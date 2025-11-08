株式会社くらしラボ、京都八幡市の自治体に「ダニコロリ」シリーズを寄附

株式会社くらしラボ

株式会社くらしラボ（本社：東京都渋谷区恵比寿1丁目19-23 東邦ビル2F、代表取締役：高梨祐弥、以下 くらしラボ）は、2025年9月10日、京都府八幡市の市内公立園に、弊社商品「ダニコロリシリーズ」2商品を寄附いたしました。

面談の様子（左：八幡市長 川田翔子氏、右：株式会社くらしラボ 国内EC事業部部長 與野）

今回の寄附は、市内のご家庭や公共施設におけるダニ対策を支援し、地域の皆さまにより安心・快適な暮らしをお届けしたいという思いから実施したものです。

■寄附の背景

近年、気候変動や住環境の変化に伴い、ダニやアレルギーに関する健康被害が全国的に課題となっています。特に梅雨から夏にかけてはダニの繁殖が活発になり、子どもや高齢者を中心に、かゆみやアレルギー症状などの不安を抱える声が多く聞かれます。



株式会社くらしラボは、こうした課題の解決に寄与するべく、地域社会への寄附活動を推進しております。今回の寄附も、その一環として実施いたしました。

市内公立園での使用の様子

■今回寄付を行った、"累計販売枚数300万突破"ダニコロリシリーズ

※発売日(2020年8月)からのダニコロリシリーズ累計販売数



1.ダニコロリ・アレルフリー

布団・ソファ・カーペットなどに吹きかけるだけで、アレルギーの原因とされる「ダニの糞・死骸」を抑制するスプレー。化学成分は不使用で、天然鉱物由来の無機塩「アレルGプラス」を主成分としています。

※ダニと花粉のアレル物質効果は確認済み。全てのアレル物質に効果があるわけではありません。

2.ダニコロリ・ナチュラルミスト

洋服やぬいぐるみなど、従来ダニ対策が難しかった場所にも使える忌避スプレー。殺虫成分や化学成分は不使用で、ユーカリやレモングラスなどの天然由来成分を配合しております。

■ 今後の展望

弊社では、今後も全国の自治体や地域団体と連携し、ダニ対策をはじめとする生活環境改善の支援活動を続けてまいります。また、商品開発を通じて、誰もがより快適で健やかに暮らせる社会の実現を目指します。

■会社概要

会社名：株式会社くらしラボ

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目19-23 東邦ビル2F

代表者：高梨祐弥

設立：2020年2月

業種商業：卸売業、小売業

URL：https://kurashi-labo.co.jp/