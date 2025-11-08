「地域で最も愛される企業」へ ―― 株式会社ファミリー、創業46年目の大転換感謝祭を初の一般開放、新ブランド体験と1万人規模の地域交流イベントで地域に恩返しを一般公開〈入場無料〉

株式会社ファミリー

岐阜県可児市、各務原市で自動車販売・車検・整備事業を展開する株式会社ファミリー（本社：岐阜県可児市瀬田430－1、代表取締役：吉田正）は、11月15日（土）に「感謝祭2025」を開催いたします。今回は企業のリニューアルを記念し、新しいブランドアイデンティティとサービスを地域の皆様に体験していただくため、2014年から継続開催している顧客限定イベントを初めて一般開放いたします。

イベント概要

日時： 2025年11月15日（土）・16日（日）10:00～15:30（雨天決行）

会場： トイファクトリーの丘（岐阜県可児市羽崎１２６９－３８）

入場： 無料

駐車場： 770台完備

テーマ：【 新しいファミリーへご招待】

イベント詳細はこちら：ファミリー感謝祭2025(https://centlink-family.com/familythanksfes2025?utm_source=keisen&utm_medium=web&utm_campaign=thanksfes2025&utm_content=PressRelease)

新ブランドのお披露目について

- 新ロゴ・ブランドカラーによる統一デザインを体験

会場全体で新ロゴとブランドカラーを使用した統一デザインとノベルティグッズを通じて、新しいブランドの世界観を体感していただけます。

- 新アプリ・新ファミリー会員の体験コーナー

2025年11月13日にリリースする新アプリ「ファミリー公式アプリ」のダウンロードサポートと、新たに導入した「ファミリー会員」をご紹介。車検予約、来店予約等の便利機能をスタッフがご案内いたします。

地域との交流・体験企画

- ステージイベント：お客様参加のカラオケ大会、地元学校の吹奏楽、プリキュア・ヒーローショー他多数予定- 既存顧客様限定大抽選会：1等（55インチTV、iPad等）4名様、2等（バルミューダトースター、ダイソン掃除機等）8名様- キッチンカー31台、飲食の露店27店舗：地域の事業者との連携を体現- マルシェ51店舗：地域コミュニティとの共創関係をご紹介- 子供向け企画：縁日コーナー、ふわふわドーム

リニューアルの背景と想い

当社は地域に根差し、長年ご愛顧いただく中で、お客様の暮らしがより豊かで便利になることを常に追求してまいりました。理念「家族ならどうする」のもと、目の前のお客様を家族のように大切に想い、真に必要なサービスとは何かを考え続けた結果、従来の枠を超えた総合的な顧客体験の向上が必要との結論に至りました。

その為、ブランディング活動の一環として、以下のようなリニューアル要素の実現に取り組みました。

リニューアル要素：

- 新ロゴ・ビジュアルアイデンティティの策定・導入- 店舗・販促物のデザイン統一（段階的実施）- 顧客向け新アプリ「ファミリー公式アプリ」の開発・リリース- 新「ファミリー会員」の導入- 接客サービス・業務プロセスの見直し・向上- CRMシステム開発による顧客体験向上

初の一般開放に込めた想い

第12回目を迎える感謝祭は、これまで年間約4,100台の車両販売、約16,000台の車検を手がける当社をご利用いただいているお客様への感謝を込めたイベントでした。昨年は7,805名のお客様にご来場いただき、今年は10,000名の来場を見込んでおります。今回のリニューアル始動を機に、46年間支えていただいた地域全体の皆様に「新しいファミリー」を知っていただき、共に未来を歩んでいただきたいという想いから、初めての一般開放を決定いたします。

代表者コメント

株式会社ファミリー 代表取締役 吉田正は次のようにコメントしています。

「地域の皆様に支えられ創業46年。 お客様により愛される企業を目指し、この度リニューアルを実施いたしました。 感謝祭で新しいファミリーを体感していただければ幸いです。」

新ブランドが目指すもの

リニューアルした当社は、新ロゴ・新アプリ・新ファミリー会員の導入、接客サービスの見直し、CRMシステム開発による顧客体験向上など、様々な取り組みを通じて「地域で最も愛される企業」を目指してまいります。単なる自動車の販売・メンテナンス企業から、お客様の人生に寄り添い、モビリティを通じて豊かな暮らしを共創するパートナーへと進化し、さらなる企業価値向上に取り組んでまいります。

地域コミュニティとの共創

今回の感謝祭では、キッチンカー、飲食露店、マルシェ店舗を合計109店舗という規模で地域事業者の皆様との連携を実現。当社が目指す「地域から最も愛される企業」の姿を体現いたします。単なるイベント開催ではなく、地域経済活性化と事業者間の新たな関係性構築の場として位置づけております。

会社概要

会社名： 株式会社ファミリー

設立： 1979年7月

代表者： 代表取締役 吉田正

所在地： 岐阜県可児市瀬田430－1

事業内容： 自動車販売・車検・保険・整備・コーティング等の総合モビリティサービス

従業員数： 231名

事業規模： 年間販売台数約4,100台、年間車検台数約16,000台

店舗展開： 可児店、各務原店、エコカー店他

【報道機関の皆様へ:ロゴ使用について】

報道目的でのロゴ使用は歓迎いたします。以下の点にご配慮いただけますと幸いです。

・新ロゴの縦横比は変更せずご使用ください。

・新ロゴの色は変更せずご使用ください。

・新ロゴの周囲には適切な余白(ロゴ高さの50%程度)を確保してください。

詳細なガイドラインをご希望の場合は、下記担当までお問い合わせください。

担当:経営戦略課 日置祥 / TEL: 0574-62-6444

本件に関するお問い合わせ先

報道関係者様専用

株式会社ファミリー 経営戦略課 日置祥（広報担当）

TEL：0574-62-6444

E-mail：info@familycar.jp

受付時間：平日10:00～18:00

一般の方

株式会社ファミリー

TEL：0574-62-6444

受付時間：平日10:00～18:00

