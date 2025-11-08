『現代版イソップ童話Vol.4　ごめんなさいを探して』SNSやニュースで心がざわつく今だからこそ――。「やさしい言葉」にもう一度、耳を澄ませてみませんか。

株式会社リリパット

スマホ越しの会話やSNSのコメントで、誰かを知らずに傷つけてしまうこともある現代。

そんな時代だからこそ、言葉のひとつひとつを見つめ直す――それがこの本の静かなメッセージです。

◆作品概要

『現代版イソップ童話』シリーズは、古典の教訓をなぞるのではなく、“いま”を生きる人の心に寄り添う物語を届ける現代の寓話。

Vol.4『ごめんなさいを探して』では、日々の中で失われつつある「言葉のあたたかさ」をテーマに、

誰もが心のどこかで抱える“伝えそびれた想い”を描きます。

◆物語のテーマ

「言葉は目に見えないけれど、人の心をつなぐ小さな橋」--。

この物語では、そんな言葉の力を静かに見つめ直します。

“ごめんなさい”という言葉が持つ不思議な強さ、“ありがとう”が生む優しさ、そして“伝える勇気”の大切さ。読むたびに、自分の中の“やさしい声”を探したくなる一冊です。

◆シリーズ紹介

「昔話」でも「説教」でもない。読む人の“今日”に寄り添う、新しい形の寓話。

保育士・幼児教育研究家として長年子どもと向き合ってきた著者が、「子どもに語りかけるように、

大人の心にもやさしく響く物語」をテーマに描くシリーズ。

Vol.1～Vol.3では、「やさしさ」「感謝」「希望」などをテーマにした物語が話題となり、

SNSでは「読むたびに心がほどける」「大人にも必要な童話」と共感の声が寄せられています。

◆書誌情報

・タイトル：『現代版イソップ童話Vol.4 ごめんなさいを探して』

・著者：ひらかわゆうき（Yuki Hirakawa）

・シリーズ：現代版イソップ童話 日本語版・英語版

・配信形態：Amazon Kindle（電子書籍）

・初版発行：2025年10月

・価格 ： \200