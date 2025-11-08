夫婦デュオ・ハンバート ハンバートが歌う連続テレビ小説「ばけばけ」主題歌、「笑ったり転んだり」の公式楽譜集が11月8日に発売！

株式会社ＮＨＫ出版

『NHK出版オリジナル楽譜シリーズ 連続テレビ小説 ばけばけ 笑ったり転んだり』がNHK出版から11月8日に発売されました。

2025年度後期連続テレビ小説「ばけばけ」は明治の松江を舞台にした、怪談を愛する小泉セツ&八雲（ラフカディオ・ハーン）夫妻がモデルの物語。主演の高石あかりさんが、松野トキ役を演じています。

日常の辛苦や不安の中で歩みをとめずに進むふたりを、いま話題の夫婦デュオが歌うのが今回の主題歌「笑ったり転んだり」です。

本楽譜集には、ハンバート ハンバートによる書き下ろしメッセージ、ボーカル＆ピアノ譜、ピアノ・ソロ譜、メロディー譜、ギターコード付き歌詞を収載。

演奏して、歌って、ドラマの世界を楽しめる充実の一冊です。

■『NHK出版オリジナル楽譜シリーズ 連続テレビ小説 ばけばけ 笑ったり転んだり』収載内容

・アーティストメッセージ

・ボーカル＆ピアノ譜

・ピアノ・ソロ譜

・メロディー譜

・ギターコード付き歌詞

■プロフィール

ハンバート ハンバート

1998年結成、佐野遊穂と佐藤良成によるデュオ。2人ともがメインボーカルを担当し、フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲と、別れやコンプレックスをテーマにした独自の詞の世界観を持つ。これまでに12枚のオリジナルアルバムを発表し、テレビ・映画・CMなどへの楽曲提供も多数。2014年発表の楽曲「ぼくのお日さま」が主題歌／タイトルとなった映画「ぼくのお日さま」（2024年／監督：奥山大史）では、佐藤が劇伴も担当。また、2024年リリースのアルバム「カーニバルの夢」収録曲「トンネル」はドキュメンタリー映画「大きな家」（監督：竹林亮／企画・プロデュース：齊藤工）の主題歌として起用された。

■商品情報

『NHK出版オリジナル楽譜シリーズ 連続テレビ小説 ばけばけ 笑ったり転んだり』

作詞・作曲：佐藤良成

うた：ハンバート ハンバート

発売日：2025年11月8日

ISBN：978-4-14-055459-3

定価：990円（税込）

判型：菊倍判中綴じ

ページ数：16ページ

ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/0000005545932025.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140554592/

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18393143/