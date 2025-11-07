SPHERE LAW FIRM、PBA 2025「International Platinum Business Excellence Award」を受賞

弁護士法人スフィア東京

弁護士法人スフィア東京 スフィア法律事務所（本社：東京都港区、代表弁護士：小堀光一、以下「当事務所」）は、マレーシア中小企業公会（SME Association of Malaysia、以下「SME」）主催の」において、「International Platinum Business Excellence Award」を受賞しました。授賞式は10月28日、Sunway Pyramid Convention Centre（SPCC）にて開催され、翌29日にはSME交流イベントに登壇しました。なお、主催者の公式発信どおり、本年は同国際部門で初めて表彰対象に中国・日本の企業が加わり、当事務所は同部門の日本からの受賞者です。

PBA 2025（Platinum Business Awards 2025）について

代表コメント（小堀光一）

PBA 2025 表彰の様子 SPHERE LAW FIRMの小堀光一（右2）- 主催：SME Association of Malaysia （マレーシア最大級の商工会の一つ）- テーマ（2025）：Leadership / Integration / Sustainability- 部門数（2025）：21部門（2025年は約1,300名が来場、86の企業・個人を表彰）- 授賞式：2025年10月28日（現地）／会場：Sunway Pyramid Convention Centre（SPCC）- 選考基準：主催公開のJudging Criteria（利益・成長・資本利益率等）に基づき審査を実施- 外部報道：New Straits Timesなど主要紙がPBA 2025の開催を報道

「この度は、当事務所の取り組みを高くご評価いただき、心より御礼申し上げます。本受賞を弾みに、マレーシアにおける実務連携をさらに加速し、日本とマレーシア投資家の皆さまに一気通貫の支援でお応えしてまいります。」

今後の取り組み

当事務所は「企業を点、投資を線、産業を面、法務を橋に」を軸に、会社設立、コンプライアンス、クロスボーダー投資、M&A、人材・技術連携をワンストップで支援しております。そして、日本企業のマレーシア進出を支援するとともに、マレーシアの企業や投資家が日本へ進出する際の支援も行い、これらの取り組みを通じて、日本とマレーシアの間における実務連携を一層推進し、両国の経済交流の発展に寄与してまいります。

受賞時動画

事務所概要

小堀 光一（左1）がSMEとの交流イベントに登壇。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WBJPeqKOejg ]

当事務所の主なクライアントは、アジアの投資家・経営者および海外事業を行う日本企業となっております。代表弁護士が長く渉外業務に関わってきた結果として、いわゆる企業法務のみならず、日系企業・海外企業の経営、業務拡大支援を行っております。

事務所名：弁護士法人スフィア東京 スフィア法律事務所

本社所在地：東京都港区浜松町2-10-6 PMO浜松町III 6階

代表弁護士：小堀 光一

事業内容： 渉外業務を含む企業法務全般、経営サポート

設立： 2022年10月

HP：https://sphere-law.com/

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

弁護士法人スフィア東京 秘書：花 TEL：03-6261-5878 MAIL：huayukuan@spherelaw.com