬間をTAQISONGの即暖かさが和らげ、急な温度変化による身体への負担を軽減。寒さからくる不快感から家族を守ります。浴後くつろぐバスタイムの余韻を、温もりとともにゆっくりと楽しめる空間へと変えます。

・書斎

在宅ワークや趣味に集中したい時、足元の冷えは大敵。静かな運転音で集中を妨げず、足元からしっかりと温めてくれます。リモートワークの長時間座業も、温もりに守られて、心地よい集中力が持続するでしょう。

書斎リビング&こたつの傍ら

・リビング

家族が集まる団らんの空間を、広くムラなく包み込む温もりが彩ります。ソファでくつろぐパパの足元も、床で遊ぶお子様も、みんなが同じ温かさを共有できます。ECOモードでつけっぱなしでも安心な、ほっこりとした空間が一日中続きます。

・こたつの傍ら： こたつの温もりは一部分だけ？TAQISONGが全体を包み込むことで、より完璧な暖房空間が完成します。こたつから出る時のあの瞬間の寒さも、優しい温風が和らげてくれます。

■ TAQISONG が贈る、新しい冬のくつろぎ

もっと毎日を心地よく。そんな暮らしを。

TAQISONGは、「健やかで美しい毎日の土台は、リラックスした心と体から」と考えています。

冷えから解放された温もり空間は、一日の終わりに、何よりの安らぎを届けてくれます。セラミックヒーターは、単なる暖房家電ではなく、「くつろぎ」という名の、毎日を健やかに過ごすための必需品です。