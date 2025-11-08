【11/8発売開始】ついに解禁。NBA公式コラボ！刺繍で魅せる、”本物”を纏う大人のモードジャケット「LOGO EMBROIDERED JACKET」リリース
株式会社antiqua（本社：大阪府和泉市）は、2025年11月8日（金）より、NBA（全米バスケットボール協会）公式ライセンスコラボレーションアイテム「LOGO EMBROIDERED JACKET（ロゴエンブロイダリージャケット）」を発売いたします。
NBA人気チームのロゴを立体刺繍で施し、スポーティながらもモードな印象を両立したデザイン。
大人のカジュアルスタイルに“存在感”を添える、今季注目のアウターです。
待望のコラボレーションが実現
世界最高峰のプロバスケットボールリーグ「NBA」とantiquaが贈る、新たなコラボレーションアイテムが登場。
「LOGO EMBROIDERED JACKET」は、NBAを象徴するチームロゴを全身に刺繍で散りばめた、存在感抜群の一着です。
軽やかでシャリ感のあるナイロン素材を表地に、裏地には通気性に優れたメッシュ素材を使用。
さらっと羽織れる軽さと、ムレにくい快適な着心地を実現しました。
ゆとりのあるオーバーサイズシルエットで、重ね着もしやすく、ユニセックスで楽しめます。
Item no：YZ-00110
360°映える存在感。刺繍で語る、”本物の証”をデザインに落とし込んだ一着
オーバーサイズシルエットで、こなれ感を演出できる一着。
裾はドロスト仕様になっており、気分に合わせてシルエットの変化を楽しめます。
脇ポケット付きで、デイリーに嬉しい機能性もプラス。
さらに、レイヤード風に仕立てたダブルカラーがデザイン性を高め、存在感のある仕上がりに。
NBA公式
ロゴ刺繍 バルーンジャケット
ベーシックで合わせやすいロゴカラーを採用しているため、幅広いコーディネートに取り入れやすいのもポイント。
さまざまなロゴを刺繍であしらうことで立体感が生まれ、カジュアルながらも高級感を漂わせます。
・商品番号：YZ-00110 / YZ-00110Z
・カラー：05 ブラック
・サイズ：Onesize
・価格：19,990円（税込）
Item no：YZ-00110Z
商品はこちら :
https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000028836
株式会社 antiqua
antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。
関連URL
ANTIQUA（アンティカ）公式サイト
https://www.antiqua.co.jp/
株式会社antiqua（コーポレートサイト）
https://www.antiqua.me/