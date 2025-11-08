【先着30組限定でピンクダイヤ無料アップグレード】工房Smith京王プラザホテル札幌店にて最大35％OFFホリデープランを開始｜今年のクリスマスは手作りペアリング体験を贈りませんか？

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する工房Smith京王プラザホテル札幌店では、冬季限定のペアリングプラン『Winter Holiday Plan』を開催いたします。

今年の冬は、大切な人と過ごす特別な時間を、世界にひとつだけの手作りペアリングで彩りませんか。期間限定のお得な特典とともに、心温まるクリスマスギフトにも最適なプランをご用意いたしました。

キャンペーン概要

開催期間：2025年11月8日(土)～12月30日(火)

対象店舗：工房Smith京王プラザホテル札幌店

対象商品：手作りペアリング

キャンペーン内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61840/table/156_1_8f7dda864b2b36c19df6a2b997786e32.jpg?v=202511080257 ]

※石留め料金込み

さらに！！！Plan Cをお選びいただいた先着30組様限定で、

”カラーダイヤ1.7mm×２pcs”を”ピンクダイヤ1.3mm×2pcs”に変更可能です！

ピンクダイヤへ変更すると最大35％OFFと大変お得です◎

ご予約はお早めに

※備考欄に「ホリデープラン」とご入力ください。

ピンクダイヤモンドの希少性

通常のカラーダイヤと言われるものは、ナチュラル(天然)のダイヤモンドに加工を施して色づけしたものになります。一方、ピンクダイヤモンドは自然が生み出した奇跡の色です。地殻変動によって生じたわずかな原子構造のひずみが、この優しいピンク色を生み出しており、人の手では決して再現できない、唯一無二の輝きを放ちます。

世界のダイヤモンド産出量のうち、ナチュラル（天然）のピンクダイヤが占める割合はわずか0.01％未満です。かつて最大の産地だったオーストラリア・アーガイル鉱山が閉山して以降、市場に出回る数は急速に減少し、その価値は年々高まっています。その希少性から「愛と幸福を象徴する奇跡の宝石」として、ブライダルジュエリーでも特別な存在とされています。

11月・12月のホリデープランでは、この天然ピンクダイヤモンドへのアップグレードが可能です。

通常のカラーダイヤとは異なる、ナチュラルな色合いと柔らかな光。冬の季節にふさわしい、ロマンチックで温かみのある輝きを、ぜひ体験してください。

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

住所：

〒060-0062

札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

アクセス：

地下鉄東西線「西11丁目」駅 3番出口から徒歩3分

※ご制作のお客様限定で駐車場料金補助あり

URL

＜京王プラザホテル札幌＞

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

手作りペアリング専門店

住所：

〒060-0005

札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌１F

営業時間：

9:00～19:00

（レイトコース 18:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

アクセス：

JR「札幌」駅から徒歩5分

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１F

創設：

2009年4月1日

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

「札幌宝石買取.com」

