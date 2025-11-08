11月8日（いい歯の日）記念！歯科医が開発したくちトレゲームアプリ「PaTaKaRUSH」が、大人気キャラクター「デンタマン」と夢のコラボ！

写真拡大 (全8枚)

株式会社アイキャット

概要

　株式会社アイキャット（本社：大阪府大阪市、代表取締役 CEO 西願 雅也、以下 iCAT）が提供する、くちトレゲームアプリ「PaTaKaRUSH(R)（パタカラッシュ）」は、11月8日「いい歯の日」に合わせ、歯と口の健康を守る人気キャラクター「デンタマン」（https://dentman.jp/）とのコラボレーションステージを2025年11月8日より提供開始することをお知らせします。


PaTaKaRUSH(R)はくちトレ×ゲーミフィケーションで楽しく習慣化できる新しいヘルスケアアプリです。今回のコラボにより、デンタマンの持つ「分かりやすさ」と「親しみやすさ」が加わることで、お子さまからシニア層まで、さらに幅広い世代の方々に楽しくオーラルケアに取り組んでいただくきっかけを創出します。



詳細

◆コラボレーション内容：


　デンタマンと一緒にくちトレ！コラボステージでパタカラ選手権！（#パタカラ選手権）







今回新たに登場する「デンタマンコラボステージ」は、ユーザーが「口腔戦士デンタマン」になりきって“パ・タ・カ・ラ"の発声トレーニングをとおして敵キャラクターである「ミュータンスくん」を倒していく特別なステージです。格好良い実写のデンタマンと、コミカルな2次元のデンタマン、それぞれの世界観に没入して音声シューティングという新ジャンルのゲーム体験を楽しめます。


このコラボステージリリースを記念して、「パタカラ選手権」を以下の通り開催します。


・提供開始日:　2025年11月8日（火）


・利用料:　無料（アプリ内課金なし）


・対象:　デンタマンが登場する限定ステージ（全2ステージ）


・「パタカラ選手権」について


　-開催期間：　2025年11月8日(火) ～ 11月22日(火)


　-参加方法：


　　１.デンタマン公式X（@dent_man8020）とPaTaKaRUSH公式X（@PaTaKaRUSH_App）　


　　　をフォロー。


　　２.PaTaKaRUSHの「デンタマン特設ステージ」をプレイ。以下2つのコースから選択。


　　・デンタマン顔ハメ賞： 顔ハメした「良い顔」や「面白い顔」のスクショを撮影


　　（※顔出しOKな方）


　　・チャレンジ賞： プレイ中のスクショを撮影 （※顔をスタンプや絵文字で隠してOK！）


　　なお、どちらのコースも何度でも応募可能です。


　　３.ハッシュタグ「#パタカラ選手権」を付ける。


　　４.一言コメント（例：「ベストスコア達成！」など）を添えて、スクショ画像をXに投稿


　　（※任意）。


　-景品：　審査により以下の受賞者を決定。


　　１.最優秀デンタマン顔ハメ賞 (1名様、Amazonギフト券1０,000円＋デンタマングッズ)


　　２.優秀デンタマン顔ハメ賞 (3名様、Amazonギフト券3,000円＋デンタマングッズ)


　　３.チャレンジ賞 （3名様、デンタマングッズ）




◆コラボレーションの背景：　『楽しいオーラルケア文化』を共創


PaTaKaRUSHは、「面倒」で「続かない」と思われがちなオーラルフレイル予防トレーニングを、ゲームの力で「楽しく」「継続できる」ものに変えることを目指してきました。 一方、デンタマンは、子どもたちをはじめ多くの人々へオーラルケアの重要性を分かりやすく伝える活動で人気を博しています。


「楽しみながら健康的な口腔環境を維持する文化を創りたい」という両者の想いが一致し、今回の「いい歯の日」に合わせたコラボレーションが実現しました。



◆「デンタマン」キャラクター紹介（公式サイトより引用）




・公式サイト： https://dentman.jp


・公式X（旧Twitter）： https://x.com/dent_man8020 （口腔戦士デンタマン（DENTMAN））


・公式Instagram： https://www.instagram.com/dentman8020/



【デンタマンからのコメント】


「PaTaKaRUSHさまと企画をご一緒でき、大変うれしく存じます。発音・舌圧・咀嚼・嚥下の衰えは食や生活の質に直結します。“パ・タ・カ・ラ”で楽しく口を鍛え、私と一緒に歯と口の健康を守りましょう。『パタカラ選手権』審査員長として、皆さんの挑戦を心よりお待ちしています。」



◆くちトレゲームアプリ「PaTaKaRUSH（パタカラッシュ）」とは


「PaTaKaRUSH（パタカラッシュ）」は、お口のトレーニング（オーラルフレイル予防）のために歯科医によって考案された「パ・タ・カ・ラ」の発声に着目したくちトレゲームアプリです。「パ」「タ」「カ」「ラ」を発声すると音声認識され、文字によってアイテムを獲得したり敵を倒したりすることが可能な新感覚「音声シューティングゲーム」です。 ゲーム感覚で楽しみながらトレーニングを継続でき、日々のトレーニング結果は履歴やランキングで可視化されます。ゲームを通じて楽しく口腔機能の維持・向上を図ることができ、高齢者のオーラルフレイル予防から、子どもの口腔機能発達支援まで幅広く活用できます。




まるで観光地の顔ハメ看板！？お口の動きを確認しながら連続発声！様々なステージで遊ぼう！

スコアに応じたフィードバック、プレイ履歴やランキング表示でモチベーションを維持！


＜参考URL＞


　・PaTaKaRUSH(R)紹介ページ：　https://www.icatcorp.jp/pro/patakarush.html


　・公式X（旧Twitter）：　https://x.com/PaTaKaRUSH_App



＜アプリ情報＞


・アプリ名： 「PaTaKaRUSH(R)（パタカラッシュ）」


・対応OS： iOS / Android


・価格： 一般向け無料


・配信元： 株式会社アイキャット


・ダウンロードサイト：



https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.icatcorp.PaTaKaRUSH&hl=ja

https://apps.apple.com/jp/app/patakarush/id6480584656


iCATについて

　株式会社アイキャット（iCAT Corporation）は大阪大学歯学部の研究成果を基に2003年に設立された大学発ベンチャーです。臨床の現場ニーズを知る歯科医師でもある創業者が研究開発に携わり、3DシミュレーションとCAD/CAMを融合させた歯科インプラント手術支援システムや、独自の画像再構成技術による高画質歯科用CT装置など、先進的なソリューションを開発・販売してきました。


　近年ではAI診断支援システムやチェアサイド細菌検査システムなど、さらに事業の裾野を広げております。